«Обрали тактику ігнору та репресій»: UI/UX-дизайнерка звинувачує IT-компанію в 8-місячних затримках зарплати

UI/UX-дизайнерка Марія Абашина заявила, що компанія Infinity Technologies AG видалила її з робочого чату в Slack через питання про заробітну плату.

Компанія, за її словами припинила своєчасні або будь які виплати заробітної плати своїм працівникам аж в листопаді минулого року.

«Після хвилі скорочень та “бенчів” всім пообіцяли, що оплата прийде найближчим часом, але пройшло 8 місяців і ніхто не отримав своїх грошей (комусь винні 500$, комусь – декілька тисяч). Спочатку було шось з Wise’ом, потім зірки були не в тому положенні, потім ще якась дурня», — написала вона в LinledIn.

Ігнор та видалення «неугодних»

При цьому, як стало відомо, в самій компанії ніяк не реагують на проблем. Більш того, «компанія обрала тактику тотального ігнорування та видалення “неугодних” співробітників з робочого слаку».

«Мене наприклад постійно блокують/видаляють, бо схоже від мене занадто багато шуму. СЕО компанії Олександр Яцентюк відреагував на затримкі в виплатах лише в березні, тобто через 4 місяці. До цього йому було цілком начхати і потім він вирішив що йому взагалі не треба якось на це реагувати», — написала вона.

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За словами Марії, в компанії до сих пір працюють люди, які не бачили зарплату 3-4 місяці: «кожен місяць компанія вигадує якісь нові строки виплати, і звісно, ніхто не отримує ні копійки».

Реакція Infinity Technologies AG

Редакція отримала відповідь від HR Infinity Technologies AG Євгена Дмитрієва. Той зауважив, що насправді компанія вже розрахувалася з дизайнеркою.

Затримки ж були через те, що з компанією не розрахувалися клієнти, і наразі проблеми вирішуються, а поточні заробітні плати виплачуються у повному обсязі

«Компанія перед пані Марією боргів не має. Всі борги були оплачені їй ще сьогодні зранку. Після чого її було вилучено з корпоративного слаку, після її хамського повідомлення», — розповів HR.

Як доказ, до повідомлення додали квитанцію.

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В свою чергу, Марія була здивована даною інформацією.

«Вони вже тричі «оплачували», і кожного разу мені надходило приблизно 0 коштів за мою роботу. Дуже дивні люди. Я в шоці, якщо чесно», — відреагувала вона на відповідь HR і поділилася відповідними скрінами.

Редакція продовжує слідкувати за ситуацією й може доповнити новину актуальною інформацією.