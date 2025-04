Crítica de la película «Havoc»

El 25 de abril, Netflix estrenó el thriller de acción «Desolación» del director de las exitosas películas de acción «The Raid» (2011) y «The Raid 2» (2014) de Gareth Evans. En esta ocasión, será el incondicional Tom Hardy quien ilumine la pantalla, tras haberse desprendido por fin del yugo de superhéroes de guardería y puede volver de lleno al cine para adultos. Vamos a averiguar cómo es la nueva película, en particular en el contexto de «John Wick» y sus numerosos seguidores — en la revisión a continuación.

Género película de acción, thriller policíaco

Director Gareth Evans

Protagonistas Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Jessie Mae Lee, Justin Cornwell, Kelin Sepulveda, Luis Guzman, Michelle Waterson

Estreno Netflix

Año de emisión 2025

Página web IMDb

Patrick Walker, detective de homicidios, no se lleva bien con su familia y es reacio a trabajar para el candidato a la alcaldía Lawrence Beaumont. El hijo de este último se ve envuelto en una dudosa aventura que implica cocaína escondida en lavadoras y el asesinato del hijo del líder de una tríada. Así que Beaumont pide a Walker que encuentre al vago vástago a cambio de poner fin a su, por así decirlo, cooperación. El joven ya está siendo perseguido por una vengativa madre asiática, y sus colegas de la brigada antidroga también están implicados de alguna manera en el caso. ¿Conseguirá el ceñudo policía llegar hasta el chico antes que sus numerosos enemigos? E incluso si lo consiguen, ¿cómo se defenderán de los molestos perseguidores?

En su momento, el director Gareth Evans se consagró como realizador de excelentes películas de acción que no requerían presupuestos desorbitados. Sus dos «Raids» hicieron mucho ruido y se convirtieron en el estándar del estilo de producción y la forma de rodar escenas de acción en los años venideros. Una especie de respuesta de Hollywood a estas atrevidas payasadas cinematográficas en el buen sentido fue «John Wick», que no solo tuvo muchos seguidores (literalmente uno de ellos nos escribió la semana pasada), sino que también ha relanzado la carrera de Keanu Reeves, uno de los favoritos del público.

Pero hoy no toca hablar de él. Hoy hablamos de Tom Hardy, últimamente enfangado en pasiones superheroicas sin sentido (y, en consecuencia, oscuro líquido resinoso), pero que ha terminado su trilogía por contrato y por fin puede dedicarse por completo al cine normal. En realidad, esto ya quedó patente el año pasado, cuando el actor inglés interpretó en «The Bikeriders», pero Austin Butler seguía en el reparto para el papel protagonista. Y ahora Hardy brilla simultáneamente en Netflix (aunque el rodaje tuvo lugar allá por 2021) y Paramount+, donde la temporada de 10 episodios del drama criminal «MobLand» está en pleno apogeo. A juzgar por los índices de audiencia de espectadores y críticos, ha sido un éxito.

Por desgracia, no se puede decir lo mismo de «Havoc». Aunque la película no brille por su argumento — después de todo, nadie necesita un tormento emocional sincero en una película de acción sangrienta — Evans no tiene nada que nos sorprenda en cuanto a escenas de lucha. Y esto no es bueno.