Хуанг на драйві. CEO NVIDIA за день «збагатів» на $9,6 млрд і ось-ось увійде в топ-20 найбагатших людей у світі

Разом з капіталізацією NVIDIA нестримно зростає капітал незмінного капітана «зеленого» чипмейкера і найвпливовіших людей — 61-річний Дженсен Хуанг з 3,5% акцій NVIDIA та статками майже $70 млрд готується увійти в топ 20 найбагатших за версією Bloomberg Billionaires Index.

Статки CEO NVIDIA Дженсена Хуанга примножуються на тлі стабільного та впевненого зростання найбільшого розробника графічних процесорів, які забезпечують роботу мовних моделей сучасних чатботів та різних сервісів ШІ. Так, з початку 2022 року ціна акцій NVIDIA зросла в п’ять разів — станом на 23 лютого капіталізація чипмекера становить приголомшливі $1,94 трлн. Так, Nvidia за крок до перетину важливого психологічного рубежу. Досі це вдавалося лише 4 компаніям (Apple, Microsoft, Saudi Aramco та Alphabet).

Станом на 23 лютого статки Дженсена Хуанга оцінюються в $69,2 млрд — він посідає 21 місце індексу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Лише $100 млн відділяють лідера NVIDIA від 20-го місця, яке наразі посідає Джулія Маргарет Флешер Кох зі статками $69,3 млрд — вдова Девіда Коха та співвласника американського промислового конгломерату Koch Industries.

Найбагатші люди світу (рейтинг Bloomberg Billionaires Index)

Лише за день Дженсен Хуанг «збагатів» на $9,6 млрд — його статки збільшилися одночасно зі зростанням ціни акцій NVIDIA, які підскочили на 16% на тлі рекордних фінансових результатів. Нагадаємо, за 2023 рік NVIDIA отримала дохід у $60,9 млрд — на 126% більше, ніж у 2022-му. Водночас в останньому кварталі NVIDIA заробила рекордні $22,1 млрд, з них $18,4 млрд припало на продажі професійних прискорювачів для дата-центрів. Цьому посприяло зростання популярності генеративних нейромереж і підвищений попит на них. Ціна акцій NVIDIA продовжує зростати, тож, ймовірно, найближчими днями, капіталізація NVIDIA перевалить за $2 млрд, а Дженсен Хуанг увійде в першу 20 найбагатших людей світу.

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