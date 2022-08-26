Всі культові меми за пів року російсько-української війни — в одній ілюстрації

Одним із найпопулярніших українських Telegram-каналів «Новинач» зробив велику справу — спробував об’єднати в одній ілюстрації всі культові меми, які народились за пів року повномасштабної війни з росією. Результат безперечно вартий уваги — всі ключові українські меми зібрані на одному зображенні та ще й в досить оригінальному оформленні. Одним словом, «годнота».
Меми є невіддільною та надважливою частиною глобальної попкультури, а в сучасних українських реаліях воєнного часу, а ще — це надзвичайно дієвий інструмент для протидії російській пропаганді та збору донатів для ЗСУ.
Пів року масштабної російсько-української війни — в мемах
Які саме меми зібрані на фото:
- «Ваабщє нє хачу уєзжать с Крима, здєсь так уютно»
- «Супутник Притули»
- «Тракторні війська»
- Анджеліна Джолі та «Львівські круасани»
- Бавовна
- База кавунів
- Бобр курва
- білоруський пюрер лукашенко і його «Откуда на Бєларусь готовілось нападєніє»
- Віталій Кім
- Джонсонюк
- Жест Доброї Волі на Зміїному
- Звернення Марченко про Медведчука
- Калуш
- Марки «Укрпошта» з російським військовим крейсером «москва» який пішов у добре відомому усім напрямку
- Медведчук
- Мем про Генштаб
- Олександр Поворознюк, який став натхненником популярного музичного трека VOVA їBash їх Blyad
- Олексій Арестович та його заява про завершення активної фази війни за 2-3 тижні
- Пес Патрон + прем’єр-міністерка Фінляндії
- Півник з Бородянки
- Російська пропаганда та їх незмінне «потєрь нєт»
- скандал з Мінкультом Banda та жестом з трьох пальців
- Чмоня
- Чорнобаївка
- Шашлики Зеленського
Можливо у вас вийде нарахувати більше? Ясна річ, деякі з мемів — наприклад, швайнокарась, «блєдіна летить» та пікантне фото відомої української волонтерки Меланії Подоляк — у цю збірку не потрапили. Проте ніхто не забороняє спробувати створити власне зображення чи доповнити список мемів у коментарях.
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