Crítica de la película «Destino final: Lazos de sangre» / Final Destination: Bloodlines

A partir del 15 de mayo, los cines ucranianos podrán ver la próxima batalla por la supervivencia contra la mismísima Muerte en la sexta entrega de la serie de terror de culto «Destino final» con el subtítulo «Lazos de sangre». Puedes refrescar la memoria sobre las anteriores películas de la franquicia en nuestro material grande, en esta reseña examinaremos si la novedad está justificada en el contexto de un concepto trillado que ha sido explotado sin piedad por sus predecesores hasta en cinco ocasiones.

Ventajas: episodios espectaculares con las muertes en pantalla de los condenados; la adecuada conciencia de los autores de lo que están haciendo y para quién; un enfoque irónico desenfadado claramente a su favor; un juego competente con las expectativas del público; agradables referencias a las partes anteriores; un gran cameo de Tony Todd; Contras: de nuevo, la ausencia de una historia coherente y la presencia de personajes completamente unidimensionales; la explotación aún despiadada del concepto del viejo mundo; un CGI cuestionable para 2025; 7 /10 Calificación

«Destino final: Lazos de sangre» / Final Destination: Bloodlines

Género una película de terror sobre lo sobrenatural

Directores Adam Stein, Zach Lipovsky

Protagonistas Caitlin Santa Juana, Theo Briones, Richard Harmon, Aries Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Breck Bessinger, Gabrielle Rose, Tony Todd

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb, sitio web oficial

La estudiante universitaria Stephanie Reyes se ha convertido sin quererlo en la encarnación visual de las legendarias frases «este sueño, este sueño lo tengo todas las noches», porque cada vez que ve la misma escena de los años 60. A saber — la gran inauguración de un lujoso restaurante situado en una alta torre, cuando se produce un terrible desastre y mueren todos los comensales del establecimiento. Entre ellos se encuentra Iris, la abuela de Stephanie, que durante mucho tiempo ha llevado un estilo de vida recluido.

Para averiguar las razones de la extraña visión, la chica va a ver al «loco» pensionista. Ella no tiene ni idea de que la Muerte ya ha afilado sus cuchillas, ha puesto en marcha cortacéspedes y equipos médicos, ha arrancado coches y ha apilado las barajas donde ha sido necesario para utilizarlas para matar a todos los insolentes que nunca deberían haber nacido.

Sin excepción, todos los creadores de «Destino final», independientemente de la parte que vea el espectador, son claramente el tipo de personas que creen en el postulado «si mueres, muere con música». Y los recién llegados a la franquicia, Adam Stein y Zach Lipovsky, no son una excepción: no es de extrañar que la simbólica Ring of Fire de Johnny Cash suene tan clarividente justo antes de que el fuego reduzca a cenizas a los despreocupados clientes del restaurante.

Hay que decir que, tanto en este episodio concreto como en general, Stein y Lipovsky no aportan nada nuevo al concepto establecido, sino que más bien parecen niños entusiastas a los que por fin se les ha permitido subir a una atracción para adultos.

Decidieron no reinventar la montaña rusa, sino simplemente rociar los carritos de rojo y comprobar cuidadosamente todos los engranajes para alcanzar la altura requerida sin problemas y recorrer el trayecto establecido con una brisa. El fervor creativo del dúo es suficiente para que las espectaculares muertes de los próximos bogeymen parezcan una atracción de terror desenfadada, en lugar de una mortal y aburrida tortura porno para el espectador con violencia sin sentido.

Sí, ya lo hemos visto todo antes, pero los autores de «Lazos de sangre» respaldan la francamente anodina narración con salvadora (auto)ironía y agradables guiños a sus predecesores, que agradecerán los fans veteranos de la franquicia.

Si los responsables de la secuela de 2003 tuvieron miedo de cargarse al jovencísimo personaje previsto en un principio y tuvieron que añadir unos cuantos años a la edad del chico para acabar matándolo con una ventana de cristal, los cineastas actuales parecen desafiarles. Mientras que los torpes personajes de la serie anterior no sólo estaban desatentos, sino que literalmente ponían su propia cabeza en la soga, la abuela del lugar se ha atrincherado y ha aprendido a reconocer la presencia de una mujer huesuda con una guadaña y sus malas intenciones. «Perra, te veo!» — exclama con seguridad.

Al final, si antes el destino de casi todos los personajes estaba decidido de antemano, en cambio, el tándem de directores locales consigue jugar bastante bien con las expectativas del público. Es decir, si un autobús se precipita hacia uno de los condenados a toda velocidad (y, en consecuencia, se insinúa que estamos a punto de asistir a una recepción muy desgastada), eso no significa que vaya a ocurrir algo definitivamente.

En algún momento, puede parecer que una metanarrativa se cuela en la historia. «Dejad de llenarnos la cabeza con esta basura» — sale de los labios de una de las chicas, harta de las teorías conspiratorias del protagonista. Para el espectador, esto puede sonar a la absoluta comprensión de los autores de que utilizar el manido concepto por sexta vez — quizá sea demasiado. Pero al hacerlo, parecen estar pidiendo al público que se tome la película con la mayor ligereza posible, diciendo: «Chicos, vamos a darnos un capricho de escapismo y a pasar un buen rato en el cine». Por cierto, la forma en que la señora citada acaba muriendo es reveladora.

Los viejos fans también estarán encantados con la aparición de Tony Todd, que ha perdido mucho peso debido a una terrible enfermedad, pero que se ha convertido en uno de los símbolos de «Destino final». Además, en honor a los creadores, no se trata de un cameo sin sentido por el mero hecho de serlo: la trama levantará el velo de secretismo del pasado del forense William Bloodworth para que entendamos cómo sabe tanto sobre la Muerte.

Para bien o para mal, Adam Stein y Zach Lipovsky siguen un camino trillado, pero su andar es tan ligero que es difícil resistirse a unirse y marchar al compás. Por supuesto, este paseo está pensado para quienes saben que habrá algo de gore falso (o generado por ordenador) por el camino, pero no es demasiado difícil llegar a su destino.