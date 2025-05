Age of Empires II: Definitive Edition en PS5 — una buena adaptación para una plataforma no hecha para los RTS

Age of Empires II es un juego que no necesita presentación. Lanzado por primera vez hace 25 años, no solo ha mantenido su popularidad, sino que se ha convertido en uno de los principales referentes culturales del género de la estrategia en tiempo real (RTS). En 2025, por fin vemos su lanzamiento oficial en PlayStation 5 — una versión completa, rica en contenidos y técnicamente bien implementada que podría ser el primer juego de estrategia de la historia para los jugadores que prefieren un gamepad a un ratón y un teclado. Pero, ¿es suficiente una buena adaptación para que el juego se sienta natural en esta plataforma?

Age of Empires II: Definitive Edition 999 грн. Ventajas: todo el contenido, incluido el nuevo DLC; excelente optimización y crossplay; y controles de gamepad bien pensados. Comprar en PlayStation Store Contras: una interfaz masiva en pantallas grandes; a pesar de la buena adaptación al gamepad, el juego no es tan cómodo como en un PC con ratón y teclado. Comprar en PlayStation Store 8 /10 Calificación

ITC.ua

Un regalo para los amantes de la estrategia

El remaster del legendario juego de estrategia Age of Empires II se lanzó a finales de 2019, introduciendo gráficos actualizados, modo espectador y una IA mejorada. 3,5 años después, se lanzó la versión para Xbox. Y tras otro año y medio, el juego fue portado a PS5 con soporte crossplay y el lanzamiento de un pack de expansión que añade nuevas civilizaciones.

La Definitive Edition de PS5 fue el primer lanzamiento de un juego de Age of Empires en consolas PlayStation desde que el Age of Empires II original apareció en PlayStation 2 en 2002.

La versión para PlayStation 5 es un port en toda regla de la edición para PC de Age of Empires II: Definitive Edition. Esto significa que los jugadores obtienen todas las mejoras que se añadieron en 2019: texturas 4K, modelos actualizados, tiempos de carga más cortos y numerosas optimizaciones técnicas que proporcionan una experiencia notablemente más fluida que la versión HD clásica.

Todos los modos de juego conocidos están a tu disposición: campañas, cooperativo, «escaramuzas», modo Retorno de Roma, un editor de escenarios, compatibilidad flexible con mods y multijugador multiplataforma. Para usar el multijugador, basta con sincronizar las cuentas de PSN y Microsoft — un proceso sencillo pero obligatorio para jugar online con usuarios de Xbox o PC.

El lanzamiento de la versión para PS5 coincidió con la salida del nuevo pack de expansión Tres Reinos — una campaña histórica sobre la época de los Tres Reinos en China (220-280). Hay tres campañas separadas sobre Shu, Wei y Wu, con 15 misiones y 5 nuevas facciones. Unidades únicas (como el arquero de fuego o el espadachín Jian), nuevas mecánicas (como buscar comida en los pastos) y un agradable ambiente local añaden frescura al juego. Hay dos nuevos niveles de dificultad disponibles para quienes los deseen: «Legendario» y «Fácil» para una inmersión histórica sin estrés.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Entrenamiento para los «Valientes de corazón»

Al principio, el juego ofrece completar un tutorial — campañas de entrenamiento dirigidas por William Wallace. Sí, ese misterioso líder escocés de la popular película que parece haberse reciclado como entrenador estratégico. El entrenamiento se divide en cuatro misiones, de hasta una hora de duración cada una, que explican gradualmente los fundamentos del gobierno, la economía y el desarrollo de tu civilización.

En el tutorial, que se acompaña de indicaciones de voz, el jugador controla a los escoceses en un enfrentamiento con los ingleses. Mientras completa las misiones, aprenderá todos los entresijos de la jugabilidad de un RTS ejemplar: desde los aspectos técnicos del control del gamepad hasta la comprensión de la esencia de la estrategia que aumenta las posibilidades de ganar.

El umbral de entrada para un recién llegado al género es bastante alto — el número de acciones posibles y componentes de progreso a tener en cuenta es grande — por lo que es muy útil contar con pistas adaptativas en el juego si olvidas algo: el juego te recordará suavemente dónde ir y qué hacer a continuación si te «atascas».

Gamepad frente a ratón

La mayor intriga — ¿cómo se juega a un RTS en consola? Age of Empires II: DE en PS5 tiene controles totalmente adaptados para DualSense, con una lógica clara que se explicará durante el tutorial. El stick actúa como cursor, puedes confirmar una acción pulsando X, y los controles avanzados están disponibles manteniendo pulsados L2 y R2.

Los controles se adaptan de la forma más lógica posible a un gamepad, pero al mismo tiempo, sigues teniendo la sensación de que jugar a un RTS en un gamepad es más una alternativa que un sustituto en toda regla del ratón y el teclado. Acostumbrarse a estos controles no es un proceso rápido y requiere largas sesiones de juego. Cuando te tomes un descanso de unos días, tendrás que recordar los puntos principales del juego durante algún tiempo. Sin embargo, las etiquetas de los principales botones de la interfaz disponibles durante el juego te ayudarán a recordar.

¿Merece la pena jugar a Age of Empires II: DE en PlayStation? Sólo si no tienes la oportunidad o las ganas de jugar en un PC o si es crucial para ti sentarte en una silla frente a un gran televisor. Si quieres sentir la naturalidad del juego, la elección es sin duda un PC con teclado y ratón. Adaptación visual El juego es compatible con 4K, ofrece unos FPS estables y, gracias a la potencia de la PS5, las descargas no suelen tardar más de 10 segundos.

Me sorprendió la presencia de ajustes gráficos flexibles: puedes ajustar la calidad de los efectos individuales del juego o elegir un preajuste gráfico general: por defecto, hay incluso «Ultra» de los modos habituales, pero tiene efectos de luz demasiado brillantes. La interfaz parece demasiado grande en algunos lugares — su escala es similar a la versión de la tableta. Afortunadamente, el zoom es ajustable en la configuración, pero todavía tenía la impresión de que el juego fue portado de una tableta.

Trofeos

Age of Empires II: Definitive Edition en PS5 ha batido el récord de trofeos: nada menos que 332 logros, el 99% de ellos de bronce

El juego base contiene 71 trofeos (incluyendo «Platino»), el resto son DLC. Si eliges la Edición Premium, obtendrás todo el contenido extra de golpe, y con él una avalancha de nuevos objetivos. Todos los trofeos incluyen victorias con diferentes civilizaciones, completar campañas, escenarios e incluso condiciones específicas relacionadas con mecánicas especiales del DLC.

Completar un juego al 100% — es un reto no de decenas, sino de cientos (o incluso miles) de horas. Es más bien una estrategia a largo plazo en sí misma, no solo una colección de logros. Sin embargo, los verdaderos fans de la serie y los cazadores de trofeos pueden encontrar en esto una motivación adicional.

Publicaciones y precios

Hay 3 opciones principales disponibles en la PS Store a un precio muy razonable:

Edición estándar: con tres DLC (Lords of the West; Dynasties of India; Dawn of the Dukes) – 999 UAH;

Edición Premium: incluye todas las expansiones que se han lanzado para el juego, incluidas Return of Rome, The Mountain Royals y la última expansión Three Kingdoms – 1499 UAH;

Edición Premium con Age of Mythology: Retold, si quieres dos éxitos históricos a la vez – 2495 UAH