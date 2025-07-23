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Новини WTF 23.07.2025 comment views icon

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Ark: Survival Evolved / Studio Wildcard

Один із найвідданіших гравців Ark: Survival Evolved, який провів у грі понад 35 000 годин, різко захотів відшкодування коштів.

Фанат залишив негативний відгук, хоча десятки тисяч годин віддав Ark, особливо граючи в компанії друзів і родини. Він роками використовував Ark Server Manager із модами — до недавнього часу. Зі слів користувача, останнє оновлення повністю зламало гру.

«Я насолоджувався грою в Ark протягом 35 000 годин — це одна з моїх улюблених ігор, в яку я грав з друзями та родиною. Я роками керував сервером ASM [Ark Server Manager] з модами, але сьогодні більше нічого не працює», — пише гравець.

Фанат вважає, що оновлення нібито навмисно псує гру, аби змусити спільноту перейти на Ark: Survival Ascended — ремастер Ark. Наразі на старій версії не працюють моди і постійно трапляються баги.

«Сподіваюся, ви не захлинетесь своєю ЖАДІБНІСТЮ!!! Як мені отримати повернення коштів?!» — додає геймер.

Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Коментар про вимогу повернути кошти після 35 000 годин геймплею в Ark: Survival Evolved /
Studio Wildcard

Його коментар не виняток з правил, оскільки основна хвиля критики спрямована на нове DLC Ark Aquatica, випущене до 10-річчя гри. Відгуки про доповнення в Steam переважно негативні — лише 12% позитивних. Гравці масово скаржаться на проблеми з продуктивністю, баги, зламані моди, знищені конфігурації та поламані сервери.

Автори Ark підтвердили, що знають про проблеми. Команда нині працює над виправленням, але проблема «виявилася складною». Робота триває, але чітких термінів, коли ситуація покращиться, немає.

Зазначимо, що Ark: Survival Evolved вийшла з раннього доступу 27 серпня 2017 року. Відтоді пройшло майже 70 000 годин, а вона свого часу встигла стати однією з найпопулярніших ігор. Тобто гравець провів у ній половину всього життя гри. Попри різкі заяви, гравець не припинив грати: за останній тиждень він провів у Ark мінімум 32 години — напевне через біль. Не хочеться його засмучувати, але після 35 000+ годинної «демоверсії» не придумали повернення коштів. Навіть петиція Stop Killing Games тут безсила.

Джерело: PC Gamer

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