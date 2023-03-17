В Steam началась Весенняя распродажа. Со скидкой продают даже игровую консоль Steam Deck

Сервис Steam запустил очередную распродажу, и на этот раз некоторые вещи происходят впервые. Отмечается, что впервые Steam будет проводить сезонную распродажу весной. Кроме того, впервые предлагаются скидки не только на игры, но и на игровые консоли Steam Deck.

Весенняя распродажа в Steam продлится до 23 марта. В течение недели пользователи смогут покупать игры в разных жанрах с большими скидками, которые в некоторых случаях могут достигать 90% (STAR WARS Jedi: Fallen Order). Ознакомиться с полным списком игр со скидками можно на специальной странице.

Подборка самых популярных игр (лидеры продаж) со скидками из Весенней распродажи в Steam:

Также отмечается, что в честь первой годовщины выхода Steam Deck, компания Valve предлагает скидку на игровые консоли в размере 10%. Скидка будет действовать до конца Весенней распродажи и распространяется на все три модели в тех регионах, где осуществляется поставка Steam Deck.