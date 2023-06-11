Starfield та інші майбутні хіти. Трансляція великої презентації ігор Microsoft Xbox та Bethesda (старт о 20:00)

Приблизно за годину (о 20:00) стартує велика презентація ігор Microsoft — Xbox Games Showcase, а одразу після основного шоу, де покажуть як нові проєкти, так і апдейти щодо раніше анонсованих, відбудеться детальний показ Starfield Direct, присвячений космічній екшен-RPG від творців The Elder Scrolls V: Skyrim та Fallout 4. Приєднуйтесь, якщо маєте час та бажання стежити за анонсами у прямому ефірі разом з нами або повертайтеся пізніше — після завершення трансляції зможете побачити у цьому матеріалі всі найцікавіші та найважливіші трейлери з шоу.

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Трансляція Xbox Games Showcase + Starfield Direct

Основна презентація Xbox стартує о 20:00, а відразу після неї відбудеться Starfield Direct, де розкажуть про Starfield. Обидва стріми (Xbox Games Showcase та Starfield Direct) будуть доступні з субтитрами українською мовою.

Microsoft напередодні розповіла, що сьогоднішній показ не включатиме жодних суто CGI-трейлерів, лише “живий” геймплей та кадри, записані на рушії гри. І всі ігри, які покажуть вийдуть протягом року. На жаль, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не чекаємо ні сьогодні, ні на будь-якій іншому заході, що заплановані цього місяця — кілька днів тому GSC Game World пообіцяла «важливі анонси» у найближчі місяці».