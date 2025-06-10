Росіянин у США відмив $530 млн через криптовалютну фірму Evita, щоб обійни санкції проти банків рф

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення громадянину росії Юрію Гугніну, мешканцю Нью-Йорка, у відмиванні $530 млн через власну криптовалютну фірму Evita. Злочини відбувались з червня 2023 року по січень 2025 року.
Гугніну пред’явили 22 звинувачення, які включають банківське шахрайство, ухилення від санкцій і порушення експортного контролю.
Гугін, якому 38 років, також відомий як Юрій Машуков та Джордж Гугнін. Він використовував свою криптовалютну компанію Evita для переправлення $530 млн закордонних платежів через американські банки та криптовалютні біржі, приховуючи при цьому джерело та мету транзакцій.
Згідно з судовими документами, Гугніна звинувачують у шахрайстві з банківськими переказами, змові з метою обману США, порушенні Закону про Міжнародні Надзвичайні Економічні Повноваження (IEEPA), веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, невпровадженні ефективної програми дотримання вимог протидії відмиванню грошей, неподанні звітів про підозрілу діяльність, відмиванні грошей та пов’язаних звинуваченнях у змові. Гугніна арештовано 9 червня.
Росіянин приїхав до Сполучених Штатів і відмивав гроші під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для уникнення санкцій та експортного контролю, обману американських фінансових установ.
Як стверджується в обвинувальному акті, Гугнін є засновником, президентом, скарбничим та офіцером з дотримання вимог американських компаній Evita Investments Inc. (Evita Investments) та Evita Pay Inc. (Evita Pay). Він використовував обидві компанії, щоб дозволити іноземним клієнтам — багато з яких мали кошти в підсанкційних російських банках — надавати йому криптовалюту, яку він потім відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США. Гугнін врешті-решт конвертував кошти в долари США або інші фіатні валюти, а потім здійснював платежі через банківські рахунки на Манхеттені від імені своїх іноземних клієнтів. При цьому джерела коштів приховувалися. Більша частина коштів проходила через стейблкоїни Tether USDT.
Росіянин неодноразово брехав американським банкам та біржам, говорячи їм, що Evita не веде бізнес з організаціями в росії та не має справ із підсанкційними організаціями. Насправді багато клієнтів Гугніна знаходилися в росії, і він сприяв платежам коштами, що зберігалися в ПАТ«Сбербанк», ПАТ «Совкомбанк», ПАТ «ВТБ Банк» та АТ «Тинькофф Банк». Гугнін мав особисті рахунки у двох санкціонованих російських банках, АТ «Альфа-Банк» та ПАТ «Сбербанк», з якими він здійснював операції, під час проживання в США.
У разі визнання винним Гугніну загрожує максимальне покарання у вигляді 30 років тюрми за кожен пункт банківського шахрайства; максимальне покарання у вигляді 20 років тюрми за кожен з пунктів шахрайства з банківськими переказами, IEEPA, відмивання грошей та пов’язаних звинувачень у змові; максимальне покарання у вигляді 10 років тюрми за невпровадження ефективної програми протидії відмиванню грошей та неподання звітів про підозрілу діяльність; та максимальне покарання у вигляді п’яти років тюрми за змову з метою обману США та ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Джерело: Justice.gov
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