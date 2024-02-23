Новини Технології 23.02.2024 о 11:57 comment views icon

Хуанг на драйві. CEO NVIDIA за день «збагатів» на $9,6 млрд і ось-ось увійде в топ-20 найбагатших людей у світі

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Разом з капіталізацією NVIDIA нестримно зростає капітал незмінного капітана «зеленого» чипмейкера і найвпливовіших людей — 61-річний Дженсен Хуанг з 3,5% акцій NVIDIA та статками майже $70 млрд готується увійти в топ 20 найбагатших за версією Bloomberg Billionaires Index.

Акції NVIDIA
Котирування акцій NVIDIA за останні 5 днів

Статки CEO NVIDIA Дженсена Хуанга примножуються на тлі стабільного та впевненого зростання найбільшого розробника графічних процесорів, які забезпечують роботу мовних моделей сучасних чатботів та різних сервісів ШІ. Так, з початку 2022 року ціна акцій NVIDIA зросла в п’ять разів — станом на 23 лютого капіталізація чипмекера становить приголомшливі $1,94 трлн. Так, Nvidia за крок до перетину важливого психологічного рубежу. Досі це вдавалося лише 4 компаніям (Apple, Microsoft, Saudi Aramco та Alphabet).

Хуанг на драйві. CEO NVIDIA за день «збагатів» на $9,6 млрд і ось-ось увійде в топ-20 найбагатших людей у світі
Як зростали статки CEO NVIDIA Дженсена Хуанга останні 5 років. Джерело: Bloomberg

Станом на 23 лютого статки Дженсена Хуанга оцінюються в $69,2 млрд — він посідає 21 місце  індексу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Лише $100 млн відділяють лідера NVIDIA від 20-го місця, яке наразі посідає Джулія Маргарет Флешер Кох зі статками $69,3 млрд — вдова Девіда Коха та співвласника американського промислового конгломерату Koch Industries.

Найбагатші люди світу (рейтинг Bloomberg Billionaires Index)

Хуанг на драйві. CEO NVIDIA за день «збагатів» на $9,6 млрд і ось-ось увійде в топ-20 найбагатших людей у світі

Лише за день Дженсен Хуанг «збагатів» на $9,6 млрд — його статки збільшилися одночасно зі зростанням ціни акцій NVIDIA, які підскочили на 16% на тлі рекордних фінансових результатів. Нагадаємо, за 2023 рік NVIDIA отримала дохід у $60,9 млрд — на 126% більше, ніж у 2022-му. Водночас в останньому кварталі NVIDIA заробила рекордні $22,1 млрд, з них $18,4 млрд припало на продажі професійних прискорювачів для дата-центрів. Цьому посприяло зростання популярності генеративних нейромереж і підвищений  попит на них. Ціна акцій NVIDIA продовжує зростати, тож, ймовірно, найближчими днями, капіталізація NVIDIA перевалить за $2 млрд, а Дженсен Хуанг увійде в першу 20 найбагатших людей світу.

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