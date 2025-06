Crítica de cine «Cómo entrenar a tu dragón» / How to train your Dragon

El hecho de que «Cómo hacerlo domar dragón»recibidoacción en vivoadaptación cinematográfica en 2025, fue una noticia que causó más sorpresa que expectación. Todo la película de animación original de 2010 —es ya un clásico que difícilmente será necesitaba un remake. Pero Hollywood vive de La ley del país: si puedes salir de estanterías con su historia favorita y rediseñarlo para un público moderno —por qué ¿Por qué no? Sobre todo cuando se trata de uno de los dibujos animados más conmovedores de las últimas décadas. Y lo que es más no menos sorprendente —Salió muy bien.

Ventajas: se conserva el espíritu del original, gráficos geniales, actuación en directo, Desdentao tiene un aspecto fantástico, adaptación honesta Contras: Un remake demasiado literal, un mínimo de novedad, a veces carente de riesgo emocional 8 /10 Calificación

«Cómo entrenar a tu dragón» / How to Train Your Dragon

Género aventura, fantasía, familia, comedia

Director Dean DeBlois

У papeles Mason Thames, Nico Parker, Nick Frost, Gerard Butler, y etc.

Prem’era 13 de junio de 2025, cines

«Cómo hacerlo domar dragón»no intentar reinventar la rueda, cambiar el canon o para convertir la conocida historia de pies en cabeza. Aquí, todo se hace según clásicos: literalmente un marco en marco, una escena en escena, se recrearon los acontecimientos de los dibujos animados. Los cambios son mínimos: nuevos actores, un drama musical ligeramente diferente, algunos chistes frescos y cambios microscópicos en el Los diálogos son sencillos. Pero es precisamente por esta sencillez por lo que la película funciona. Porque sí la esencia permanece —y la historia en sí trata de la amistad, la confianza, la elección y el valor que atraviesa la armadura incluso en de los corazones más duros. Es todavía la historia de un marginado y El monstruo, que en realidad sólo busca comprensión.

У Hollywood no me encanta la nostalgia —Lo explotan. Especialmente cuando se trata de algo tan cálido, honesto y brillante como «Cómo hacerlo domar dragón».

DreamWorks ha decidido no inventar nada nuevo, y Acabo de tomar mi el mismo clásico animado de 2010 y lo trasladó al acción en vivoformato. En papel es suena como más un remake por el bien de un remake, y en milagrosamente, la película no fue sobre marketing, y sobre el corazón.

Sí, lo es todavía y la propia historia —acerca depariaй el dragón al que todos temen Sobre una amistad que es más fuerte que prejuicios. Sobre pérdidas, elecciones y cómo Es importante seguir siendo uno mismo aunque el mundo entero exija lo contrario. Es que ahora todo esto proviene de actores en vivo, en un mundo en el que Tug-o-War y Toothless parecen lo más realistas posible.

Los directores no empezó a desglosar lo que y sigue funcionando. Se limitaron a adaptar cuidadosamente lo conocido: retocaron un poco la música, refrescaron los diálogos, añadieron algunos chistes nuevos y actualizaron la funciones secundarias.

El nivel visual de la película es el más impresionante. Desdentado parece como si hubiera sido Se puede tocar. CGI —en a la altura de las mejores superproducciones de los últimos años. Los dragones han cobrado vida, pero no perdió toda emoción con el animación. Sus ojos, reacciones, comportamiento —todo se dibuja con con amor. Cámara no tratando de ocultarse, le da al espectador tiempo para mirar y creer. Esto es es exactamente el caso cuando se puede decir:«Sí, lo es no es sólo un modelo informático. Se trata de carácter».

El reparto hace un trabajo decente. Mason Thames en El papel de Hipo no fue impresionante idealidad, y sinceridad —у Siente el mismo conflicto interno: ser un héroe o para seguir siendo un buen tipo que no es es aceptado. Nico Parker como Astrid —segura, inteligente, con La dignidad de la persona, que no es se reduce a una chica luchadora de con una espada. Gerard Butler en el papel del estoico —es un regalo para los fans. Aporta película el mismo nivel de fuerza dramática que й у caricatura: una voz áspera pero un corazón blando. No es juega —Vuelve a vivir este personaje.

La historia no es se ha hecho más profunda, pero también no perdió el principal —del alma. No es sobre dragones, y Sobre las relaciones. Sobre el miedo a perder. Sobre cómo Es difícil entenderse, y cómo mucho merece la pena. Por eso, a pesar de la banalidad de los remakes, este versión se justifica a sí misma. No se añade un nuevo significado, pero también no desfigura al anciano. А es —es una proeza para el Hollywood moderno.

Sí, algunas escenas podrían ser para trabajar mejor. A veces parece que Los actores se limitan a recrear mecánicamente los dibujos animados. Podríamos haber arriesgado un poco más —para añadir un nuevo aliento. Pero con Por otra parte, es no el proyecto en el que Quiero experimentar. Lo principal aquí es —para salvar el corazón, y no mostrar ambición.