Crítica de la película «Thunderbolts*»

El 1 de mayo, la próxima superproducción de Marvel «Thunderbolts*», la segunda de las tres de este año (las otras dos son la fallida «Capitán América: Brave New World» y la próxima «Fantastic Four»). Siendo sobre el papel algo así como el «Escuadrón Suicida» de Marvel, la película recibió una acogida extremadamente calurosa del público y la crítica, que no escatimó en epítetos entusiastas. Pero si todo es realmente tan fluido como aseguran numerosas críticas, lo averiguaremos en nuestra reseña.

Ventajas: un intento de presentar una historia más adulta y oscura en lugar de los típicos shooters desenfadados; David Harbour es bueno en el humor apropiado y Florence Pugh es buena en el carisma; algunos espectadores la encontrarán sin duda notablemente mejor que la típica Marvel de los últimos años, y hasta cierto punto lo es; Contras: drama débil y superficial que lleva al aburrimiento; algunas personas echarán definitivamente de menos la acción, y la que hay — no es impresionante; no todos los personajes son igual de interesantes; una escena post-créditos que da grima; muchos elementos son secundarios; 6 /10 Calificación

ITC.ua

«Thunderbolts* »

Género acción de superhéroes, tipo drama

Director Jake Schreyer

Protagonistas Florence Pugh, Sebastian Stan, Hanna-John Kamen, Wyatt Russell, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Olga Kurylenko

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb, sitio web oficial

Valentina Allegra de Fontaine, directora de la CIA, condesa y simplemente una mujer milagrosa, se enfrenta a una destitución, por lo que la insolente tía se dispone a destruir rápidamente todas las pruebas de sus actividades ilegales, incluidas las relacionadas con la experimentación humana. Mientras tanto, Elena Belova, tratando de ahogar el dolor por la pérdida de su hermana Natalia Romanova o el banal aburrimiento, se ha sumergido por completo en su trabajo. Recibe otro encargo de De Fontaine, pero se sorprende al descubrir que el Capitán América, un fumador llamado John Walker, intenta matarla. También han llegado Antonia Drajkova y Ava Starr, por si alguien recuerda quiénes son.

Tal vez, en algún universo paralelo, se habrían matado entre ellos y lo habrían dejado así. Sin embargo, un encuentro con el misterioso Bill, una nueva comunicación con Bucky Barnes y un nuevo peligro mortal obligan a los héroes a unir fuerzas y formar una especie de equipo de perdedores, orgullosamente llamado «Thunderbolts*» Pájaros de Trueno. Si alguien intenta decirte que esta película es un soplo de aire fresco para Marvel, debes tener en cuenta que esa frescura olerá como el olor artificial del ambientador de baño. Los «Thunderbolts*» no están reiniciando una máquina chirriante que ahora resbala de mala manera, no son un salvavidas y, desde luego, no están reinventando el género. El secreto del éxito de la película es bastante simple: los artesanos de Marvel se han acostumbrado tanto a películas consistentemente mediocres en los últimos años que «Thunderbolts*» puede parecer una revelación del género en su contra.

Hay que decir que aquí sí que hay un enfoque más realista, incluso más humano, en comparación con la cadena de montaje sin alma que conocieron las dos últimas etapas de KIA, aunque incluyera títulos tan exitosos como «Spider-Man: No Way Home» (2021), «Guardianes de la Galaxia 3» (2023) o el del año pasado «Deadpool & Wolverine». Y está muy bien que esta vez no intenten vendernos los manidos viajes multiversales ni amontonarnos otro fanservice. No hay un metajuego de Deadpool que aparece de vez en cuando — «Ningún Vengador nos salvará» Y eso es todo. Por desgracia, los autores no tienen mucho que ofrecer a cambio. La historia comienza bastante animada: Florence Pugh le quita literalmente el pan a Tom Cruise, elegantemente saltando desde el rascacielos Merdeka 118, la película se desarrolla en el segundo edificio más alto del mundo y sin dobles. No en vano, en su monólogo de acompañamiento, Elena Belova menciona la abrumadora sensación de vacío, que es esencialmente el leitmotiv de toda la película. Pero en pocos momentos, la narración perderá rápidamente el impulso y pasará sobre todo a un modo de diálogo y sufrimiento. Es triste, hasta el punto de resultar abrumador.

En realidad, si alguien pensaba ir a por la típica película palomitera de Marvel, como es habitual, corre el riesgo de llevarse una sorpresa, porque «Thunderbolts*» — definitivamente no es de acción. La cuestión es si — es de una manera positiva o negativa, y depende de ti.

En el lado positivo, el aire es notablemente más fresco en comparación con los estudios cargados de paredes verdes o azules. Hay muchas escenas de acción dinámica, aunque no tantas como la manteca de un mosquito. En una de ellas, el personaje de Sebastian Stan aparece literalmente como Terminator, y en la otra, dice «Dios, qué aburrimiento». Al final de la hora de duración, el espectador puede tener pensamientos similares. Los típicos juegos de disparos dan paso a un enfoque algo más profundo, si se quiere, — más adulto, esa es la verdad. Además, se diluye con un humor realmente bueno, del que se encarga sobre todo el Guardian Rojo, que apropiadamente no se anda con chiquitas. Es decir, esta idea no se desliza hacia la payasada pura y dura. Y un equilibrio tan inestable, pero aún así equilibrado, puede ser un soborno. Sin embargo, allí donde debería haberse desarrollado una historia empática capaz de evocar una respuesta sincera, permanece la indiferencia. El drama, lleno de metáforas superficiales, resulta poco convincente. Incluso la historia del mapache Rocket en la tercera «Guardianes» tenía más gancho que las vueltas y revueltas de los sufridores locales.

Al final, la película trata sobre traumas psicológicos no curados, sobre miedos internos y depresión, sobre el hecho de que a veces simplemente es útil sentarse y hablar con franqueza. Por último, sobre el hecho de que el trabajo en equipo y la cohesión pueden hacer maravillas, y estas son reflexiones más típicas del género de superhéroes. Sin embargo, la representación de tales narrativas no hace que «Thunderbolts*» sea cualitativamente más profunda o mucho más interesante.

El equipo en sí no es igual de emocionante: mientras que Florence Pugh es la pieza central del tablero y aún es capaz de ser recordada, la presencia de Hanna John-Kamen, por ejemplo, no da ni calor ni frío. La aparición de Olga Kurylenko es realmente «sobresaliente» — cuesta recordar una fuga de personajes tan flagrante. Hasta el Groot arbóreo tenía más líneas que la oriunda de Berdyansk. David Harbour se lo pasa bien en la película, lástima que un tipo tan pintoresco pertenezca a los representantes de los pantanos, que echa de menos los desfiles en la Plaza Roja en la época de Brezhnev. En cuanto al pseudo villano — está completamente en blanco en todos los sentidos, salvo que su truco de Neo puede arrancarte una ligera sonrisa.

Y cómo no mencionar las escenas post-créditos — hay dos. Y una de ellas ya ha sido causar indignación entre los ucranianos en las redes sociales. No vamos a desvelar nada, pero el episodio tiene un aspecto pervertido a la luz de la realidad ucraniana actual.

Los autores de «Thunderbolts*» intentan honestamente sacudir el carro de Marvel que avanza, pero resulta ser más pretencioso que eficaz. A algunos les gustará este cambio de vector, a otros — definitivamente no, pero parece que el cómic hace tiempo que se ha desviado en la dirección equivocada, si un público un poco mayor percibe el cine ordinario casi como una sensación.