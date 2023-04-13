Ubisoft+ на Xbox — реклама передплати Ubisoft з’явилася в головному меню сервісу Microsoft (запуск невдовзі)

Сервіс Ubisoft+ (попередня назва — Uplay+), який відкриває доступ до ігор французького розробника Assassin’s Creed та Far Cry, невдовзі запуститься на Xbox — чутки про потенційне партнерство з’явилися ще на початку 2022 року, і ось маємо перше офіційне підтвердження: промо передплати Ubisoft передчасно опублікували в головному меню Xbox (в розділі Microsoft Rewards), тож, ймовірно, офіційний запуск відбудеться невдовзі.

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На початку 2022 року Ubisoft розповідала, що не планує запускати Ubisoft+ на Xbox, а натомість розвиватиме сервіс як самостійний — окремо від інших. Проте кількома місяцями пізніше ігри Ubisoft з’явилися в оновленій передплаті PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в дорожчих тарифах Extra та Deluxe/ Водночас Ubisoft все переграла та вирішила запустити свою основну підписку Ubisoft+ на обох консолях, Xbox та PlayStation (за окрему платню). Вочевидь на це більшою мірою вплинуло скрутне фінансове становище та творча криза в компанії.

Офіційних деталей щодо наповнення та умов версії передплати Ubisoft+ на Xbox поки немає. Отримати її як додатковий бонус в межах Xbox Game Pass (Ultimate) видається надзвичайно бажаною та щедрою пропозицією, але це вкрай малоймовірно. Жодних свідчень, які бодай якось це підтверджували, немає. І поява Ubisoft+ в розділі Microsoft Rewards лише розвіює останні сподівання. Наприкінці березня перевірений інсайдер повідомляв, що Ubisoft+ для Xbox включатиме понад 60 ігор, що загалом відповідає бібліотеці Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для порівняння, стандартна передплата Ubisoft+ на ПК включає понад 100 ігор — його передплатники також отримують нові ігри Ubisoft та їхні DLC у день запуску.

Якщо дивитися ширше, майбутній запуск Ubisoft+ на Xbox є нічим іншим як продовженням зусиль Ubisoft з просування власного ігрового сервісу. Можна пригадати, що задовго до розширення на PlayStation у вересні 2020 року Ubisoft+ уклав партнерство з нішевим хмарним ігровим сервісом Amazon Luna. Цілком можливо, що Ubisoft не має надто високих очікувань щодо версії Ubisoft+ для Xbox. Натомість це розширення може бути лише спробою зберегти й без того високий рівень каналів розповсюдження власних ігор.