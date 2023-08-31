Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 км!

Ні дня без оновлення досягнень парку української далекобійної зброї. Після наземної версії ракети «Нептун», яка може доставити 350 кг «корисного вантажу» на 400 км, стало відомо про інше досягнення — ураження цілі на ворожій російській території за 700 км. Ні на що не натякаємо, але саме стільки від кордону України до Пскова, де успішно згоріло кілька ІЛ-76.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі:

Щоденний селектор. Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється. Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» – те, що зараз дуже потрібно. Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів! Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору». Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища. МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів. Тримаємо все під контролем. Продовжуємо роботу.

Наразі, що саме за зброя змогла уразити ворожий об’єкт точно не відомо. Проте це має бути безпілотник-камікадзе, поки лише вони в нашому арсеналі здатні на роботу в далекому тилу. Серед версій називають знаменитий «Бобер», безпілотник під назвою «Морок», перероблені радянські безпілотники Ту-141 «Стриж», проте найімовірнішим варіантом є ударний дрон концерну «Укроборонпром» з бойовою частиною на 75 кг, здатний уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

UPD: секретар РНБО України Олексій Данилов опублікував відео 700-км зброї. Пише, що це була таки ракета.