Crítica de la segunda temporada de la serie «The Last Of Us», 2 temporada

Cuando salió primera temporada «The Last of Us»De hecho, HBO hizo lo imposible — adaptó el icónico juego para que funcionara como una obra de ficción independiente, sin necesidad de saber nada de antemano. Atmosférica, trágica y entretenida al mismo tiempo, esa temporada puso el listón muy alto, convirtiendo una historia corriente sobre infectados en una dolorosa meditación sobre el amor, la pérdida y la moralidad en un mundo roto. La segunda temporada se estrenó con un estatus diferente — no sólo una «entre muchas», sino la heredera de una historia sólida que ahora está obligada a desarrollarse en lugar de repetirse. Consiguieron los creadores mantener un equilibrio entre el canon del juego y su propia visión? Fueron capaces de encontrar un nuevo enfoque sin perder la vieja magia? Y lo más importante — ¿merecen la pena las nuevas heridas por las viejas cicatrices que ya conseguimos curar en la primera temporada?

Ventajas: Actuación (especialmente Bella Ramsay), trama ajustada, drama sólido, especialmente Ellie, continuación de Lore, música, acción de calidad. Contras: el ritmo decae, algunos diálogos y escenas parecen superfluos 7.5 /10 Calificación

«The Last Of Us» / The Last Of Us

Género

drama, ciencia ficción, post-apocalipsis, …

Jefes de proyecto Neil Druckmann y Craig Mezin

Protagonistas Bella Ramsay, Pedro Pascal, Gabrielle Luna, Isabella Merced, Caitlin Dever y otros.

Estreno 13 de abril de 2025, Megogo

Se suponía que la segunda temporada de «The Last of Us» iba a ser un bombazo. Tras una primera grandiosa — atmosférica, tensa, dramática, — la secuela parecía la oportunidad de consolidar el estatus de una de las mejores series de los últimos años. Pero en lugar de una explosión, el público recibió otra cosa. Reflexiva, cruel y polémica. Y aunque a muchos este giro les parezca un paso atrás, en realidad es un paso al costado — hacia un nuevo tono, nuevos significados y nuevos riesgos.

Si la primera temporada mostraba cómo sobrevivir en un mundo postapocalíptico, la segunda se pregunta: ¿qué queda de ti en esta supervivencia? ¿Y qué te hará la venganza?

Esta temporada no sólo cambia el ritmo: cambia la óptica emocional. Caminamos menos por carreteras rotas (centrándonos en dos ciudades, una en desarrollo y la otra destruida, Seattle), nos detenemos menos a menudo para mirar a los infectados y casi no tenemos tiempo para fijarnos en los detalles del mundo.

En su lugar, la cámara se centra en las personas, sus fracturas internas, sus motivaciones, su rabia y su culpa. La serie se encierra literalmente en los personajes — y ésta es su fuerza y también su debilidad.

El lore del juego se revela, pero lentamente: se presenta al espectador Jackson City, se insinúan nuevos grupos y la estructura de los clanes, pero esto no se hace a través de episodios marcadamente interesantes, sino de pasada, como telón de fondo de la trama principal. Y aunque esto enriquece el universo, la sensación de mundo abierto y peligroso que estaba presente en la primera temporada se disuelve un poco.

En cambio, la historia se vuelve más profunda en un sentido emocional. Hay mucho de pérdida — personal, repentina, irreversible. La serie muestra muy claramente que las peleas, los insultos, los silencios pueden ser los últimos — y hay una terrible verdad en ello. Las personas no mueren cuando tienes tiempo de despedirte. Mueren de repente, dejándote con lo que no dijiste. Y con este telón de fondo, el tema de la venganza comienza a florecer. Cuando el dolor se convierte en una fuerza motriz, es difícil seguir siendo humano. Pero también es imposible detenerse.

Esta vez, la serie no teme a la violencia. Aquí cada golpe tiene peso, cada muerte tiene una consecuencia. Esto es especialmente evidente en el final: nada se olvida, y todo vuelve. Y si alguien piensa que las escenas de violencia son sólo un intento de escandalizar, pues no. Forma parte de la estructura. Sólo a través del dolor y la sangre en este mundo puedes descubrir quién eres realmente.

Desde el punto de vista técnico, todo vuelve a estar a la altura. La escenografía, el vestuario, la iluminación, la banda sonora… ninguna queja. La música de Gustav Santaolalla vuelve a captar las notas adecuadas — tristeza, ansiedad, etcétera. Las escenas de acción se escenifican con claridad y sin dobleces — sin caos, con un montaje genial, acrobacias realistas y sensación de peligro físico.

El reparto tira de todo este peso emocional con seguridad. Pedro Pascal sigue siendo carismático, incluso en las escenas en las que su personaje no tiene que ser un héroe, sino un hombre con las manos sucias. Este hombre es capaz de transmitir el dolor de su personaje sólo con la mirada. Recordemos cómo era Joel en la primera temporada: Pedro transmitía todo el dolor y la carga de su personaje con una mirada fría, casi vidriosa, desde la muerte de su hija hasta el momento de la vinculación emocional de Joel con Ellie. Es un actor increíble. Gabrielle Luna aporta profundidad a su personaje, que en la primera temporada estaba más en segundo plano. Pero la verdadera pieza central de la temporada es Bella Ramsay. Su Ellie atraviesa esta vez un infierno interior, y Ramsay lo interpreta con sutileza, sin romper, pero con una verdad que duele. Y aquí es donde me gustaría decir algo importante: por mucho que se odie a la actriz, por mucho que se discuta su aspecto o su adecuación al papel, hace tiempo que se cruzó la línea. Está bien discutir sobre el juego. Pero acosar a una persona por su aspecto no es crítica. Es repugnante. Bella Ramsay es una gran actriz y merece respeto, no odio. Por favor, parad un segundo y pensad en cómo se siente una chica de 19 años cuando abre un comentario o tuitea con el hashtag correspondiente. El acoso — no está bien.

Y sin embargo, a pesar de todos estos puntos fuertes, la segunda temporada es inferior a la primera. La atmósfera, el nervio mismo del postapocalipsis, el silencio previo al disparo… todo ello se ve disminuido o relegado a un segundo plano. Algunas líneas argumentales se alargan notablemente, algunos diálogos parecen superfluos y en varias escenas los personajes simplemente «caminan», sin ninguna dinámica interna. Esto lastra el ritmo y crea la sensación de que la historia podría haber avanzado más rápida y decididamente.

Pero a pesar de ello, la segunda temporada «The Last of Us» — definitivamente no es un fracaso. Es un cambio de vector. Es un intento de hablar de lo difícil y desagradable sin perder el respeto a la fuente original. Y aunque esta parte haya resultado menos espectacular, quizá sea más honesta. Porque al final, lo peor en un mundo en el que todos sobreviven es que nadie pueda sobrevivir dentro de ti.