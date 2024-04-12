Збір на такмед для 3-ї ОДШБр! Розігруємо унікальний офіцерський трофей

Оголошуємо новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» – збір на такмед для 3-ї ОДШБр. Ціль збору – 100 000 грн.

Збирає на такмед Катерина Сафонова, волонтерка, з якою ми вже не раз співпрацювали і яка збирає та передає на фронт аптечки та медичні препарати. Катерина волонтерить від початку повномасштабної війни. На MC.today було інтерв’ю з нею.

Тактична медицина – це критично необхідна частина бойових дій. Хорошо, коли є аптечка з такмедом і її тримають “на всякий” випадок. Але, зазвичай, на фронті аптечку використовують дуже часто. І її постійно потрібно поповнювати, щоб в кризовий момент встигнути спасти життя собі, чи побратиму.

В черговий раз ми збираємо на такмед для 3-ї ОДШБр. Третя штурмова – легендарна бригада, яку не треба представляти зайвий раз. Хлопці завжди вмотивовані і максимально якісно роблять свою роботу. Мати можливість хоч якось їм допомогти – честь для кожного українця.

Аукціон

На аукціоні тільки один лот, але який!

Якісно зроблена пафосна імперська шкатулка офіцера терористичного угруповання МВД ЛНР, якому вона вже ніколи не знадобиться. В ній повний ватний походний набір сепаратиста – колорадські стрічки, кокарда, сірники, грілка, продукти російського виробництва довгого зберігання – порошковий Юпі, цигарки, чай “по-калмицкі”, ще якийсь чай з самоваром.





Алгоритм аукціону

В цей період поповни банку на будь-яку суму і той, хто закине найбільше, отримає лот.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива!

Пам’ятайте, що кожні 50 гривень – це цеглинки, якими побудована дорога до нашої перемоги.

Реквізити

https://send.monobank.ua/jar/3gjpcnvZrC

Карта банки 5375 4112 1561 0978