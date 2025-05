Crítica de cine «Fuente de la juventud» / Fountain of Youth

El 23 de mayo, Apple TV+ estrenó la película de acción y aventuras «Fuente de la juventud» con un reparto repleto de estrellas — John Krasinski, Natalie Portman, Domhnall Gleeson y Eiza González. Guy Ritchie, que últimamente está demostrando una productividad fenomenal, ocupa la silla de director — esta es la séptima película del cineasta británico en seis años, y también ha trabajado en la serie de televisión «The Gentlemen» (2024) y «MobLand» (2025). «Fuente de la Juventud».. posicionado por un director como «cine en el espíritu de Indiana Jones», pero los acontecimientos se trasladan a la actualidad. Te contamos qué ofrece al espectador esta novedad en streaming en la reseña que encontrarás a continuación.

Ventajas: reparto estelar; escena con el vapor hundido «Lusitania»; amplia geografía y bellos decorados; reestreno en el acto final; Contras: Cine completamente falto de imaginación, secundario, formulista, previsible, flojo, cargante, aburrido; personajes descoloridos sin interés; un componente de aventura fallido; 5 /10 Calificación

«Fuente de la Juventud» / Fountain of Youth

Género acción aventura

Director Guy Ritchie

Protagonistas John Krasinski, Natalie Portman, Domhnall Gleeson, Eiza González, Laz Alonso, Carmen Ejogo, Stanley Tucci, Arian Moayed

Estreno Apple TV+

Año de emisión 2025

Luke Purdue, buscador de aventuras y artefactos antiguos, y entusiasta aventurero, se propuso encontrar la mítica Fuente de la Juventud. Para ser más exactos, le incita a ello un saco de dinero, el enfermo terminal Owen Carver, que no pierde la esperanza de prolongar su vida que se desvanece rápidamente. En busca de ayuda, Luke recurre a su hermana Charlotte, que hace tiempo que abandonó la comunidad india y se sumergió en la vorágine de la vida ordinaria: un trabajo aburrido en una galería londinense, un divorcio y la crianza de un hijo. Pero la mujer no manifiesta grandes deseos de volver a su vida pasada.

Mientras tanto, Luke y su equipo son perseguidos por la misteriosa belleza Esme, que hace todo lo posible por impedir que se descubra la ubicación del legendario manantial, así como por el presentable agente de la Interpol Jamal Abbas. Los matones tailandeses también intervienen en el caso, porque Luke ha robado un valioso objeto a su jefe. Abróchense los cinturones, ¡empieza la aventura!

Aunque, en realidad, no hace falta que te pongas el cinturón: hacía mucho tiempo que no había una película de aventuras tan sosa, floja, aburrida y desamparada. Al ver la película, uno tiene la impresión de que alguna fuerza maligna ha succionado toda la energía creativa de Guy Ritchie, y en este estado de agotamiento empezó a trabajar en la película. Y cómo no mencionar el factor de la extraordinaria actividad del director en los últimos años, que claramente ha jugado un papel — cuando produces una cantidad impresionante, la calidad sin duda se resiente.

Parecería que «Fuente de la Juventud» tenía todos los requisitos para el éxito.

Un conocido director con varias películas de éxito e incluso de culto en su haber. El experimentado guionista James Vanderbilt, que, por ejemplo, escribió el guión de «Zodiac» (2007), de Fincher, y que se ha dedicado al cine de aventuras tras trabajar en «The Rundown» (2003), no es el primero que se pasa al cine de aventuras. El reparto es realmente estelar, atrayendo la atención del espectador medio por su sola presencia. Después de todo, el patrocinio de la adinerada Apple, cuando no hay necesidad de quejarse de la falta de presupuesto. Pero por alguna razón, la presencia de todos estos elementos no condujo a un resultado cuerdo.

De los momentos emocionantes de la película, destacamos la escena del vapor de pasajeros «Lusitania», hundido en el mar Céltico por el submarino alemán U-20 en 1915, y el más o menos animado acto final, que incluye tanto acción como cierta emoción por el descubrimiento. Por lo demás, «Fuente de la juventud» es una cháchara continua y sin sentido, aunque de gente muy agradable y bien reconocible.

También cabe mencionar el desastre del «Lusitania». Resulta que el bisabuelo paterno del guionista local, el empresario Alfred Gwynn Vanderbilt Sr., iba a bordo del barco naufragado y cedió su chaleco salvavidas a una mujer con un niño pequeño, a pesar de que no sabía nadar. Nunca se encontró el cuerpo del empresario. E incluso esta heroica historia suena más interesante que lo que el descendiente de Vanderbilt ofrece en pantalla.

«Fuente de la juventud» sólo puede entretenerte si nunca has visto ninguna de las películas de «Indiana Jones» — los autores hacen un guiño a la serie de culto nombrando Harrison al padre de los protagonistas (aunque no hay desesperación, a diferencia de en Lara Croft aquí no hay sensación de dolor por la pérdida de papá). O si desconoces por completo «Natiónal Treasure» o «The Da Vinci Code». Aquí, los mensajes cifrados en las obras de arte de grandes pintores — Rembrandt, Velázquez, Rubens, Caravaggio, etc. juegan un papel clave en la búsqueda. No será difícil predecir acontecimientos futuros si eres de los que en principio ven películas con regularidad.

En cuanto a los personajes, John Krasinski está bien como Indiana Jones 2.0, pero no muestra nada especial. No hay mucho que decir del resto del reparto. Los intérpretes estrella esencialmente no tienen nada que interpretar. La oposición de los personajes del hermano y la hermana no evoca ninguna emoción, y el pseudoantagonismo con el personaje de Eiza González no resiste ninguna crítica — y quién le paga sus continuos fracasos? Qué decir del agente de la Interpol o del personaje de Laz Alonso (si te suena su cara, estuvo en «The Boys»), es mejor no mencionarlos en absoluto, estaban tan descoloridos.

Esta floja película carece decididamente de energía, creatividad y un componente de aventura vívida. En su lugar, tenemos que contentarnos con diálogos interminables que distan mucho de la naturaleza de Tarantino y con los esperados giros y vueltas de tuerca que existen puramente como espectáculo.

Como resultado, la proyección le cuesta al espectador el tiempo que pasa inútilmente delante de la pantalla, cuando cada uno de nosotros ha envejecido dos horas, que nadie recuperará jamás.