Всі культові меми за пів року російсько-української війни — в одній ілюстрації

Одним із найпопулярніших українських Telegram-каналів «Новинач» зробив велику справу — спробував об’єднати в одній ілюстрації всі культові меми, які народились за пів року повномасштабної війни з росією. Результат безперечно вартий уваги — всі ключові українські меми зібрані на одному зображенні та ще й в досить оригінальному оформленні. Одним словом, «годнота».

Меми є невіддільною та надважливою частиною глобальної попкультури, а в сучасних українських реаліях воєнного часу, а ще — це надзвичайно дієвий інструмент для протидії російській пропаганді та збору донатів для ЗСУ.

Пів року масштабної російсько-української війни — в мемах

Які саме меми зібрані на фото:

«Ваабщє нє хачу уєзжать с Крима, здєсь так уютно» «Супутник Притули» «Тракторні війська» Анджеліна Джолі та «Львівські круасани» Бавовна База кавунів Бобр курва білоруський пюрер лукашенко і його «Откуда на Бєларусь готовілось нападєніє» Віталій Кім Джонсонюк Жест Доброї Волі на Зміїному Звернення Марченко про Медведчука Калуш Марки «Укрпошта» з російським військовим крейсером «москва» який пішов у добре відомому усім напрямку Медведчук Мем про Генштаб Олександр Поворознюк, який став натхненником популярного музичного трека VOVA їBash їх Blyad Олексій Арестович та його заява про завершення активної фази війни за 2-3 тижні Пес Патрон + прем’єр-міністерка Фінляндії Півник з Бородянки Російська пропаганда та їх незмінне «потєрь нєт» скандал з Мінкультом Banda та жестом з трьох пальців Чмоня Чорнобаївка Шашлики Зеленського

Можливо у вас вийде нарахувати більше? Ясна річ, деякі з мемів — наприклад, швайнокарась, «блєдіна летить» та пікантне фото відомої української волонтерки Меланії Подоляк — у цю збірку не потрапили. Проте ніхто не забороняє спробувати створити власне зображення чи доповнити список мемів у коментарях.