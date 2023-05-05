Юрій Ігнат спростував підбиття ракети Х-47 «Кінжал» над Києвом 4 травня

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував підбиття над Києвом «гіперзвукової» ракети з балістичною траєкторією Х-47 «Кінжал» уночі 4 травня. Раніше про можливе ураження повітряної цілі повідомило видання Defense Express, посилаючись на власні джерела та фото пошкодженої носової частини ракети.

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«Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це».

Раніше сайт отримав фото уламків, імовірно, ракети Х-47 «Кінжал». Раніше вважалося, що Україна не має засобів ураження подібних цілей.

Особливість ракети в тому, що вона летить з високою швидкістю і виходить на ціль балістичною траєкторією (різко вниз). Її перехоплення могло б свідчити про зміцнення української ППО новими високотехнологічними комплексами.

В атаці на Київ 4 травня брали участь безліч дронів Shahed, повідомлялося також про можливий запуск балістичних ракет, але інформації про їхній запуск або приліт тоді не надходило.

Нещодавно офіційно повідомлялося, що Україна отримала і вже поставила на чергування ЗРК MIM-104 Patriot – протиракетні комплекси, здатні вражати балістичні ракети.

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Джерело: Суспільне