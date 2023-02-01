Текстова трансляція презентації Samsung Galaxy Unpacked — початок о 20:00

Ввечері 1 лютого Samsung проводить в Сан-Франциско велику презентацію Galaxy Unpacked 2023, присвячену анонсу нових пристроїв Galaxy. Це буде перша «жива» презентація Galaxy Unpacked за три роки — з початку пандемії вони проводилися повністю онлайн у формі попередньо записаної доповіді.

Шоу розпочнеться о 20:00 за київським часом — охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікна трансляцій англійською та українською у YouTube нижче). Ми будемо слідкувати за анонсами у прямому ефірі та намагатимемося максимально швидко висвітлювати все, що сьогодні відбуватиметься на сцені виставкового центру SF Masonic Auditorium, в нашій текстовій трансляції.

Це лише анонс, тож повертаєтеся ближче до початку ефіру о 20:00. До речі, під час трансляції Samsung розігруватиме сертифікат номіналом 50 000 грн на покупку техніки в брендових магазинах Experience Store. Всі охочі можуть спробувати вхопити щастя за бороду. Всі умови та правила участі в акції за посиланням.