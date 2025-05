Análisis de la tarjeta de vídeo MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC: 8 gigabytes «suficientes para» todos

Este mes, el lanzamiento de las tarjetas gráficas RTX 5060 vino acompañado de toda una cortina de humo de intriga y misterio. Los análisis y las comparaciones eran tabú debido a la banal falta de controladores. Pero por fin ha llegado el momento de echar un vistazo más de cerca a lo que NVIDIA nos ha estado ocultando con tanta obstinación. Te presentamos la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, que ha llegado hoy a la redacción.

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC Від 17 223 грн. Ventajas: Aumento del 25% en núcleos CUDA y memoria GDDR7; refrigeración eficiente gracias a TWIN FROZR 10; compatibilidad con DLSS 4. Comprar en Elmir.ua Contras: 8 GB de memoria de vídeo; PCIe 5.0 x8. Comprar en Elmir.ua 8 /10 Calificación

Especificaciones técnicas de MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Interfaz PCI-E Gen 5 x16 (utiliza x8) Proceso técnico 4 nm Procesador gráfico GB206 Ancho de banda de memoria 28 GB/s Capacidad VRAM 8GB GDDR7 Bus de memoria 128-bit Procesadores de streaming 4608 Salidas 3 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Conector de alimentación 1 x 8 polos Consumo de energía 155 W Fuente de alimentación recomendada 550 W Además TWIN FROZR 10 Dimensiones 248 x 135 x 41 mm Peso 649 gramos Ocupa espacio 2 slots

Banco de pruebas

Para probar la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, construimos un sistema de plataforma AM5 que presume de un excelente nivel de rendimiento para la mayoría de jugadores. La base fue el procesador Ryzen 7 9800X3D, que proporciona una gran potencia de cálculo sin «cuellos de botella» para la GPU.

Configuración del sistema:

Placa base ASRock X870E Taichi ;

ASRock X870E Taichi Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D ;

Refrigeración MSI MAG CORELIQUID I360 ;

MSI MAG CORELIQUID I360 Conducir Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB

RAM G.Skill Trident Z5 CK 2x24Gb Royal ;

Alimentación MSI MPG A1000GS PCIE5 1000W ;

Monitor Acer Predator XB273UV3bmiiprx, 27″, QuadHD, IPS .

Embalaje, aspecto y refrigeración de MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC llegó para el análisis editorial en una caja compacta de marca. No es de extrañar, ya que estamos ante una versión de doble ventilador diseñada para caber incluso en carcasas pequeñas.

Al desembalar la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, solo encontramos la documentación además de la propia tarjeta de vídeo en un embalaje antiestático. No se proporciona ningún accesorio adicional. Poco peso — sólo 649 gramos, no requiere pata de apoyo adicional.

El diseño de la tarjeta en el estilo de la marca MSI Gaming OC enfatiza las líneas agresivas y la retroiluminación RGB, que se ha convertido en casi obligatoria para cualquier producto de este segmento. La carcasa es de plástico resistente con inserciones metálicas.

La tarjeta de vídeo se alimenta mediante un conector de ocho patillas fiable y probado durante décadas. Se trata de una decisión muy acertada, porque NVIDIA entiende que es poco probable que la inmensa mayoría del público al que va dirigida disponga de fuentes de alimentación nuevas con un conector 12VHPWR.

El sistema de refrigeración del TWIN FROZR 10 consta de una placa de contacto de cobre, tubos de calor Core Pipes y dos ventiladores STORMFORCE, que ofrecen un buen equilibrio entre eficacia y ruido. Los probaremos más adelante

Rendimiento y arquitectura

La MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC se basa en el chip GB206, que también se utiliza en el modelo 5060 Ti. Este chip de 181 mm² contiene 21.900 millones de transistores, aunque no todos los recursos están activados en esta versión — el número de núcleos se reduce en un 17% en comparación con el modelo más potente.

Como resultado, disponemos de 3.840 núcleos CUDA, 30 multiprocesadores de streaming (SM), 30 núcleos RT de cuarta generación y 120 núcleos Tensor de quinta generación. Esto supone un aumento del 25% con respecto a la RTX 4060, lo que teóricamente promete un aumento correspondiente del rendimiento en rasterización.

La tarjeta gráfica está equipada con 8 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps, lo que proporciona 448 GB/s de ancho de banda. Esto es un 65% más rápido que la generación anterior. Sin embargo, la cantidad de memoria plantea dudas, ya que 8 GB en 2025 parece un compromiso, especialmente para juegos con altos requisitos de texturas

Además, la interfaz de bus PCIe 5.0 x8 añade otra capa de limitaciones, especialmente para los usuarios con sistemas PCIe 3.0 más antiguos, en los que el rendimiento puede caer significativamente. La potencia de cálculo teórica de la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC es de 19 TFLOPs, bastante inferior a los 24 TFLOPs de la 5060 Ti. La arquitectura Blackwell, en la que se basa la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, es un paso evolutivo para Nvidia, aunque en este caso concreto vemos un enfoque cauteloso más que un gran avance La memoria GDDR7 es una ventaja añadida, pero sus 8 GB de capacidad limitan su potencial en tareas que requieren un gran búfer de vídeo, especialmente en tareas de renderizado o redes neuronales. Por eso la tarjeta no fue capaz de superar por completo la prueba de generar diez imágenes en Amuse a alta calidad. La interfaz PCIe 5.0 x8 es motivo de preocupación, ya que puede crear un denominado «cuello de botella» incluso en sistemas modernos, y en plataformas más antiguas con PCIe 3.0, el rendimiento caerá aún más.

En tareas relacionadas con el trabajo, como la edición de vídeo o el modelado 3D, la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC demuestra ser una tarjeta media que puede manejar cargas de trabajo básicas, pero no más. En Blender, la tarjeta obtiene 3685 puntos, una puntuación ligeramente inferior a la de la RTX 4060 Ti. Sin embargo, jugando con el overclocking, se puede igualar la situación e incluso superarla. En D5 Render, la diferencia con la RTX 5060 Ti es de un 20%.

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC rendimiento en juegos

Pasando al rendimiento en juegos, la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC muestra resultados mixtos. En las pruebas a 1080p, la tarjeta muestra una frecuencia de imagen media que suele rondar el nivel de la RTX 3060 Ti o 3070.

Por ejemplo, en Clair Obscur: Expedition 33 obtuvimos 56 fotogramas por segundo sin DLSS, lo que es un 20% más rápido que la RTX 4060. Pero no nos adelantemos y repasemos los proyectos de juego actuales.

Por desgracia, S.T.A.L.K.E.R. 2 resultó ser algo inestable durante las pruebas al utilizar los controladores NVIDIA 576.52. En QuadHD utilizando DLSS, se observaron los mismos artefactos que registré anteriormente en avance de la tarjeta de vídeo RTX 5060 Ti.

Básicamente, la gente va a la Zona de Exclusión para encontrar artefactos, así que no es de extrañar. En modo DLSS y sin framerate, la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC nos muestra 43 FPS, lo que supone un 26% más que el modelo de la generación anterior — RTX 4060.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 100 93 74 +26 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 49 43 34 +26 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 125 123 104 +18 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 69 61 47 +30

En FullHD, tenemos casi los 60 frames por segundo de referencia, mientras que la RTX 4060 superpuesta muestra solo 47 FPS. La ayuda de DLSS y el generador de fotogramas permite a la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC ponerse aún más por delante, duplicando el número de fotogramas, pero la 4060 también cruza fácilmente la marca de los 100 FPS.

Por lo tanto, con la ayuda de la tecnología neural en ambas tarjetas gráficas, no hay ningún problema con esto en la resolución FullHD. El único problema es — de nuevo, la cantidad de memoria de vídeo, lo que a veces provoca problemas con la estabilidad de los fotogramas. El juego Indiana Jones y el Gran Círculo también tuvo algunas sorpresas. Por alguna razón, el generador de fotogramas de la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC no funcionaba correctamente. Por eso se produjo una situación tan interesante que al usar DLSS más FG, la RTX 4060 mostró incluso un +15% más de frames. La razón radica en el funcionamiento incorrecto del propio juego.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, Ultra, DLSS – OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OF 78 74 61 +21 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, Framegenerator – x4, Path Tracing – OFF 207 92 70 +31 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 227 112 132 -15 FullHD, Ultra, TAA, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 97 113 91 +24

Indiana Jones es muy exigente con la cantidad de memoria de vídeo, por lo que sólo podemos jugar con ajustes de calidad media. Si ahora basta con 8 gigabytes de memoria de vídeo «con un estiramiento», ¿qué ocurrirá dentro de uno o dos años, cuando el número de proyectos de este tipo no haga sino aumentar?

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – Middle 44 39 28 +39 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 163 142 64 +122 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 72 66 49 +35 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 263 252 114 +121

Cyberpunk 2077 fue el primero en soportar el nuevo modelo DLSS 4. En este juego, tenemos una brecha múltiple respecto a la generación anterior gracias al soporte Transformer. La diferencia al usar la neurotecnología en algunos modos es superior al 100%.

Si tomamos «rendimiento neto», entonces en este caso la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC supera a la RTX 4060 en un 28-49% dependiendo de la resolución seleccionada

Silent Hill 2 Remake siempre ha sido un «hueso duro de roer», pero a diferencia de Indiana Jones, el juego no es tan exigente con la memoria de vídeo como con la GPU. No obstante, puedes jugar al juego no solo en FullHD, sino también en QuadHD con ajustes épicos, y cómodamente si usas DLSS y el generador de fotogramas.

Half-Life 2 RTX aún está en modo demo, así que no hay necesidad de exigirle ninguna optimización. Aquí se da una situación extraña, cuando la RTX 4060 demostró incluso más frames en rendimiento puro que el nuevo modelo. Pero en cuanto activamos el supermuestreo y la generación de fotogramas, la diferencia se multiplica por más de 2 en comparación con la RTX 4060. Esto incluye una mejor calidad de imagen, aunque no en todos los escenarios.

Plague Tale Requiem se puede jugar cómodamente no solo a FullHD sino también a QuadHD. Y a una frecuencia un 31% superior a la de la RTX 4060.

Avowed (RT – ON) RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 123 141 69 +104 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 56 29 24 +21 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 216 137 102 +34 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 85 55 40 +38 Oblivion RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 72 67 58 +16 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 30 27 23 +17 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 101 99 84 +18 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 40 42 34 +24

Avowed Con el soporte DLSS, el X4 lleva el número de fotogramas casi al cielo — 141 imágenes por segundo en QuadHD. Se trata de un resultado excelente que no se puede conseguir con tarjetas gráficas de supermuestreo de generaciones anteriores.

Pero la diferencia en Oblivion no es tan significativa. De media, ronda el 19-20% y está correlacionada con el número de núcleos de computación.

Una nueva joya de la gamificación francesa — Clair Obscur: Expedition 33 está disponible para jugar cómodamente en QuadHD con ajustes altos. Por supuesto, tendrás que sazonar croissants configurando el supermuestreo. Obtendrás 72 FPS como recompensa

Además, las imágenes DLSS son mucho mejores que las renderizadas en resolución nativa y utilizando TAA

Clair Obscur: Expedition 33 RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, High, DLSS – ON 72 60 +20 QuadHD, High, DLSS (OFF) 43 36 +19 FullHD, High, DLSS — ON 94 83 +13 FullHD, High, DLSS — OFF 67 56 +20 Doom: The Dark Ages RTX 5060 RTX 4060 Diferencia, % QuadHD, High, DLSS – ON 94 75 +25 QuadHD, High, DLSS (OFF) 52 41 +27 FullHD, High, DLSS — ON 253 133 +90 FullHD, High, DLSS — OFF 72 60 +20

En el huracanado y despiadado Doom: The Dark Ages, los viles diablillos volarán de tu escudo a 74 imágenes por segundo. Y en FullHD, experimentarás unos 253 FPS similares a los de los eSports. El juego está perfectamente optimizado, pero es sensible al ancho de banda de la interfaz de la memoria de vídeo.

Y para concluir, necesitamos realizar un auténtico bautismo de fuego para responder a la pregunta más importante. ¿Podrá mi tarjeta de video con Crysis 3 Remastered? A diferencia de su predecesorLa RTX 5060 mostró lo mejor de sí tanto en FullHD como en QHD. Y la diferencia era a menudo doble.

El juego resultó ser muy sensible a la velocidad de la memoria de vídeo. La moderna GDDR7 nos ayudó a pasar con confianza incluso los momentos más difíciles del juego con los menores retrasos. No es el caso de la RTX 4060.

Consumo, ruido y calor de la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

A pesar del diseño de doble ventilador, las temperaturas de la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC fueron bastante moderadas. La temperatura del núcleo no superó los 60 grados Celsius. La memoria de vídeo se calentó un poco más — 66°C.La velocidad de los ventiladores no superó las 1.500 rpm, por lo que el ruido de fondo no destacó en comparación con el propio sistema.

El sonómetro registró unos 32 dB, y la placa base se calentó hasta 38 °C.El consumo de energía en las batallas de juego más intensas fue de unos 134 W, y en modo de espera de sobremesa — 12 W. Si no hay carga pesada, los ventiladores se detienen.

Experiencia de uso

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC deja una impresión mixta. Por un lado, la tarjeta maneja la mayoría de juegos modernos a 1080p, ofreciendo un rendimiento aceptable para títulos de esports o proyectos de juego poco exigentes

Por otro lado, el límite de 8 GB de memoria de vídeo es un recordatorio constante en ambas generaciones, especialmente cuando se intenta aumentar la resolución o activar el trazado de rayos. En esos casos, las texturas pueden simplemente no cargarse, lo que a veces resulta en una imagen borrosa

Uno de mis ordenadores de sobremesa tiene la MSI RTX 4060 Ventus, que ha sido probada en cientos de batallas virtuales. Funciona de forma más estable con mi generador de imágenes offline favorito — Fooocus, y también es amigable con PhysX x32.

En general, la experiencia de uso de la tarjeta depende más de las expectativas personales: si buscamos una solución económica para juegos ligeros, puede ser adecuada. Pero para tareas más ambiciosas, sus capacidades se agotan rápidamente. Idealmente, las tarjetas gráficas RTX 5060 serían buenas con al menos 12 GB de GDDR7 para una perspectiva mínima.

Me las arreglé para overclockear la MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC sin problemas, ganando un 8-9% adicional de rendimiento. No hay una gran necesidad de esto, pero aún así, es posible.

Precios y competidores

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC disponible a un precio de 17.223 UAH, que en 17-20% por encima del precio RTX 4060. A primera vista, parece una oferta decente, sobre todo si se compara en términos de relación calidad-precio.

Sin embargo, si se tiene en cuenta a competidores como Radeon RX 7800 XT con 16 GB de memoria, la ventaja de la RTX 5060 se hace menos evidente, y será significativamente inferior en QuadHD debido a las limitaciones de memoria. Por supuesto, puede comprar MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC con 16 gigabytes de memoria de vídeo, lo que garantiza que incluso dentro de unos años la tarjeta seguirá teniendo margen de rendimiento. Pero un sobreprecio de casi 10 mil hryvnias es un antiargumento mortal cuando se tiene un presupuesto limitado.

También hay nuevos competidores en el horizonte, entre ellos Radeon RX 9060 XTque promete configuraciones con 8 y 16 GB de almacenamiento, así como Intel Arc B580que, con controladores mejorados, puede ser un serio competidor en términos de relación calidad-precio. En este contexto, la RTX 5060 parece un producto que corre el riesgo de quedarse obsoleto rápidamente, sobre todo si AMD ofrece soluciones más atractivas a un precio similar.

8 /10 Calificación ITC.ua Rendimiento laboral 7 La memoria de vídeo no es suficiente para que las redes neuronales offline funcionen correctamente. Rendimiento en juegos 8 Hasta un 25% más rápida que la RTX 4060 Energía, Ruido 9.5 Tarjeta gráfica silenciosa y fresca Precio 7.5 El precio dista mucho del recomendado.