Новини Кіно 30.08.2023 о 17:28

«Феррарі» — перший тизер-трейлер байопіку Майкла Манна з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Американський кінодистриб’ютор Neon випустив перший тизер-трейлер «Феррарі» / FERRARI — майбутнього байопіка про легендарного перегонника та автоконструктора Енцо Феррарі з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус в головних ролях.

Фільм розповість про життя засновника відомо італійського виробника автомобілів та найстарішого учасника Формули-1. Його дія відбуватиметься у 1957 році, коли на перегонах Mille Miglia за участю команди Енцо Феррарі сталася жахлива трагедія — в авто, яке пілотував Альфонсо де Портаго, на швидкості 250 км/год вибухнула шина. Авто врізалось в натовп, внаслідок чого загинуло дев’ять людей разом з пілотом та п’ятьма дітьми. Також байопік покаже уривки особистого життя легендарного автоконструктора і його бізнесу  — у темні часи, коли компанія Феррарі була за крок до банкрутства.

«Феррарі» — перший фільм 80-річного Майкла Манна після «Blackhat‎» 2015 року, причому цю ідею (зняти фільми про Енцо Феррарі) він виношував ще з 2000-х років. Над сценарієм, написаним за мотивами біографічної книги Брока Йєтса про Енцо Феррарі, Манн працював разом зі співавтором «Пограбування по-італійськи» Троєм Кеннеді Мартіном. Наступного року режисер планує зняти продовження свого кримінального бойовика «‎Сутичка» 1995 року.

Окрім Крус, яка зіграла Лауру, дружину Енцо Феррарі (Адам Драйвер), у фільмі з’явиться Шейлін Вудлі в образі його коханки Ліни Ларді.

Знімання «Феррарі», які проходили в Італії, завершили минулого року, а прем’єра фільму відбудеться на 80 Венеціанському кінофестивалі, який проходитиме з 30 серпня по 9 вересня. Чи вийде фільм в український прокат поки невідомо.

Трейлер «Феррарі» в оригіналі (англійською)

  • Про Енцо Феррарі  також планується серіал для Apple TV+, яким займається творець «Гострі картузи» Стівен Найт разом з Паоло Соррентіно («Рука бога»). Шоу зосередиться на п'ятирічному періоді з життя Енцо  (1956–1961 рр.) Коли вийде серіал і хто в ньому зіграє, поки що невідомо.
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