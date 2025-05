Crítica de la película «Frendo el payaso» / «Clown in a cornfield»

Slashers — un género que ya ha pasado por varias vidas: desde «Halloween» y «Viernes 13» hasta la irónica «Scream» y la ultraviolenta «The Expendables». Pero Payaso en un maizal decidió tomar un camino diferente — no para convertirse en una nueva conmoción, sino para devolver al espectador al familiar pantano de gritos, sangre y estupidez adolescente, donde algo terrible se esconde en el maíz. La película está basada en la novela para jóvenes adultos del mismo nombre y tiene todas las posibilidades de gustar a los nostálgicos de la época de los slashers en VHS, pero que quieren algo un poco más reciente. Esto último es importante, porque la película se centra en una ciudad de provincias, escolares, fiestas y, por supuesto, un payaso.

Ventajas: Tono autoirónico y sentido del género; película visualmente elegante y con ritmo; personajes divertidos y un buen reparto; fácil de ver, no cansa. Contras: no asusta como terror; trama predecible; personajes — plantillas sólidas; algunas escenas son más divertidas que tensas 6.5 /10 Calificación

ITC.ua

«Frendo el payaso» / «Clown in a cornfield»

Género slasher, comedia, …

Director Ali Craig

Protagonistas Katie Douglas, Kevin Durand, Cassandra Potenza, …

Estreno 8 de mayo de 2025

La película «Frendo el payaso» se desarrolla en un típico pueblo estadounidense con una serie de problemas igualmente típicos: decadencia, aburrimiento, adolescentes con teléfono, padres irritados y una historia de terror sobre una antigua mascota de una fábrica de maíz — Frendo el payaso.

Todo esto es el telón de fondo perfecto para una película que, a primera vista, parece un slasher clásico de los 90, pero que en quince minutos revela su verdadero rostro: no el de un payaso, sino uno bastante astuto. Porque, ¿qué puede haber mejor que otra historia en la que alguien es descuartizado en medio del campo? A no ser que sea una historia que entiende que su tema es un meme y lo aprovecha al máximo.

La trama de — se centra en una estudiante de secundaria llamada Quinn. Ella y su padre se mudan a una pequeña ciudad tras una tragedia personal. Y mientras la chica intenta adaptarse, el pueblo empieza a recoger una cosecha sangrienta. Alguien con una máscara de Frendo caza a los escolares, y el espectador intenta adivinar si se trata de una película seria o de una sátira. La respuesta está en algún punto intermedio.

La película no duda en mostrar estómagos abiertos, pero se presenta con tal nivel de autoconciencia que a veces dan ganas de darle un «cinco» al guionista sólo por el descaro.

El análogo más cercano es — «Scream» con adolescentes con YouTube, y un poco provinciano «Texas Massacre». Solo que aquí todo el mundo tiene smartphones, pero no siempre cerebro.

Los personajes son — caricaturescos pero no molestos, son funciones más que héroes, pero funcionan dentro del género. La protagonista, interpretada por Kathy Douglas, es simpática y no intenta ser una superheroína, ese es su punto a favor. Su Quinn no es una chica tópica con nervios de acero, sino simplemente una persona que se ve obligada a luchar y sólo quiere una cosa: sobrevivir.

Visualmente, la película tiene un aspecto sólido: localizaciones oscuras, campos de maíz, escenas nocturnas con linternas — todo familiar, pero bien presentado. El montaje carece de caos innecesario y hay mucha sangre, pero no tanta como para provocar náuseas.

No es «The Haunting» y definitivamente no es Arte con su carnicería vívida y condenadamente detallada. «Frendo el payaso» se tambalea en el borde de la comedia negra en lugar de tratar de asustar a las luces del día fuera de ti. La mayoría de las escenas evocan no «oh my gosh», sino «bueno, vale», y esta previsibilidad juega a favor de la película de una manera extraña — es como volver a verla en VHS, y eso es parte de la diversión.

Música y sonido — puramente de fondo. No es insoportable, pero tampoco memorable. No es exactamente la parte de la que quieres hablar, pero mantiene el ritmo. Y lo más importante, la película no se alarga. Ocurre lo suficiente como para mantener al espectador enganchado. En realidad, no hay mucho que quieras rebobinar.

Se trata de una opción ideal para una velada en la que se desea algo «divertido», más que una inmersión profunda en la psicología del asesino.

El reparto funciona exactamente como debe hacerlo un buen slasher: sin excesiva profundidad, pero con una clara comprensión de que sus personajes son más arquetipos que personajes hechos y derechos.