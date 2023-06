Starfield, нова Fable, Flight Simulator 2024 та DLC до Cyberpunk 2077. Що показала Microsoft на Xbox Games Showcase

Приблизно за годину (о 20:00) стартує велика презентація ігор Microsoft — Xbox Games Showcase, а одразу після основного шоу, де покажуть як нові проєкти, так і апдейти щодо раніше анонсованих, відбудеться детальний показ Starfield Direct, присвячений космічній екшен-RPG від творців The Elder Scrolls V: Skyrim та Fallout 4. Приєднуйтесь, якщо маєте час та бажання стежити за анонсами у прямому ефірі разом з нами або повертайтеся пізніше — після завершення трансляції зможете побачити у цьому матеріалі всі найцікавіші та найважливіші трейлери з шоу.

Що показали

Анонс нової Fable — все ще без дати релізу

Анонс South of Midnight від авторів We Happy Few

Анонс Star Wars Outlaws

Нова гра Ubisoft у всесвіті «Зоряних воєн» — вийде у 2024 році.

Анонс 33 Immortals

Геймплей Payday 3

Реліз — 21 вересня і відразу з’явиться в Game Pass.

Persona 3 Reload

Рімейк Persona 3 вийде на початку 2024 року.

Геймплей Avowed

Нова AAA-гра Obsidian — вийде у 2024 році.

Анонс Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

Анонс Microsoft Flight Simulator 2024

Нова частина популярного авіасимулятора, де з’явиться можливість пілотувати гелікоптери, доставляти вантажі та здійснювати рятувальні місії, вийде у 2024 році.

В Microsoft Flight Simulator додадуть орнітоптер з «Дюни»

Новий трейлер Senua’s Saga: Hellblade II

Продовження Hellblade: Senua’s Sacrifice вийде у 2024 році.

Анонс Like a Dragon: Infinite Wealth

Нова частина Like a Dragon з’явиться на початку 2024 року.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Нова гра Capcom — відразу з’явиться в Game Pass.

Трейлер Forza Motorsport

Обіцяють понад 500 авто. Вийде 10 жовтня 2023 року на ПК та Xbox Series X|S.

The Elder Scrolls Online

Сюжетний трейлер Starfield з кадрами геймплею

Анонс Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Доповнення Cyberpunk 2077, яке особисто представив Кіану Рівз — виходить вже 26 вересня та отримає українську локалізацію (субтитри).

Трансляція Xbox Games Showcase + Starfield Direct

Основна презентація Xbox стартує о 20:00, а відразу після неї відбудеться Starfield Direct, де розкажуть про Starfield. Обидва стріми (Xbox Games Showcase та Starfield Direct) будуть доступні з субтитрами українською мовою.

Microsoft напередодні розповіла, що сьогоднішній показ не включатиме жодних суто CGI-трейлерів, лише “живий” геймплей та кадри, записані на рушії гри. І всі ігри, які покажуть вийдуть протягом року. На жаль, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не чекаємо ні сьогодні, ні на будь-якій іншому заході, що заплановані цього місяця — кілька днів тому GSC Game World пообіцяла «важливі анонси» у найближчі місяці».