Crítica de la película «Hasta el amanecer» / Until Dawn

A partir del 24 de abril, los cines proyectarán todo tipo de horrores en la montaña de supervivientes «Until Dawn», que se basa en el videojuego de 2015. La película tiene lugar en el mismo universo y es una historia independiente que amplía la mitología de la fuente original del juego. Como siempre, lee nuestra crítica para saber si esta idea resultó ser buena.

Ventajas: un intento de construir su propia historia, dado que el juego original era a su vez una película; varios momentos espectaculares (el más memorable en todos los sentidos es el episodio explosivo con agua, así como la escena de metraje encontrado); la presencia de Peter Stormare; Contras: la película no funciona bien con los típicos tropos de género; ninguno de los personajes evoca la respuesta del espectador; ver esta película es como ver a alguien jugando a un videojuego sin interés; algunos pueden carecer de conexiones con el material de origen; 4.5 /10 Calificación

ITC.ua

«Hasta el amanecer» / Until Dawn

Género película de terror

Director David F. Sandberg

Protagonistas Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa Adlon, Ji-Yong Yu, Belmont Stones, Maya Mitchell, Peter Stormare

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb, sitio web oficial

Ha pasado un año desde que la hermana de Clover, Melanie, desapareciera misteriosamente. La chica quiere respuestas, así que, con el apoyo de sus amigos, emprende un viaje por la misma ruta que su pariente desaparecida. Siguiendo la recomendación de un simpático hombre barbudo de una tienda de carretera, el grupo acaba en una casa discreta pero aparentemente bonita que incluso el mal tiempo perdona.

Las chicas y los chicos deciden esperar a que pase el chaparrón en esta cabaña, pero una vez dentro, descubren muchas cosas extrañas. Por ejemplo, Abel se topa con un extraño tablón de anuncios con una lista de personas desaparecidas, entre ellas Melanie. Y Nina echa un vistazo al libro de visitas, que contiene entradas con letra cada vez más ilegible. En el lúgubre interior destaca el reloj de arena de pared con una calavera, que, como se descubre más tarde, está ahí por una razón.

La situación se vuelve completamente insoportable cuando los desconcertados estudiantes son acribillados uno a uno por un terrorífico toro enmascarado. Al final, todos mueren ignominiosamente, pero al momento siguiente vuelven a la vida, a la etapa inicial de su estancia en el cuchitril infernal. Después de intentar averiguar qué demonios está pasando, las pobres almas se dan cuenta de que su única salida es llegar de algún modo al amanecer.

Dado que «Until Dawn» es esencialmente la misma película, sólo que interactiva, la idea misma de llevar la diversión a la pantalla de cine parece cuestionable. Y eso por no mencionar el hecho de que el material original estaba repleto de diversos clichés de género. Por eso, los cineastas parecen haber tomado el único camino correcto y ofrecer una nueva historia con personajes completamente distintos.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Sin embargo, el cine no ha mejorado.

«Hasta el amanecer» resulta ser una película de terror completamente inviable. Cojea con los dos pies en el concepto general, cuyo carácter secundario es obvio, y en los elementos locales, donde no encontrarás una mirada fresca ni a la luz del día con una vela. Lo primero se manifiesta en el uso de la gastada fórmula «Groundhog Day» multiplicada por la versión de terror «Edge of Tomorrow». La segunda se refiere a todo lo demás — desde la ineptitud de los muñecos indefensos hasta la rutina de los gritones y «la ordinariez» la escoria local. Otra panda de zombis gruñones, se podría pensar.

El truco está en que el componente de terror formulista del juego no fue un problema (más una característica que un fallo, dadas las fuentes de inspiración, entre las que se incluyen películas de terror clásicas y videojuegos). Y el factor interactividad cumplió su cometido: fue la elección del jugador la que tuvo un impacto decisivo en el desarrollo de la trama y el destino de los personajes. En el cine, sin embargo, el espectador se ve privado de esa función milagrosa y desempeña un papel puramente contemplativo, y de hecho este proceso parece un poco como ver a otra persona cortarse por diversión. Corrección — diversión sin interés.

La historia comienza con un espíritu de terror típico, cuando un grupo de jóvenes se encuentra en una cabaña remota, donde les espera un arquetípico paleto con una máscara terrorífica y una cuchilla/sierra de cadena/martillo (el subrayado es nuestro). Está claro que se trata de un montaje, que aquí nadie va a hacer un slasher banal en serio, que probablemente nos deleitaremos con un brillante borrón de género y las cosas se pondrán más divertidas. Sin embargo, esto no sucede. Un intento de rendir homenaje a las películas de terror de la vieja escuela y mezclar minuciosamente clichés evidentes resulta aburrido y fracasado.

Si en la misma «Edge of Tomorrow» el personaje de Tom Cruise en su (por supuesto, imposible) de la misión avanzaba constantemente más y más, eliminando así cualquier aburrimiento y posible molestia por acciones repetitivas, entonces cada nuevo nivel de «Until Dawn» está muy lejos de esto. Aquí sólo tenemos lanzamientos inútiles y sin rumbo, una especie de alboroto impotente que en su mayor parte no conduce a nada.

En otras palabras, prácticamente todo lo que ofrece la película es hora y media de ver cómo se trata brutalmente a personajes que realmente no nos importan (no cuenten con un cameo de Rami Malek o Hayden Panettiere). El único rostro que el espectador podría alegrarse de ver es la marmita sin afeitar de Peter Stormare, que ha sido transportado directamente desde el juego.

Aún no está claro a quién va dirigido este centro de fracaso secundario y creativo. Los fans del original ya tienen una variante de juego autosuficiente, y difícilmente necesitan un final de tan segunda categoría. Y los aficionados al terror no tienen nada que atrapar, más aún — manadas de monstruos salvajes que aparecen de repente a la vuelta de la esquina en completa oscuridad, una anciana bruja o un grandullón con máscara de payaso no asustarán ni sorprenderán a nadie hoy en día.