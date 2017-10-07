Выпуск киберпанковской action/RPG RUINER одновременно с выходом фильма Blade Runner 2049, к которому она не относится никаким боком – гениальное маркетинговое решение. Тем более что название игры, RUINER,…
Если вам скажут, что на Blade Runner 2049 можно идти, не видя оригинального фильма 1982 г., что Дени Вильнёв рассказал собственную, самодостаточную историю – рассмейтесь в лицо этому человеку. Да, фильм…
После совсем короткого тизера с Comic-Con создатели Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» наконец опубликовали первый полноценный трейлер сиквела. Напомним, что вторая часть продолжит историю…
Компания HP отказалась от планов на выпуск линейки смартфонов под управлением ОС Windows из-за полного отсутствия у Microsoft желания бороться с Google и Apple в мобильном сегменте. В интервью The Register Ник…