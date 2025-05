Crítica de cine «El surfista» / The Surfer

Por segundo mes consecutivo tras el post-apocalipsis presupuestario «Arcadian» la estrella de Nicolas Cage volverá a brillar en las pantallas de los cines ucranianos — esta vez en el thriller psicológico «The Surfer», que se estrenó el 8 de mayo. Julian McMahon interpreta al antagonista del personaje de Cage. Descubre qué ocurrió entre el antiguo Motorista Fantasma y el antiguo Doctor Doom y lo interesante que resulta ver su enfrentamiento en la crítica que encontrarás a continuación.

Ventajas: Los fans de las imágenes disparatadas de Nicholas Cage tendrán algo que ver aquí; al principio, la película parece un buen producto de género de la categoría B «sin gesto»; todo está técnicamente hecho al nivel adecuado; hay ocasionales atisbos de humor; la película tiene una atmósfera bizarra; Contras: Al final, la película se desliza hacia lo típico de Cagey; un alto nivel de locura en pantalla que luego se convierte en estúpida psicodelia; mientras la ves, es difícil deshacerse de la sensación de que los pensamientos de los cineastas son confusos — quieren ridiculizar la masculinidad tóxica, hablar de la pérdida de su «yo», y recordar las consecuencias de un grave trauma psicológico de la infancia, etc; 6 /10 Calificación

ITC.ua

«El surfista» / The Surfer

Género thriller psicológico

Director Lorcan Finnegan

Protagonistas Nicolas Cage, Julian McMahon, Finn Little, Nicolas Cassim, Ragel Roman, Miranda Tapsell, Alexandre Bertrand, Justin Rosniak, Charlotte Muggy

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb

El personaje de Nicolas Cage (en adelante — simplemente Surfer) ha llegado al lugar donde pasó su juventud con su hijo adolescente. Está a punto de cerrar un trato para comprar una casa que perteneció a su padre y que está situada justo en la playa con vistas al océano aterciopelado.

Mientras tanto, el hombre quiere hacer surf con su hijo, pero la pintoresca playa australiana de los chicos conoce un grupo de jóvenes poco amistosos dirigidos por su consejero espiritual Scully. Éste les advierte de que los forasteros no tienen cabida aquí e insiste en que se marchen. El surfista se lleva a su hijo a casa y regresa al aparcamiento de la playa, con la esperanza de tomar posesión de la propiedad en un futuro próximo. Pero la banda de la playa está dispuesta a convertir la vida del desafortunado comprador en un infierno.

Otro película con Nicolas Cage — ya es característico en sí mismo, por ejemplo, «película con Statham» (incluso comparten títulos relacionados con un tipo concreto de actividad — Cage ha sido, por ejemplo, meteorólogo, barón armado y ahora surfista). Sorprendentemente, la película se proyectó en el Festival de Cannes del año pasado y luego recibió un montón de críticas positivas por parte de la crítica.

Al principio, «The Surfer» parece realmente una historia prometedora sobre un conflicto tan fundamental como siempre: la primera media hora se pasa literalmente volando en un suspiro. Esto no te impide pensar que los arrogantes surfistas locales simplemente no saben aún con quién están tratando, y en el clímax, un tío barbudo enfadado cogerá una motosierra y cortará a los tontos hostiles por la mitad. No importa que Julian McMahon ya tenga experiencia con la invasión de Silver Surfer.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Pero en lugar de eso, la narración se mueve en una dirección completamente diferente, y al mismo tiempo, la esperanza inicial de un cine «humano» normal se derrite tan rápido como las esperanzas del Surfista de comprar una casa de ensueño bajo el abrasador sol australiano. Así que si de repente tienes ganas de ver a un hombre perfectamente presentable convertirse gradualmente en un vagabundo sucio y hambriento, no hay mejor actor para este papel que Nicolas Cage.

El sobrino de Francis Ford Coppola no se priva de beber de un charco, buscar algo útil en un cubo de basura, comer huevos de pájaro encontrados en un nido, soportar constantes humillaciones y enzarzarse en una feroz pelea con una rata, que más tarde no será pecado que almuerce (aunque este placer quedará reservado para otro personaje). En algún momento puede parecer, y los autores se empeñan a fondo en ello, que el Surfer es un viejo vagabundo al que ha conocido recientemente, por lo que no tiene Lexus, y la compra de la casa es sólo una manifestación de su imaginación. Llegado cierto punto, lo único que le quedará al enfermo será un par de prismáticos colgando solitarios de su cuello.

De hecho, cuando la película cuestiona la identidad del protagonista, surge el motivo de la pérdida del propio «yo» bajo la presión de las circunstancias. Para otros, el vagabundo se convierte en una imagen arquetípica de «sin rostro». Además, el propio Surfer apenas cree en quién es realmente. Esta narrativa se ve reforzada por expresivas exageraciones visuales (y sonoras), cuando en una escena parece que literalmente todo el mundo a su alrededor se ríe a carcajadas del desgraciado. Incluso el kukabara parece reírse del barbudo.

Los esfuerzos del director Lorcan Finnegan y del guionista Thomas Martin (que también trabajó en el mediocre thriller «Prime Target», sobre el que escribimos en marzo) para exprimir algo significativo de esta historia. El resultado es ininteligible y en cierto modo rebuscado. Por un lado, tenemos a un puñado de idiotas que promueven el culto a la masculinidad y desprecian las tendencias sociales modernas que supuestamente convierten a los hombres en harapos. Por otro, el traumatizado y sufrido Cage. La razón por la que las reflexiones contenidas aquí, empaquetadas en una película completamente demencial, que es un desafío para la vista, deberían resonar en el espectador, no está nada clara.

Al mismo tiempo, es imposible no darse cuenta de que, desde el punto de vista técnico, el cuadro está hecho a conciencia. Hay un buen intento de seguir el estilo de la exposición de los años 70. Hay soluciones visuales apropiadas (primeros planos, ángulos de cámara, planos distorsionados, etc.) que nos permiten sentir mejor la desesperanza asfixiante, la decadencia del individuo, enmarcada por una banda sonora estrambótica que suena como contrapunto a los tontos acontecimientos de la pantalla.