En general, la película parece extremadamente desigual en su ritmo — por cada enérgico Michael Cera, que conoce las artes marciales como nadie Scott Pilgrim, las ingeniosas, pero no tanto, apariciones ocasionales de Tom Hanks o Scarlett Johansson con una trenza a lo Yulia Tymoshenko. Las superestrellas, sin venir a cuento, simplemente existen por los grandes nombres del cartel. Por cada vuelo arriesgado y, en consecuencia, menos una granada (no pregunten), hay una docena de conversaciones aburridas sobre nada.

Como resultado, después de la sesión, no sabes muy bien si te has divertido y te has distraído o si estabas cansado.