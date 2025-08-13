Новини Крипто 13.08.2025 comment views icon

Копания Circle розробила власний блокчейн для стейблкоїнів — ARC

Тетяна Нечет

Копания Circle розробила власний блокчейн для стейблкоїнів — ARC

Нью-йоркська компанія Circle, що стоїть за стейблкоїном USDC, оголосила про запуск власного блокчейну першого рівня (Layer-1) під назвою ARC. Це рішення розроблене під фінансові механізми, пов’язані зі стейблкоїнами. Запуск тестової мережі відбудеться вже цієї осені.

“Arc створено для забезпечення інфраструктури корпоративного рівня для платежів у стейблкоїнах, валютних операцій (FX) та застосувань на ринках капіталу. Ця сумісна з EVMВіртуальною машиною Ethereum. мережа використовує USDC як газ, а також має вбудований механізм валютного обміну стейблкоїнів, фіналізацію розрахунків менш ніж за секунду та опційні налаштування конфіденційності. Arc буде повністю інтегровано в платформу та сервіси Circle, які й надалі залишатимуться повністю доступними та сумісними з десятками інших партнерських блокчейнів, що підтримує Circle. Запуск публічного тестнету Arc очікується цієї осені”.

Це оголошення опубліковане компанією у рамках звіту про фінансові показники у 2 кварталі 2025 року. За цей період USDC в обігу зріс на 90% річних — до $61,3 млрд. Загальні доходи та доходи від резервів зросли на 53% річних — до $658 млн, попри чистий збиток у $482 млн, в основному пов’язаний з безготівковими нарахуваннями в рамках IPO.

Запуск мережі ARC компанією Circle відбувся після IPO Circle на $1,2 млрд у червні 2025 року з чистими надходженнями $583 млн від випуску 19,9 млн акцій класу A. Також це збіглося з прийняттям у США GENIUS Act, закону, який встановив федеральну регуляторну структуру для стейблкоїн-платежів.

Джерело: Circle

