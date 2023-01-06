На сайті «Дія» тепер можна оформити витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Як його отримати?

Після короткотривалого бета-тесту на порталі сервісу державних послуг «Дія» з’явився витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — за потреби цей документ, який підтверджує наявність бізнесу та містить необхідні дані про діяльність компанії, вже можна замовити онлайн у декілька кліків з мінімальними затратами часу та без особистих візитів до держустанов.

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Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) — один з найважливіших документів для ФОП, який необхідний для різних життєвих ситуацій: для участі в тендері, укладання договорів, отримання банківських послуг. У діяльності підприємців цей документ відіграє таку ж важливу роль як витяг про місце проживання у повсякденному житті українців.

Раніше витяг отримували офлайн в реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу. На порталі «Дія» документ можна отримати швидше та з меншим адмінзбором — 100 грн замість 130 грн. Оплатити його можна карткою просто на порталі. До речі, в грудні вказували іншу суму адмінзбору: 120 грн офлайн та 90 грн при замовленні на порталі «Дія».

Як отримати витяг з ЄДР на порталі «Дія»

увійти на портал “Дія”;

обрати послугу “Витяг з ЄДР”;

переглянути дані, які містяться у реєстрі, і підтвердити їх;

оплатити адмінзбір — 100 грн;

отримати витяг у форматі PDF.

Свого часу цей витяг можна було замовити на сайті Мінʼюсту, і це була одна з найпопулярніших послуг на порталі електронних сервісів відомства — з 2015 року саме онлайн такою послугою скористались близько 3 млн разів. З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну доступ до реєстрів та, відповідно, до онлайн-послуги було обмежено. У грудні минулого року доступ до порталу електронних сервісів Мін’юсту було відновлено, а отримання онлайн-витягу з ЄДР перенесли на портал «Дія». До речі, на сайті Мінʼюсту документ також можна замовити.

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Глава Мінцифри Михайло Федоров окремо відзначив, що команда наразі готує багато фундаментальних оновлень для підприємців в «Дії».

Як отримати відомості з ЄДР безплатно на сайті Мінʼюсту?

Без можливості завантаження більшість відомостей з ЄДР можна отримати безплатно на сайті Мінʼюсту (послуга доступна за цим посиланням) — пошук здійснюється без реєстрації користувача на порталі за кількома критеріями, зокрема за найменуванням або ідентифікаційним кодом юридичної особи. Доступ до послуги надається виключно за умови ідентифікації особи з використанням електронного підпису (кваліфікованого або удосконаленого).

Електронний витяг з ЄДР — друга послуга, яку Мінцифра запустила в «Дії» у 2023 році, який тільки почався. Кількома днями раніше на порталі з’явилася довідка з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку.