SSD Micron PCIe 6.0 зі швидкістю 30,25 Гбіт/с показали на Computex 2025

SSD Micron 9650 Pro PCIe 6.0 30,25 Гбіт/с / Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

Твердотілі накопичувачі для PCIe 5.0 зі швидкістю передачі даних 12–15 Гбіт/с вже не дивують. Але Micron вирішила здивувати — SSD зі швидкістю послідовного читання/запису 30,25 Гбіт/с.

Фактично накопичувач Micron 9650 Pro є дослідним зразком. На фото можна побачити, що він нашвидкоруч прикріплений до плати розширення PCIe 6.0 та розміщений у громіздкому металевому корпусі, далекому від звичного формфактора M.2.

Цей SSD помітив сайт Tom’s Hardware на стенді Astera Labs, де він допомагав у демонстрації комутаторів PCIe 6.0 наступного покоління та ПЗ для узгодження пропускної здатності. Швидке з’єднання дозволяє накопичувачам та іншим пристроям взаємодіяти між собою безпосередньо, оминаючи центральний процесор та розвантажуючи його.

Наразі жодний наявний процесор офіційно не підтримує PCIe 6.0, а сертифікація PCI-SIG для пристроїв 6-го покоління не очікується до кінця 2025 року. Цей факт поки що залишає Micron 9650 Pro у категорії технічних демо пристроїв, які нескоро будуть доступні користувачам. Екосистема, яка включає материнські плати, процесори та сертифікати точно не з’явиться найближчим часом.

Пристрій, показаний на Computex, зараз перебуває на стадії EVT3 (Engineering Validation Test 3). Тобто вже відбулися два раунди налаштування та тестування, а зараз відбувається етап налаштування продуктивності та сумісності. Пристрою ще потрібно пройти тестування валідації проєктування (DVT) та тестування валідації виробництва (PVT), перш ніж щось близьке до комерційного релізу стане реальністю.

Ця презентація відбулася після попередньої демонстрації Micron та Astera Labs на DesignCon. Там обладнання та ПЗ компаній показало реальну продуктивність PCIe 6.0 на рівні 27 Гбіт/с.

Розділ Технології виходить за підтримки

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