Сумнівні перспективи Intel на ринку відеокарт або Що пішло не так із розробкою GPU Arc

Офіційна історія актуальних відеокарт Intel розпочалася майже рік тому. У серпні 2021 року компанія представила торгову марку Intel Arc, архітектуру графічних процесорів Alchemist (раніше відому як DG2), заявила про конкуренцію своїх рішень з NVIDIA та AMD, а також про вихід відеокарт Arc у першому кварталі 2022 року. Розвиток лінійки графічних карт Intel станом на третій квартал цього року породжує чутки про серйозну затримку або навіть повне скасування випуску наступних моделей, що заслуговує на детальний розбір.

Реальний стан справ із виходом відеокарт Intel Arc

Компанія дійсно анонсувала нове покоління графіки на початку 2022 року, і на цей час стан справ є наступним:

у першому кварталі відбувся «паперовий» запуск графічних процесорів для ноутбуків;

у другому кварталі Intel не вдалося наздогнати широко доступні настільні моделі конкурентів;

у липні в оглядачів з’явилися дискретні відеокарти Intel Arc A380 та навіть Intel Arc A750;

компанія відкрито заявила про проблеми з драйверами та незадовільну підтримку старих версій DirectX;

партнери Intel засмучені через затримки постачання та відсутність зворотного зв’язку;

графічний підрозділ зробив свій внесок у загальне падіння доходів компанії.

Ґрунтуючись на перерахованому, інсайдерській інформації та власних припущеннях, відеоблогер Moore’s Law is Dead робить низку висновків:

графічний підрозділ Intel не до кінця чесно поводиться зі споживачами, партнерами і навіть іншим співробітникам компанії;

архітектура першого покоління Alchemist має фундаментальні недоліки, що обмежують продуктивність;

Intel проводить внутрішні обговорення про припинення випуску графічних процесорів Arc після виходу архітектури Battlemage (другого покоління).

Виробники відеокарт не мають у своєму розпорядженні планів Intel про дати випуску графічних процесорів. Водночас віцепрезидент Intel з графіки Раджа Кодурі публічно заявив, що «ми дуже віддані нашій дорожній карті», «в цьому кварталі ми отримаємо більше оновлень» та «чотири нові лінійки продуктів до кінця року».

У Intel пропустили сприятливу ринкову ситуацію, пов’язану з дефіцитом відеокарт. Наразі десктопні рішення широко доступні у різноманітності, а ціни на них серйозно знизилися. На цьому тлі нескладно побачити несприятливе становище відеокарт Intel за співвідношенням ціни та якості.

Доступність та особливості лінійки Intel Arc

Наприкінці березня 2022 року Intel вдалося анонсувати кілька недорогих графічних процесорів серії 300 для ноутбуків. При цьому реальна кількість ноутбуків із такою графікою невелика, вони доступні не у всіх регіонах.

Настільна відеокарта Intel Arc A380 з’явилася в Китаї та була протестована низкою оглядачів, а Youtube-канал Gamers Nexus протестував і Intel Arc A750.

В обох випадках карти ледве наздоганяли конкурентів, а автори оглядів зіткнулися з такими особливостями:

однозначно позитивною характеристикою карт Intel стала підтримка апаратного прискорення відео кодеком AV1, чого немає поки що у Nvidia та AMD;

продуктивність в іграх виявилася «шалено непостійною», з різкими перепадами між іграми;

Intel Arc A380 йшла у тестах на рівних із адаптерами, яким вже кілька років;

продуктивність Arc гірша у старих іграх без підтримки API DirectX 12 або Vulkan;

продуктивність графічного процесора знижується при використанні з ОЗУ без змінного розміру базової адресної пам’яті (Resizable BAR, ReBAR, Smart Access Memory або SAM).

На останньому пункті варто зупинитись особливо. Змінний розмір BAR, який дозволяє центральному процесору отримувати доступ до всього пулу відеопам’яті замість адресації його фрагментами по 256 МБ, працює і з актуальною графікою GeForce і Radeon. Але Intel Arc це необхідно для хорошої роботи, чого не можна сказати про конкурентів. Сучасні материнські плати підтримують Resizable BAR (деякі після оновлення BIOS), але більш старі системи можуть не підтримувати цю функцію.

Проблеми з драйверами

Відповідно заяві генерального директора Intel Пета Гелсінгера, стан розробки драйверів є важливою причиною затримок з виходом відеокарт Arc. Ранні версії програмного забезпечення визнані «цілком неадекватними для рівня продуктивності та сумісності з іграми, який нам був потрібен».

У зв’язку з цим цікаво, що пакет графічних драйверів Intel складається із двох частин:

драйвер підтримки графіки Intel, випущеної в період з кінця 2015 по поточний момент (із вкладенням драйвера «застарілого» раннього вбудованого відео Intel HD і UHD);

окремий драйвер, що часто оновлюється, для дискретних відеокарт і більш нової інтегрованої графіки Intel Iris Xe.

Продуктивність із використанням графіки Intel Arc сильно змінюється залежно від оптимізації гри. За словами співробітника Intel Тома Петерсона, компанія дотримується трирівневої стратегії підтримки у своїй лінійці графічних процесорів:

Ігри з підтримкою нових API та значною оптимізацією для Arc. На цьому рівні Intel прагне «вбити всіх за співвідношенням ціни та продуктивності» і бути «найкращими за продуктивністю». Приклади включають Cyberpunk 2077, Control та Fortnite.

Менш оптимізовані ігри для DX12 та Vulkan. Вони мають працювати «досить добре».

Ігри для DX11 або більш ранніх версій будуть мати свідомо низьку продуктивність у порівнянні з аналогічними картами Nvidia та AMD.

Деякі проблеми з продуктивністю можна вирішити програмно: наприклад, невелике виправлення драйвера для Linux значно підвищує продуктивність трасування променів карт Arc. Згодом цілком природно відійде і погана сумісність зі старими іграми. Але на прогрес ігор та поліпшення драйверів можуть піти роки, тоді як більш досвідчені конкуренти теж не стоятимуть на місці.

Перспективи графіки Intel Arc у складній економічній ситуації

Незалежно від того, чи викликані проблеми апаратним або програмним забезпеченням, у керівництва та акціонерів Intel може не вистачити терпіння на проблеми графічної команди, що неодноразово відбувалося в минулому.

Навіть якщо максимально критично ставитися до висновків незалежних тестувальників та аналітиків, проблема з Intel Arc очевидна, має комплексний характер, потребує часу та засобів для вирішення.

Компанія втрачає лідерські позиції у виробництві чіпів та поступається першістю TSMC та Samsung. Значна частина ринку процесорів ПК та серверів відходить до AMD. Загальна ситуація звужує поле для маневрів компанії у роботі із проблемними проектами.

Проблему ускладнює наявність давно існуючого, часом нестабільного сегмента ринку з конкурентами, що вкоренилися. Виходячи на ринок відеокарт із продуктами, які вже відстають від конкурентів як за продуктивністю, так і з енергоспоживання, буде складно відібрати у них частку ринку без сильного демпінгу. Тим більше складно наздогнати ціль, що рухається. Компанія Intel вже стикалася з цим як у сфері графічних рішень, так і за впровадження SoC для смартфонів та інших пристроїв.

Продаж бюджетних рішень з малою рентабельністю навряд чи принесе солідний прибуток, особливо порівняно з потенційним зростанням бізнесу з виробництва чіпів для сторонніх замовників. Зусилля компанії з великою ймовірністю можуть бути спрямовані на цей та інші основні напрямки.

Наступні кілька років будуть вирішальними для графічних процесорів Intel. Покращені драйвери, агресивні ціни та архітектура Battlemage можуть дозволити компанії закріпитися та стати третім значним виробником у сегменті графічних процесорів. Або ж Arc через деякий час піде шляхом Larrabee, колись багатообіцяючого проекту, який не спрацював так, як передбачалося.

Більш наочно — порівняння вартості Intel і AMD на початку серпня 2022 року (не на користь першої):

Джерела: Ars Technica, PCWorld, VideoCardz, Moore’s Law Is Dead, Gamers Nexus