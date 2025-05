Crítica de la segunda temporada de «Andor»

Incluso durante la de la primera temporada «Andora» quedó claro que esto es algo más que otra historia en el universo de Star Wars. Se trata de algo más serio, oscuro y profundo. La segunda temporada, que completará el viaje del protagonista antes de los acontecimientos de Rogue One, debía confirmar si esta historia puede realmente mantener el listón. No se perderá en las expectativas del público, que es todo sables láser y batallas épicas? Y lo más importante — ¿caerá el proyecto víctima de su propio formato, donde «lento» puede convertirse en «aburrido»? Intentemos averiguar qué hizo Disney y si consiguió completar este viaje con dignidad.

Ventajas: un guión profundo y reflexivo con temas políticos y filosóficos; una dirección atmosférica y un estilo visual sin excesivos efectos especiales; una interpretación excelente (especialmente Skashgård, O'Reilly y Luna); una banda sonora y un diseño de sonido de alto nivel; Star Wars va más allá de la fórmula del éxito de taquilla Contras: ritmo lento que puede ahuyentar a algunos espectadores; falta de «acción tradicional» y fanservice (aunque esto último puede ser incluso un punto a favor); algunas líneas se desarrollan de forma demasiado larga o complicada. 9 /10 Calificación

Genero ciencia ficción, acción, drama

Jefe de proyecto Tony Gilroy

Protagonistas Diego Luna, Stellan Skashgård, Adria Archona, Alan Tudyk y otros.

Estreno 22 abril, 2025, Disney+

Cuando Disney anunció por primera vez la serie sobre Cassian Andor — un personaje del que sabemos lo justo para no saber nada — parecía un proyecto más para rellenar la biblioteca de contenidos. Pero desde la primera temporada, «Andor» demostró que podía jugar con otras reglas. Y ahora por fin ha llegado la segunda temporada — y ha vuelto a demostrar que una galaxia muy, muy lejana no tiene por qué parecer un festival de fuegos artificiales en el que cada fotograma grita «compra un juguete».

Es todo lo contrario: fría, dura, a veces lenta, pero profunda. No es una historia de Jedis con espadas brillantes, sino de gente corriente (y no tan corriente) que se enfrenta al sistema por su propia vida. E incluso cuando estas personas llevan uniformes imperiales o parecen oficinistas — quieres estar con ellos hasta el final.

La segunda temporada es mucho más audaz. No teme asomarse a los rincones oscuros de la lucha por la libertad, donde la moralidad — es un concepto borroso, y la elección entre el bien y el mal parece una elección entre peor y aún peor. Y mientras que la primera temporada ya insinuaba un enfoque más «aterrizado» de «Star Wars», la segunda temporada rompe completamente con los esquemas habituales — en algunos puntos es más un thriller de espías con una pizca de drama social.

Al mismo tiempo, la historia parece coherente, con personajes vivos y un desarrollo lógico de cada línea argumental. Y sí, a veces los acontecimientos se desarrollan tan lentamente que te dan ganas de hacer estallar algo tú mismo, pero en lugar de eso — te quedas sentado porque sabes que está a punto de explotar.

Uno de los aspectos más interesantes de la segunda temporada de Andor es su tangible evolución tonal con respecto a la primera. Mientras que la primera parte de la serie se basaba en el dinamismo, la sensación de amenaza constante y las intensas escenas de acción, la segunda se ralentiza deliberadamente desde el principio para profundizar en la anatomía del levantamiento.

En la primera temporada, vimos cómo Cassian, un solitario errante, se transformaba en un hombre capaz de luchar. Hubo más empuje, huidas y giros inesperados. En la segunda temporada, los acontecimientos se ralentizan para mostrar el trabajo sistémico de la resistencia, el coste de cada paso y elección, y cómo se está construyendo algo más grande a partir de vínculos dispares — un verdadero movimiento de resistencia.

Los autores no entregan al espectador significados en bandeja de plata, sino que le hacen pensar, analizar y empatizar. Y lo que es más importante, por primera vez en la historia de «Star Wars», se plantean una pregunta sincera: ¿cómo nace exactamente una revolución? No de héroes, sino de personas cansadas y desesperadas que no quieren ser héroes, pero se ven obligadas a serlo. Y en este sentido, Andor funciona a nivel de drama serio — no sólo para los fans de la franquicia, sino para todo aquel que esté interesado en cómo es una revuelta sin patetismo fantasioso. La serie permite ver cómo se forman los líderes, cómo la corrupción penetra por las grietas del sistema y cómo incluso las mejores intenciones pueden conducir al abismo.

Pero esto no significa que se haya vuelto aburrida. Al contrario, la serie ha ganado aún más músculo dramático. Los diálogos se han vuelto más ajustados, la atmósfera más deprimente y el enemigo — aún más despiadado. A partir del octavo episodio, la segunda temporada parece despertar de un lento sueño: la trama se acelera, la tensión se palpa en el aire y cada escena funciona como un resorte a punto de romperse.

Al mismo tiempo, los autores no se olvidan de lo principal — el enfoque en las personas. Hay poco heroísmo y patetismo, pero mucho dolor, fatiga, desesperación, pero también determinación. Y es gracias a este enfoque que Andor acaba creciendo hasta convertirse en uno de los mejores proyectos de toda la saga Star Wars, si no el mejor. No por las batallas épicas o el fanservice, sino por su honestidad hacia el espectador y el tema que decidió explorar.

Es especialmente agradable ver que los actores de esta serie no se limitan a leer diálogos, sino que viven en sus papeles. Diego Luna por fin tuvo la oportunidad de revelarse por completo, y su Cassian — ya no es una figura de fondo de «Rebelde Uno», sino un héroe complejo, a veces cruel, pero aun así profundamente humano.

Pero las verdaderas estrellas de — son los personajes secundarios. Stellan Skashgård sigue interpretando a Luthen Rael con tal fuego que dan ganas de darle una escena aparte para cada episodio, y Mon Mothma, interpretada por Genevieve O’Reilly, es una clase magistral de drama interno en el contexto de la gran política. E incluso los emperadores no son aquí villanos de cartón, sino personas con motivaciones, lo que a veces resulta inquietantemente convincente. Visualmente, la segunda temporada tampoco decepciona. Los decorados, la iluminación, incluso los sonidos — todo funciona para crear una atmósfera opresiva pero hermosa. No es una extravagancia de efectos especiales, pero cada escena se ve pensada, con gusto y con una clara comprensión de que el espectador no necesita que le metan luz en el ojo para sentir la tensión. El sonido es un placer aparte. La banda sonora sigue la línea característica de la primera temporada. Pero a pesar de todas sus ventajas, «Andor» no es para todo el mundo. Si buscas un visionado ligero con explosiones cada cinco minutos — es mejor pasar de largo. Algunos episodios realmente se alargan como un chicle, y la densidad de los diálogos a veces te hace hacer pausas para tomar café. Esta es una serie para los que les gusta que su entretenimiento requiera atención y paciencia. No te asusta con la simplificación y no intenta ser como las demás — por eso merece la pena verla.