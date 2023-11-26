Оззі Осборн хворий на рак і Паркінсона та мріє зробите прощальне шоу: «Я помру щасливою людиною»

Оззі Осборн відкрито розповів Rolling Stone UK про своє здоров’я. У нещодавньому інтерв’ю «хрещений батько хеві-металу» розповів, що під час четвертої операції на хребті в одному з його хребців виявили пухлину. Процедура полягала в тому, щоб усунути пошкодження, спричинені падінням у 2019 році, яке зрушило металеві стрижні, додані у тіло після аварії на квадроциклі у 2003 році.

«Це мене справді збило з ладу. Друга операція пішла кардинально не так і фактично залишила мене калікою. Я думав, що буду працювати як після другої та третьої, але з останньою вони вставили мені довбаний прут у хребет. Знайшли пухлину в одному з хребців, тож довелося все це виймати. Це досить важко, чувак, і мій баланс зовсім поганий».

Але це була не єдиний негаразд зі здоров’ям, з якою зіткнувся музикант за останні роки. Він розповів, що у 2020 році у нього діагностували хворобу Паркінсона. Оззі каже, що прийшов до певних усвідомлень, оскільки багато розмірковував, поки лежав.

«Усі мої партнери по чарці, я зрозумів, що вони всі до біса мертві! Цвинтар повний їх! Ти мертвий, і ти мертвий, і ти мертвий.Я мав би теж бути мертвим до купи. Чому я остання людина? Я нічого не розумію. Іноді я дивлюся в дзеркало і кажу: «Навіщо, до біса, ти це зробив?!» Я не вихваляюся нічим із цього, тому що я мав бути мертвий тисячу разів. Мені шлунок промивали Бог знає скільки разів».

Але попри все це Осборн не боїться смерті.

«Я не боюся смерті, я не хочу отримати довге, болісне та жалюгідне існування. Мені подобається ідея, що якщо у вас невиліковна хвороба, ви можете поїхати у Швейцарію і швидко це зробити. Я бачив, як мій батько помер від раку». «Я сказав Шерон , що нещодавно курив джойнт, і вона сказала: «Для чого ти це робиш! Це тебе вб’є!» Я сказав: «Скільки ти хочеш, щоб я, до біса, прожив?!» У кращому випадку мені залишилося десять років, а коли ти стаєш старшим, час прискорюється. Нещодавно у нас з Шерон була 41 річниця весілля, і це просто неймовірно для мене!»

Єдина річ, на яку Осборн «злий до біса» – те, що він може ніколи не отримати «шансу попрощатися або подякувати» своїм шанувальникам. На початку цього року він оголосив, що припиняє гастролі.

«Незалежно від причини, це моя мета – працювати. Робити ці шоу. Якщо це буде на Ozzfest чи десь там, або навіть на довбаному концерті в Roundhouse. Якщо я не зможу продовжувати робити шоу на регулярній основі, я просто хочу бути достатньо здоровим, щоб зробити одне шоу, де я можу сказати: «Привіт, хлопці, дуже дякую за моє життя». Це те, над чим я працюю, і якщо я впаду мертвим наприкінці цього, я помру щасливою людиною».

Джерело: The Hollywood Reporter