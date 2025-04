«Bajo ningún concepto quería volver al ejército» — la historia de un administrador de sistemas que se convirtió en soldado de Azov

«Asistente» es un técnico de administración de sistemas para un grupo de red de telecomunicaciones. En términos sencillos, se trata de un sysadmin «Azov». Su trabajo consiste en mantener los ordenadores, redes y servidores de la unidad. La redacción de ITC cuenta la historia de un cadete que se prometió a sí mismo no volver nunca al ejército y ahora sirve en la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales «Azov».

Desde niño se formó como futuro militar

Nací en una familia de militares: mi padre era oficial del ejército soviético. Mis padres procedían de un pueblo de la región de Kirovohrad, pero como familia de militares, estábamos en constante movimiento. Nací en Moldavia y viví allí hasta el colapso de la URSS y la formación de Transnistria, cuando regresamos a Ucrania.

Desde niños, a mi hermano mayor y a mí nos formaron como futuros militares: mi padre quería fundar una dinastía. A los 4 años ya disparaba un rifle en el campo de entrenamiento, era el niño guay del patio, repartiendo casquillos a mis amigos.

Mi hermano mayor ingresó en la escuela militar del Mando de Defensa Aérea, y yo seguí su ejemplo e ingresé en el Instituto Militar de Gestión y Comunicaciones de Kiev, que se formó sobre la base de la escuela.

La vida según lo previsto

Vida de cadete — valla, barracones, formación. Todo va según lo previsto.

Nuestra vida era muy diferente de la de los estudiantes normales. No podíamos confiar en nuestros padres ni salir libremente a la ciudad. En una escuela militar, aprendes rápidamente a confiar sólo en ti mismo y en tus camaradas. Esto te ayuda a crecer, y la diferencia con los alumnos civiles es muy notable.

Los cadetes se formaban como futuros ingenieros, con énfasis en la investigación más que en el servicio militar. Esto distinguía radicalmente al instituto de otras universidades militares de Ucrania.

De hecho, el instituto era «una fragua para el personal de ingeniería de RTV». Académicos, catedráticos y doctores en ciencias trabajaban como profesores en el instituto. Los cadetes participaban activamente en la investigación y el desarrollo, y sus tesis se utilizaban para mejorar las armas existentes y desarrollar otras fundamentalmente nuevas.

El énfasis en el aprendizaje en lugar de «militar» creó su propia atmósfera. Incluso uno de los desciframientos humorísticos del acrónimo del instituto contenía «semimilitar» («defensa aérea» en la traducción). La mayoría de los oficiales eran graduados del propio instituto, por lo que se preocupaban por sus valores y tradiciones.

Una broma que dura toda la vida

Estuve enamorado de una chica antes de la escuela militar, pero después de prestar juramento rompimos. Viví con el corazón roto durante más de 8 meses, no me comunicaba con las chicas y no tenía ningún deseo de conocerlas, así que casi nunca me iba de permiso.

En mi primer año, el día de la fundación de la escuela, celebramos una discoteca y tradicionalmente invitamos a chicas de la facultad de medicina. Al igual que antes, no tenía ningún deseo de comunicarme con las chicas, pero la discoteca de la escuela, al igual que la formación, se celebró según lo previsto. Esa noche no invité a nadie y no bailé bailes lentos. Sonaba la última melodía de la noche. Mis compañeros empezaron a animarme a que invitara a una de las chicas, incluso a elegir a cuál, como se suele decir, se lo tomaron a guasa. Me acerqué a ella. La invité a salir. La chica se negó, pero empezamos a hablar, la acompañé hasta la parada del trolebús y le cogí el número de teléfono, que ella anotó a lápiz en su cartilla militar.

Cuando volví al cuartel, los chicos me miraron con ojos cuadrados. Dijeron «pensábamos gastarte una broma: ella había dejado tirados a seis tíos antes que tú y queríamos que tú fueras el siguiente, y tú te enamoraste de ella y luego te fuiste con ella a alguna parte».

Así es, encontré al amor de mi vida.

Decidí que nunca volvería al ejército bajo ninguna circunstancia

Estudié en el Instituto en la década de 1990, durante el colapso de la Unión Soviética y los importantes recortes en el ejército ucraniano. Según el modelo europeo, estaba previsto retirar todos los institutos militares de las grandes ciudades y reducir el número de tropas de 1,3 millones a 300.000 efectivos. El equipamiento y el armamento debían destruirse o transferirse a terceros países.

Los recortes también afectaron a nuestra escuela. Se fusionó con la Escuela de Comunicaciones para formar un instituto. El siguiente paso fue disolverla por completo, y los cadetes fueron trasladados al territorio de la antigua escuela de comunicaciones.

Estos acontecimientos en el país y en el instituto afectaron al personal militar actual y futuro: reinaba un sentimiento de inutilidad.

Al mismo tiempo, la dirección del instituto cambió, rechazando los valores y tradiciones de la escuela y en lugar de educar «ingenieros – la élite de las tropas de ingenieros de radio» introdujeron «militares en su sentido más negativo.

En enero, durante mi quinto año de estudios, mi mujer y mi hijo fueron hospitalizados por una infección. Dio la casualidad de que mi hijo tuvo que ser dado de alta, y mi mujer tuvo que quedarse un día más en el hospital. Tuve que sacar a mi hijo del hospital y quedarme con él un día.

Fui al jefe del curso y pedí que me dieran el alta. Se negaron a dejarme ir.

Esto fue un detonante. Me di cuenta de que una persona que tiene poder sobre ti simplemente por las estrellas de sus tirantes puede arruinarte la vida por un mal humor. En ese momento me di cuenta de que esa actitud contradecía mi esencia y no quería formar parte de ella. Escribí una carta de dimisión del instituto, se la entregué al director del curso y me fui al hospital a buscar a mi hijo.

Luego vino la guardia, las conversaciones con superiores de todos los niveles y las lágrimas de su madre. Un cadete que decidía abandonar el instituto dos meses antes de defender su título de máster era un acontecimiento extraordinario.

En ese momento, decidí firmemente que nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería al ejército.

Me di cuenta de que había un problema con los sysadmins

Tras mi despido, empecé a buscar trabajo, pero no era fácil sin experiencia. Tuve suerte y encontré un trabajo con un buen sueldo a través de una agencia: una pequeña empresa con 8-10 ordenadores y un servidor. La principal ventaja del trabajo era la necesidad de viajar por toda Ucrania en viajes de negocios y formar a los clientes de la empresa sobre cómo trabajar con software especializado. Visité más de 100 ciudades en un año.

Después trabajé en UkrNet como administrador de servidores. Fue mi primer trabajo de responsabilidad y un reto, ya que los servidores del proyecto tenían que funcionar las veinticuatro horas del día sin interrupción.

Después, en 2003, me incorporé al Grupo Bayadera. Fue mi primer trabajo en una gran red corporativa con oficinas en toda Ucrania.

Aquí adquirí una experiencia inestimable. Mi jefe me enseñó no sólo a aplicar soluciones, sino también a analizar todos los aspectos relacionados. ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién se encargará del mantenimiento diario y cómo? ¿Y si se estropea?

Este enfoque del trabajo tuvo un resultado: los sistemas y las redes funcionaban de forma estable, y todas las situaciones «anormales» tenían solución antes de que se produjeran. Un poco más tarde, me convertí en jefe del departamento de informática y realicé bastantes entrevistas con administradores de sistemas. Por desgracia, en aquel momento había muchos administradores sin experiencia en el mercado laboral que querían un sueldo decente y unidades «gurú» que la empresa no podía permitirse.

Un día pensé: «hay muchas pequeñas empresas que no pueden permitirse contratar a un administrador altamente cualificado y se ven obligadas a formar a gente sin experiencia o a arreglárselas con los servicios de estudiantes. Y si les ofreces servicios profesionales a un precio inferior al salario medio de un administrador? Y además reducir la presión fiscal como ventaja».

En 2006, esta idea tomó forma como nuestra propia empresa. El precio de nuestros servicios era ligeramente inferior al salario de un administrador de sistemas a tiempo completo.

El trabajo de un administrador de sistemas, si se hace bien, se hace una vez

Hay un dicho: un buen administrador es un administrador perezoso. Un buen administrador de sistemas hace su trabajo para que todo funcione y no tenga que intervenir a diario.

Necesita hacerlo todo de forma eficiente y automática desde el principio. El trabajo de un administrador de sistemas, si se hace bien, se hace una vez.

En la empresa, hemos desarrollado protocolos y reglas que se adaptan al 90% de las oficinas. Gracias a ello, las redes de los clientes funcionan de forma estable y no requieren una atención constante. Por ejemplo, ¿recuerdas el virus «Petya» que afectó gravemente al trabajo de muchas corporaciones conocidas? Nuestros clientes no tuvieron estos problemas en ninguno de sus ordenadores y evitamos su propagación.

A principios de 2022, dábamos servicio a más de 200 servidores y 1500 ordenadores. Entre los clientes había dos empresas con sucursales en todas las regiones de Ucrania. Todo esto lo montaron tres especialistas técnicos. Estas personas no han cambiado desde que se fundó la empresa.

Nuestra empresa sigue existiendo: ahora sólo trabajo allí y cobro según la legislación vigente. Pero mis colegas siguen trabajando y dirigiendo la empresa sin mi participación.

No podré quedarme sentado si mi hijo va a primera línea

El 24 de febrero me despertó la llamada de mi hermano: «¡Despierta — ha empezado!». Cogí al perro y salí a pasear. Todo era como un sueño: aullaba una sirena, la gente entraba en pánico por todas partes.

Volví a casa, metí a mi mujer, a mis hijos y a sus padres en el coche y los envié a un lugar seguro. Me alisté en las recién formadas fuerzas de defensa.

Nos dieron armas y nos colocaron en puestos de control y puestos móviles de defensa antiaérea.

Luego llegó septiembre de 2022. Entonces algunos de los chicos de «Azov» fueron liberados de su cautiverio. Mi amigo estaba entre ellos, los chicos estaban en condiciones terribles. Estaban hambrientos, torturados, y algunos de ellos fueron llevados inmediatamente a cuidados intensivos. Así que pude conocer a mi amigo no antes de un mes después de su liberación.

Hablamos, le conté mis actividades en el DFTG a la caza de «Shaked», y entonces me dijo: «Lekha, eres una especialista muy inteligente. «Azov necesita gente así». Empecé a discutir, recordando mi pasado en el ejército y me mantuve firme, diciendo que no quería volver allí. Además, tenía problemas de salud y no estaba seguro de poder pasar el examen físico preliminar «Azov». Y seguía diciendo que están las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y luego está «Azov». «Azov» — es completamente diferente.

Tenía mis dudas, pero sus palabras se me quedaron grabadas.

En diciembre de 2022, mi hijo mayor, que se movilizó en los primeros días de la invasión a gran escala, fue trasladado a una unidad de combate y comenzó a prepararse para ser enviado al frente.

Pensé que no podía quedarme sentada en casa cuando mi hijo se iba a las trincheras. Así que me presenté al «Azov».

Hay respeto por todos y todos se comunican en pie de igualdad

Me citaron para una entrevista con el jefe del centro de comunicaciones. Inmediatamente después, el 1 de marzo de 2023, me incorporé a la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales «Azov».

Esperaba alistarme en el ejército. Esperaba un servicio militar ordinario, que simplemente ascendiera y se llamara «Azov». Pero todo resultó de otra manera.

Me encomendaron la tarea de desarrollar software para automatizar ciertos procesos, algunas tareas relacionadas con soluciones de infraestructura. De hecho, empecé a trabajar en mi especialidad desde los primeros días y no vi ninguna «broma militar» en absoluto. Todavía no sé ni quién tiene qué rango cuando hablo con algunos de mis compañeros.

En «Azov» hay respeto por todos y todos se comunican en igualdad de condiciones. Sabes que ciertas personas son comandantes y, por supuesto, esto se tiene en cuenta. Las órdenes de los comandantes se cumplen con claridad y puntualidad, pero no existe un «comandante más alto que otro» comandante.

Recuerdo una vez que trabajaba en uno de los cuarteles generales, en una sala habilitada como fumadero, y estaba trabajando en unas comunicaciones. Un amigo «Tavr», que en ese momento actuaba como comandante de brigada, entró en la sala y preguntó: «amigo, ¿te parecerá bien el humo si fumo? En qué otra unidad militar o brigada pediría un comandante de brigada la opinión de un soldado?

El cable no está de moda, no destruirá a nadie

El primer y principal reto del servicio es que necesitamos especialistas competentes, y hay escasez de ellos. Administradores de sistemas, ingenieros de redes, ingenieros electrónicos, especialistas en radiocomunicaciones.

El segundo reto es la logística. Por ejemplo, durante dos meses seguidos, los FPV enemigos volaron hacia nuestras posiciones de comunicación y dañaron los equipos y las comunicaciones. Cada vez se necesitan nuevos cables, conectores, fijaciones y otros consumibles para repararlos.

El cable no está de moda, no destruirá a nadie. Pero son los cables, conectores, mástiles y otros consumibles los que escasean constantemente, tanto para los UAV como para los especialistas en comunicaciones. Los ayuntamientos son reacios a destinar fondos (subvenciones) para la compra de cables, conectores y otros consumibles de comunicaciones en general. Al fin y al cabo, decir «aportamos fondos para los UAV» está de moda, y la frase «aportamos la compra de X kilómetros de cable» está trillada.

Por desgracia, son las cosas «triviales» las que salvan la vida de nuestros soldados y destruyen al enemigo. El cable es un enlace de radio. El soldado recibirá/transmitirá la información necesaria a tiempo. El cable es una conexión con el UAV. Si no hay comunicación con la placa, no hay inteligencia o el FPV no funciona. Si no hay inteligencia, el arte no funciona. Todo está conectado, por eso necesitamos «cosas banales» en grandes cantidades.

Actualmente, las subvenciones estatales (fondos de los presupuestos locales) son insuficientes debido a la impopularidad de los medios de comunicación. Las necesidades de material fungible se cubren con reuniones de unidad o voluntarios. Me gustaría trabajar sin pensar de dónde sacar esos XXX metros de cable o ese conector de tipo YYY que se estropean todos los días.

Hay que movilizarse como es debido

Yo aconsejaría a los profesionales de TI que se movilizaran, pero que lo hicieran de forma equilibrada. Puedo decir con seguridad que tiene sentido movilizarse a «Azov».

En primer lugar, «Azov» trata a un soldado como una persona, un especialista, un luchador. Un soldado no es un recurso humano «devaluado» destinado a realizar tareas.

En segundo lugar, estamos en guerra. Habrá situaciones peligrosas, misiones de combate y otras tareas, pero los mandos harán todo lo posible para que los soldados puedan completar sus tareas, permanezcan vivos e ilesos y tengan todo lo que necesitan. Un soldado nunca se encontrará cara a cara con un problema. Si es necesario, toda la brigada trabajará para salvar la vida de un soldado.

En tercer lugar, el soldado tiene voz. Siempre puede dirigirse al mando, proponer una idea o exponer su visión (solución) a un problema. Le escucharán y tendrán en cuenta sus sugerencias. Esto no es «discutir órdenes» es más bien «tomar decisiones informadas».

Si te han entrevistado para un puesto determinado, seguro que consigues ese puesto y haces el trabajo del que se ha hablado.

Ahora puedo decir con confianza que «Azov» es «Azov». Tenemos respeto mutuo, toma de decisiones equilibrada y evaluación del rendimiento. No hay personas en «Azov» que hayan sido movilizadas por el «TCC» o nombradas por el «máximo» – todos los que sirven aquí son voluntarios, personas con motivaciones similares. Todos entienden que la persona con la que estás hablando llegó a la unidad voluntariamente. Y el hecho de que sirváis juntos es una elección consciente de ambos.

Lo importante son las acciones, no los eslóganes.