Crítica de la película «Karate Kid: Legends»

Ha pasado más de una década desde el estreno de la última película de «Karate Kid», y la cultura pop ha vivido un auténtico boom de relanzamientos y secuelas en ese tiempo. Y ahora, en 2025, la franquicia vuelve al ruedo, con Jackie Chan, Ralph Macchio y un héroe completamente nuevo. ¿Lograron los autores unir a varias generaciones de espectadores, dar un paso adelante y, al mismo tiempo, preservar el espíritu del original? ¿O se trata simplemente de otra historia motivadora, de las que hemos visto cientos? La respuesta, como siempre, está en algún punto intermedio.

Ventajas: buen ambiente de nostalgia, peleas bien coreografiadas, Jackie Chan y Ralph Macchio — siempre es agradable de ver, no hace falta ver todas las partes anteriores, visual y técnicamente — todo está al nivel Contras: la trama es secundaria y predecible, los personajes no son memorables, el guion es a veces débil, hay una falta de emoción o drama real, la sensación es «visionado» único 6 /10 Calificación

«Karate Kid: Legends»

Género acción, drama

Director Jonathan Entwistle

Protagonistas Ben Wang, Sadie Stanley, Joshua Jackson, Aramis Knight, Ralph Macchio, Jackie Chan y otros.

Estreno 29 de mayo, 2025, cines

Imagina intentar conciliar dos universos paralelos: aquel en el que reina la nostalgia de los 80 con Ralph Macchio y aquel en el que Jackie Chan y Jaden Smith movían las piernas en los tejados de los templos chinos en 2010. Sí, esa es exactamente la tarea que se han propuesto los creadores de «Karate Kid: Legends» Leyendas —, una película que es a la vez una secuela y un reinicio, y que parece un intento de recordar por qué nos encantó esta franquicia en primer lugar.

Aquí había bastante intriga incluso antes del estreno de —: el regreso de Chan, la participación de nuevos personajes, una posible fusión de cánones… Pero, ¿en qué ha quedado? Es estándar, no especialmente sobresaliente, pero tampoco dolorosamente mala. No es más que otra historia motivacional sobre la autoestima, de las que ya hemos visto docenas, si no cientos. Pero a veces esto es suficiente.

La trama se centra en un nuevo héroe joven, el típico forastero de buen corazón que, por supuesto, se mete en líos, encuentra un mentor, se entrena, aprende a dar patadas, a creer en sí mismo, a perdonar, a superar el miedo y todo lo demás que forma parte del paquete básico de las películas de artes marciales.

Esta vez, los dos veteranos de la franquicia Jackie Chan y Ralph Macchio son los mentores, y si esperas de ellos algún tipo de enfrentamiento a gran escala o drama profundo, te equivocas. Están aquí para legitimar a una nueva generación de héroes, dar consejos y una sabia sonrisa. Esto no es necesariamente algo malo – es sólo que si estabas esperando una película de la escala de un «Cobra Kai» final, es mejor que bajes tus expectativas de inmediato.

La actuación aquí es bastante tolerable. Puede que el nuevo protagonista no impresione por su carisma, pero cumple con su cometido: ser el rostro de la ira adolescente, la confusión y el crecimiento gradual. Chan, como siempre, es amable y un poco cansado, pero sincero. La interpretación de Macchio es familiar — su personaje sigue sintiéndose obligado a salvar a todos los que le rodean.

Los personajes no son muy profundos, pero funcionan dentro del género. Y si hablamos del aspecto más fuerte de la película — sin duda son las escenas de lucha. Aquí están rodadas con dinamismo, con un montaje normal (sin cincuenta empalmes para un solo golpe), y las coreografías a veces se parecen incluso a los mejores momentos de «Cobra Kai». De hecho, es por estos momentos por los que merece la pena ver la película para aquellos que echan de menos los viejos tiempos de los entrenamientos al amanecer y los torneos finales a cámara lenta.

También hay que mencionar la conexión con las partes anteriores. Si no has visto todo «Karate Kid», o leído la wiki, no pasa nada. La película funciona como una historia independiente, con suficiente trasfondo para los principiantes. Y si eres fan del original, encontrarás un montón de referencias, cameos y momentos cálidos — no tan pervertidos como podrían ser.

El guion, sin embargo, es simple hasta lo imposible. Algunas líneas suenan como si hubieran sido escritas por una inteligencia artificial después de ver 10 temporadas de «Power Rangers», pero esto también tiene cierto encanto. La música y los efectos visuales no molestan, la fotografía está a la altura, el montaje mantiene más o menos el ritmo — en definitiva, la parte técnica está hecha con profesionalidad, sin efectos wow, pero sin fallos tampoco.