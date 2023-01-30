У “Дії” почали приймати заявки на безплатний обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи

З 30 січня стартувала Всеукраїнська програма зі зниження навантаження на енергетичну систему країни та скорочення дефіциту електроенергії для користувачів, яка передбачає, що кожен українець зможе обміняти 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок.

Перші партії надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя), а також — до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.

Обмін відбуватиметься у два способи — з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зареєструватись через застосунок Дія, то лампи гарантовано очікуватимуть на замовника у відділеннях Укрпошти 5 робочих днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.

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Як оформити заявку через “Дію”:

авторизуватись у застосунку “Дія”;

обрати розділ “Послуги” та “Обмін лампочок”;

вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;

зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Детальна інструкція — у відеоролику:

Отримати лампи зможуть усі громадяни України віком від 18 років, із наявністю паспорта та РНОКПП. Обмін проводиться лише раз, виключно на справні лампи розжарювання. Якщо не забрати замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.

Чому варто обміняти лампи?

З початком масованих обстрілів Україна відчуває брак електроенергії. За даними “Укренерго”, до 40% енергії споживається домогосподарствами й одним з основних джерел підвищеного навантаження на електромережі є старі лампи розжарювання, які використовують у 8 разів більше електроенергії за сучасні лампи.

Наприкінці 2022 року Європейська Комісія згодилася профінансувати закупівлю близько 30 мільйонів LED-ламп для України. Ще 5 млн ламп надасть уряд Франції.

7-10% — саме на стільки знизиться споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему за умови масової заміни старих ламп на енергоощадні. За підрахунками, 50 млн LED-ламп допоможуть заощадити близько 1 ГВт*год електроенергії — річний обсяг виробництва блоку атомної електростанції.