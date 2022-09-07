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Трансляція Apple Far Out — чекаємо на iPhone 14, нові Apple Watch та AirPods Pro 2 [Початок о 20:00]

Трансляція Apple Far Out — чекаємо на iPhone 14, нові Apple Watch та AirPods Pro 2 [Початок о 20:00]

Сьогодні ввечері (о 20:00 за Києвом) Apple проведе традиційну вересневу презентацію, присвячену насамперед анонсу iPhone 14 — і це буде перша за три роки очна презентація Трансляція Apple Far Out — чекаємо на iPhone 14, нові Apple Watch та AirPods Pro 2 [Початок о 20:00]Трансляція Apple Far Out — чекаємо на iPhone 14, нові Apple Watch та AirPods Pro 2 [Початок о 20:00]У 2019 році, коли світ накрила пандемія ковіду, Apple відмовилася від традиційного «фізичного» формату відтоді всі презентації компанії проходили виключно онлайн. Захід відбудеться в театрі імені Стіва Джобса (Steve Jobs Theater) в кампусі Apple Park. Звична пряма трансляція події також планується, тож всі охочі зможуть стежити за анонсами у реальному часі.

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Стежимо за анонсами Apple на презентації «Far Out»

Пряма трансляція сьогоднішнього заходу Apple буде доступна на сайті компанії, застосунку Apple TV, а також на YouTube. Додаємо вікно програвача, щоб охочі могли стежити за анонсами безпосередньо у цьому дописі.

Чого очікувати від Apple сьогодні

Програму презентації, ясна річ, не розкривають, проте, як завжди, є очікування авторитетних аналітиків на базі численних повідомлень від інсайдерів. Окрім того, у вересні Apple традиційно анонсує нові iPhone та смартгодинники Apple Watch. За попередніми даними, сьогодні від Apple очікують наступні анонси:

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Як завжди, про найцікавіші новинки з сьогоднішньої презентації Apple ми обов’язково детально розповімо в окремих матеріалах.


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