Análisis de la tarjeta de vídeo Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G: una opción «popular» para los que buscan una alternativa.

El lanzamiento de tarjetas gráficas para el mercado de masas provoca cada vez más fuertes discusiones sobre los compromisos que hacen los fabricantes en algunos modelos con 8 gigabytes de memoria de vídeo. Por eso, los jugadores buscan alternativas que les permitan despreocuparse de la endeble tasa de fotogramas en los próximos años con un presupuesto moderado. En el análisis editorial de hoy intentaremos averiguar si Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G puede convertirse en un contrapeso razonable a las tarjetas gráficas NVIDIA.

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Від 21 989 грн. Ventajas: rendimiento suficiente en 1440p; 16 GB de memoria de vídeo. Comprar en Telemart.ua Contras: rendimiento en aplicaciones; temperatura y ruido. Comprar en Telemart.ua 7.4 /10 Calificación

ITC.ua

Especificaciones técnicas Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

Interfaz PCI-E Gen 5 x16 Proceso técnico 4 nm Procesador gráfico Navi 44 Ancho de banda de memoria 20 GB/s Capacidad VRAM 16GB GDDR6 (Hynix) Bus de memoria 128-bit Procesadores de streaming 2048 Salidas 2 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Conector de alimentación 1 x 8 polos Consumo de energía 160 W Fuente de alimentación recomendada 450 W Además WINDFORCE cooling system Dimensiones 281 x 118 x 40 mm Peso 814 gramos Ocupa espacio 2 ranuras

Banco de pruebas

La Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G se probó sobre la base de la plataforma AM5 con el procesador Ryzen 7 9800X 3D, que cuenta con un excelente nivel de rendimiento para la mayoría de los jugadores.

Configuración del sistema:

Placa base ASRock X870E Taichi ;

ASRock X870E Taichi Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D ;

Refrigeración MSI MAG CORELIQUID A15 360 ;

Conducir Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB;

RAM G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB;

AlimentaciónMSI MPG GS 850W;

Monitor Acer Predator XB273UV3bmiiprx .

Embalaje, aspecto y refrigeración de Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

La Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G llega en una bonita caja que combina el esquema de colores rojo y negro de AMD con los elementos de diseño de la serie GAMING. En la caja se puede leer información básica y características técnicas del producto.

Además de la tarjeta de vídeo, encontrará un breve manual de usuario. El paquete es bastante estándar, sin accesorios ni bonificaciones adicionales.

La tarjeta tiene un aspecto elegante, pero sin ser demasiado agresiva. El diseño está realizado en colores oscuros con toques grises, y la cubierta del sistema de refrigeración tiene el logotipo de Gigabyte con iluminación RGB que se puede ajustar mediante el software propietario. La tarjeta mide 281 mm de largo, 118 mm de ancho y 40 mm de grosor. Se alimenta a través de un conector de ocho patillas.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

El sistema de refrigeración WINDFORCE elimina el calor de la GPU y la memoria. Consta de tres ventiladores Hawk de 90 mm de diámetro. El disipador está atravesado por varios tubos de calor que están en contacto con el chip gráfico a través de una base de cobre. Utiliza gel conductor térmico de grado servidor. Los ventiladores funcionan en modo semiactivo, es decir, se detienen a baja carga, lo que reduce el ruido durante el tiempo de inactividad. El diseño parece robusto y la calidad de construcción es excelente.

Rendimiento y arquitectura

La Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G se basa en la arquitectura RDNA 4 de AMD, es decir, el núcleo Navi 44 fabricado en el proceso N4P FinFET. Contiene 2048 procesadores de flujo, 128 unidades de textura y 64 unidades de rasterización, que es lo mismo que el modelo anterior — RX 7600 XTSin embargo, la característica clave es un aumento significativo del número de transistores: hay 28.100 millones, frente a los 13.300 millones de Navi 33. La superficie de cristal es prácticamente la misma que en su predecesor — 199 mm² frente a 204 mm².

El núcleo Navi 44 cuenta con 32 aceleradores de trazado de rayos de tercera generación que ofrecen un rendimiento mejorado en los juegos de trazado de rayos. Además, la tarjeta incorpora 64 núcleos de IA de segunda generación que, según AMD, son el doble de rápidos que sus predecesores en tareas de trazado de rayos y ocho veces más rápidos en el procesamiento de inteligencia artificial. Esto abre nuevas posibilidades para las tecnologías de escalado de imágenes. En cuanto al rendimiento: en modo juego, la frecuencia es de 2780 MHz, y en modo boost aumenta automáticamente a 3320 MHz, frente a los 3130 MHz de referencia.

La memoria GDDR6 funciona a 20,1 GT/s a través de un bus de 128 bits, lo que es ligeramente más rápido que los modelos anteriores. La capacidad de memoria es de 16 GB, lo que no sólo es adecuado para juegos modernos en resolución 1440p, sino que también da esperanzas de cierto «margen para el futuro». Aunque AMD también ofrece una controvertida variante de 8 GB para usuarios con menos requisitos, como Full HD.

Radeon RX 9600 XT Radeon RX 7600 XT GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 4060 Ti Fecha de publicación Jun 5, 2025 Jan 24, 2024 April 16, 2025 May 24, 2023 Proceso técnico TSMC N4P TSMC N6 TSMC 4N TSMC 4N Área del cristal (mm²) 199 mm² 204 mm² 181 mm² 187.8 mm² Configuración del núcleo: 2048 : 128 : 64 2048 : 128 : 64 4608 : 144 : 48 4352 : 136 : 48 Frecuencia de la GPU (referencia / boost) 3130/3320 MHz 2755 MHz 2572 MHz 2540 MHz Capacidad de memoria 16 GB 16 GB 8 GB / 16 GB 8 GB / 16 GB Velocidad de la memoria 20 Gbps 18 Gbps 28 Gbps 18 Gbps Tipo de memoria GDDR6 GDDR6 GDDR7 GDDR6 Capacidad de bits / ancho de banda del bus 128-bit, 320 GB/s 128-bit, 288 GB/s 128-bit, 448 GB/s 128-bit, 288 GB/s Interfaz PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 Consumo de energía 160W 190 W 180 W 160 W

La tarjeta ha mejorado la compatibilidad con los códecs H.264, HEVC y AV1, lo que la acerca a los streamers y creadores de contenidos. Blender está poco optimizado para la arquitectura de AMD, así que no esperes grandes resultados aquí. Incluso la RTX 5060 es más del doble de rápida en esta disciplina. Sin embargo, un representante del «campo verde» no podía generar 10 imágenes en alta calidad en Amuse y se bloqueaba. A su vez La Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G hace un excelente trabajo gracias a sus 16 gigabytes de memoria de vídeo. Y su resultado es casi el mismo que el de la NVIDIA Geforce RTX 5060 Ti. Por lo tanto, AMD parece una opción razonable para trabajar con la generación offline.

Realistic Interior Lightning se bloquea con un error de controlador a mitad de la renderización. Lo atribuimos a una optimización insuficiente por parte de los desarrolladores del software.

Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G rendimiento en juegos Y lo más importante que interesa a los jugadores en este análisis es el rendimiento de juego de la RX 9060 XT. Aquí, en primer lugar, cabe señalar que no hay que fijarse solo en los números secos «sobre el papel», sino en la imagen real de la jugabilidad. El número de fotogramas por segundo y la calidad de esos fotogramas son dos cosas distintas. Es como si viajaras en distintos coches a la misma velocidad, pero dependiendo de la marca y la clase, la conducción fuera completamente distinta. S.T.A.L.K.E.R. 2 El rendimiento puro de Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G sin la ayuda de un generador de fotogramas y supermuestreo es un 5-7% mejor que RTX 5060. Pero es poco probable que quieras jugar a juegos QHD a —46 fps. Por tanto, con FG más FSR activados, obtenemos 114 fotogramas por segundo. Esto es un 23% más que la RTX 5060 y un 14% más que la RTX 5060 Ti. Y este es el caso en el que la ventaja en framerate no tiene ningún sentido práctico, porque la imagen es muy «jabonosa». A favor de los desarrolladores, el desagradable retraso que observamos en pruebas anteriores ha desaparecido Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE y GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC. En aquella ocasión, cuando encendíamos el generador de fotogramas, se producía un desagradable retraso en la jugabilidad. Esta vez, no hay tal cosa Al investigar la Zona de Exclusión, recomiendo usar el supermuestreo Intel XeSS. La imagen se vuelve más nítida que en FSR, y a QuadHD conseguimos unos 100 fotogramas por segundo en pantalla. Con estos ajustes de calidad, jugar a S.T.A.L.K.E.R. 2 es de lo más cómodo В Indiana Jones and the Great Circle se observa una situación similar. Sólo aquí la Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G es inferior en rendimiento puro a sus oponentes de NVIDIA en un 4 a 6% en QuadHD y en un 19-21% en FullHD. La ayuda del generador de fotogramas y el FSR cambia algo la situación. En este caso, la tarjeta de vídeo de AMD es un 61% más rápida que la RTX 5060, pero un 60% más lenta que la RTX 5060 Ti. Esto se debe al uso de DLSS 4 de NVIDIA Por eso existe una brecha tan grande Y de nuevo, por analogía con S.T.A.L.K.E.R. 2, activamos el supermuestreo Xe SS de Intel. Así, a QuadHD, podemos obtener 115 imágenes por segundo, lo que proporciona una imagen bastante agradable y una jugabilidad cómoda. Cyberpunk 2077 sigue siendo el punto fuerte de la RX 9060 XT. Al fin y al cabo, en los ajustes ultra supera a la RTX 5060 casi dos veces. También supera NVIDIA RTX 5060 Ti en un 72%.Pero en FullHD sin la ayuda de la tecnología neuronal, la Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G es un 9% más lenta que la NVIDIA RTX 5060 y un 17% más lenta que la NVIDIA RTX 5060 Ti. В Silent Hill 2 el resultado de rendimiento neto en QuadHD utilizando FSR muestra casi el mismo resultado que en NVIDIA RTX 5060. En QuadHD, la tarjeta de vídeo está cerca de NVIDIA RTX 5060 Ti. Desde hace tiempo se sabe que Half-Life 2 RTX sigue siendo «raw», por lo que es muy difícil esperar resultados objetivos de él. La tabla de rendimiento aquí se ve muy extraña, porque este juego no está optimizado para tarjetas gráficas Intel y AMD en absoluto. Sólo soporta DLSS de NVIDIA y dos escaladores nativos, que producen una imagen terrible con gráficos desagradables

Así que haz caso al viejo refrán: «No vayas a Ravenholm». De momento, no es cómodo jugar a Half-Life 2 RTX en tarjetas gráficas AMD. Quizá merezca la pena esperar a que el juego salga de la beta y aprenda por fin a funcionar con todas las tecnologías neuronales modernas más cerca de su lanzamiento

A Plague Tale Requiem no soporta FSR y generador de frames, por lo que hay algunas dificultades con este juego en tarjetas de video AMD. Si los modelos más antiguos como Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE son capaces de salir adelante con su alto rendimiento de rasterización, las versiones menos potentes ya no pueden hacerlo por sí solas.

No tienes que subir los ajustes en el preajuste no Epic. Mueve los ajustes «a la izquierda» a alto sin trazar y consigue un juego cómodo de hasta 80 fotogramas por segundo.

Y aquí están Oblivion está perfectamente optimizado para la Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G. Supera a las tarjetas gráficas NVIDIA entre un 24 y un 67%, dependiendo de los ajustes seleccionados. La imagen se ve rica y clara. El resultado es un buen nivel de detalle y una jugabilidad agradable.

Al mismo tiempo, la tarjeta de vídeo consume más de 8 gigabytes de memoria de vídeo. Por este motivo NVIDIA La RTX 5060 se hundió significativamente. La Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G, por su parte, queda por encima.

El aniquilador francés del tiempo libre — Clair Obscur: Expedition 33 funciona muy bien en la RX 9060 XT. La diferencia con la RTX 5060 es del 1 al 7% dependiendo de los ajustes seleccionados. Por desgracia, este juego no es compatible con FSR. Sin embargo, podemos usar XeSS — 67%, habiendo recibido un número aceptable de personal para responder a tiempo a los ataques de jefes poderosos e insidiosos Doom: The Dark Ages del lado «rojo», lo que no es de extrañar dado su lor. Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G es un 46% más rápida que NVIDIA RTX 5060 si activas la neurotecnología. La razón es trivial — 8 GB de memoria de vídeo son cada vez más insuficientes en los juegos modernos a QuadHD. Pero con FullHD, la RTX 5060 sale ganando por un 26%. Compruebe completamente la tarjeta de vídeo en Crysis 3 Remastered No funcionó. O mejor dicho, funcionó en un 50%, porque no es compatible con la tecnología FSR. Por lo tanto, tuve que ejecutarlo sólo con rasterización normal, sin ayuda de upscalers. Las tecnologías de trazado de rayos sobrecargan mucho la tarjeta de vídeo. Por eso obtenemos 39 fotogramas en QuadHD y 72 fotogramas por segundo en FullHD.

Para lograr los codiciados 60+ fps, configuramos los ajustes en raytracing alto y medio, para poder unirnos a los clásicos inmortales.

Consumo, ruido y calor de la Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G

El consumo de energía de la tarjeta es de 180 W en el pico bajo carga. El modo inactivo plantea dudas. GPU-Z dice que la Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G consume 28 vatios en el escritorio, pero el medidor de potencia muestra hasta 44 vatios, lo que es mucho. Una fuente de alimentación de 450-500 W será suficiente para un funcionamiento estable. El sistema completo no consumió más de 320 vatios en su pico.

En cuanto al ruido, el sistema de refrigeración WINDFORCE es bastante silencioso en reposo gracias a los ventiladores parados. Pero bajo carga, la tarjeta de vídeo se parece a un Boeing en vías de extinción. En esos momentos, el medidor de ruido registró 50 dB a un metro de distancia

La temperatura de la GPU durante largas sesiones de juego se mantiene dentro de los 65-75°C, pero durante las pruebas de estrés máximo se pueden ver 80°C (hotspot) y 88°C en la memoria. Como demuestra la práctica, es bastante difícil eliminar el calor de la nueva generación de tarjetas gráficas AMD. El aire soplado no está caliente — sólo 36°C, y la placa base — 47°C. Por supuesto, las temperaturas serán más bajas en la estación fría.

Experiencia de uso

En el banco de pruebas y en mi tiempo libre de juego durante los últimos meses, he utilizado Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE. Por lo tanto, ya he experimentado todos los pros y los contras de la nueva generación. Al igual que los modelos anteriores, Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G tiene algunos «enfermedades de la infancia». En primer lugar, se trata de las temperaturas del punto más caliente y la memoriaComo puedes ver, ni siquiera los geles conductores del calor marcan mucho la diferencia.

Soy partidario de las tarjetas gráficas «heladas», por así decirlo, «con un margen de», aunque mi experiencia minera demuestra que no pasa nada con temperaturas de 80-85 °C y los equipos pueden funcionar en este modo durante años sin problemas.

En general, Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G tiene un alto potencial y mucho potencial para el futuro. El principal reto en este momento es que los desarrolladores de software y juegos implementen la compatibilidad no solo con DLSS, sino también con FSR y XeSS con la mayor frecuencia posible. En última instancia, esto beneficiará a todos los consumidores.

Precios y competidores

Diferenciarse de la competencia Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G cuesta exactamente lo necesario para su lugar en el mercado — Ni más ni menos. Ya está disponible a un precio de 21.989 UAH. Si esta cantidad te parece demasiado alta y FullHD es suficiente para ti, como la mayoría de los jugadores según las estadísticas de Steampuede dirigirse a MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OCque cuesta 4.500 hryvnias menos, o incluso Sparkle Intel Arc B580 TITAN OC. Cuenta con 12 Gigabytes de memoria de vídeo, lo que le permite presumir de ser una máquina de juegos QuadHD económica con algunos compromisos en la configuración.

Y aquí están MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC aunque es 5000 UAH más caro, cuenta con memoria de vídeo GDDR7 de alta velocidad y un potente chip — GB206, que, emparejados con DLSS4, permiten superar incluso los juegos 4K de nivel básico. Por tanto, la elección depende de los compradores.

7.4 /10 Calificación ITC.ua Rendimiento laboral 7.5 En algunas tareas, se bloquea el controlador «controlador». Hay suficiente memoria de vídeo para redes neuronales sin conexión. Rendimiento en juegos 8.5 Buen rendimiento de juego en QuadHD, pero FSR aún tiene menos soporte que DLSS en juegos populares. Energía, Ruido 6 Alto consumo de energía en modo inactivo. Ruido durante la carga. Precio 7.5 El precio se ajusta a los competidores y a sus capacidades.