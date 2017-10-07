Видео

IT Digest #8: смартфонный выпуск

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RUINER: взлом мозга

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Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»

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Vaporum: путешествие по подземельям в стиле стимпанк

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Репортажи

Что посмотреть на CEE 2017?

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Блоги

Исследование: миллениалам нравится концепция умных домов

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Новости

Мессенджер AIM окончательно закроют 15 декабря 2017 года, спустя 20 лет после запуска

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Блоги

Ученые объяснили, почему увеличение максимального количества символов в одном сообщении в Twitter — это плохо

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Новости

Опубликовано первое в мире видео из открытого космоса поблизости МКС с охватом 360 градусов

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Блоги

Первый трейлер фантастического фильма «Тихоокеанский рубеж 2» / Pacific Rim: Uprising

36
Новости

В сеть попали фото водозащищенного Android-моноблока BlackBerry Motion (Krypton), анонс которого состоится в текущем месяце

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Новости

Airbus планирует поднять в воздух концепт автономного электрического аэротакси до конца 2018 года

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Видео

Видеообзор Essential Phone

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Новости

В Беларуси запустили базовую станцию мобильной связи на солнечных батареях

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Блоги

Подкаст The Big Beard Theory 133: Смена планов Маска, проблемы лунной станции и звук Большого Взрыва

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Статьи

Верим в успех Citroen C3, но вспоминаем C4 Cactus

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Новости

Новый лаунчер Microsoft Launcher для Android позволяет начать работу на смартфоне, а продолжить – уже на компьютере

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Новости

МВД: За первые три квартала 2017 года в Украине зарегистрировали больше электромобилей, чем за весь прошлый год: 3068 экземпляров, из которых 1354 «чистых» и 1714 гибридных

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Новости

Libratone выпустила две модели наушников, сертифицированных по программе Made for Google

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Блоги

Фотобанк Getty Images запретил «фотошопить» фигуры моделей

64
Новости

Последний производитель отказался от смартфонов с Windows 10

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Новости

Porsche проводит дорожные испытания электромобиля Mission E (первые «живые» фото), используя для сравнения Tesla Model S и X

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Обзоры

Обзор док-станции Samsung DeX: превращаем Galaxy S8 и Note8 в десктопный компьютер

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Оценка: hotline.ua: от 2 401 грн
Новости

Android Wear никуда не денется: Google убрала соответствующий раздел из онлайн-магазина по другой причине

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