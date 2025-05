Crítica de la serie de animación «Star Wars: Tales of the Underworld»

El 4 de mayo, el servicio Disney+ estrenó la tercera temporada de la serie antológica de cortometrajes de animación Star Wars Tales, llamada «Tales of the Underworld». Cada una de las temporadas estaba dedicada a dos personajes del universo de culto, por supuesto, no tan populares e hypeados como Darth Vader o Han Solo, pero interesantes para los fans acérrimos de la marca «Star Wars». En la reseña que te ofrecemos a continuación, te recordaremos de quién trataban las temporadas anteriores, en quién se han centrado esta vez los creadores de la serie, con Dave Filoni a la cabeza, y si «Star Wars» sigue consiguiendo ser emocionante en un formato de animación tan compacto

Ventajas: Historias moderadamente interesantes de dos personajes brillantes que revelan mejor sus caracteres (especialmente en el caso de Ked Bane); animación de marca de alta calidad; sin manipulaciones intrusivas con fanservice; compacidad y concisión agradables; Contras: Una de las historias puede parecer más interesante que la otra (en este contexto, los aficionados pueden estar divididos), ambas historias tienen un cierto conjunto de patrones; no hay nada que hacer aquí para los principiantes; 7 /10 Calificación

«Star Wars: Tales of the Underworld»

Género cortometraje de animación, antología, ficción de aventuras

Creador Dave Filoni

Los papeles fueron interpretados por Nika Futterman, Cory Burton, Art Butler, Lane Fector, AJ LoCascio, Clare Grant, Dawn-Lien Gardner, Eric Lopez, Tony Amendola

Estreno Disney+

Año de emisión 2025

Página web IMDb

El incansable Dave Filoni sigue ampliando los arcos argumentales de varios personajes en los episodios cortos animados de la antología «Tales». En la primera temporada «Cuentos de los Jedi», estrenada en 2022, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el trasfondo de la Ahsoka Tano y el Conde Dooku. En el segundo, titulado «Cuentos del Imperio», que se publicó el año pasado, y el 4 de mayo — Día no oficial «de Star Wars» — se contó la historia de Morgan Elsbeth y Barriss Offee. Y ahora, en «Tales of the Underworld» (todavía hay un título en Internet que incluye «Underworld»), es el momento de Asajj Ventress y Cad Bane.

Como en el caso de las temporadas anteriores (sobre todo la segunda), si estos nombres no te suenan, probablemente no tenga sentido empezar a ver la antología, que requiere que el espectador conozca los detalles coincidentes y, en consecuencia, numerosos matices. Pero si eres, como se suele decir, «en el tema» y además estás familiarizado con la serie «Tales», entonces ya tienes una idea de qué esperar de las próximas aventuras en una galaxia muy, muy lejana. En concreto, en el formato dado, hay 6 episodios de aproximadamente 15 minutos de duración, realizados en el estilo de animación de la marca, 3 por cada uno de los personajes principales.

Los tres primeros episodios se centran en Asajj Ventress, una antigua padawan que renunció al lado luminoso de la Fuerza y se unió al Conde Dooku. Más tarde lideró el ejército de drones de la Alianza Separatista y luchó contra los Jedi durante las Guerras Clon. Sin embargo, Ventress fue traicionada más tarde por el Lord Sith y se convirtió en cazarrecompensas. En la pantalla, el personaje apareció exclusivamente en proyectos de animación: la serie «The Clone Wars» de 2003, más tarde — en la película y serie de 2008 del mismo nombre, y en «The Bad Batch».

Para entender bien el panorama con el que arranca el primer episodio, cabe mencionar la novela «Dark Disciple» de Christie Golden — una adaptación de los guiones escritos por George Lucas y Dave Filoni para la serie de animación «The Clone Wars», estrenada en 2015. En la película se podrá echar un vistazo rápido a Quinlan Vos y a Obi-Wan Kenobi, y pronto la propia Asajj fue presentada al público. Su posterior encuentro con un joven Jedi perseguido por tropas de asalto imperiales dará lugar a una aventura clásica dentro del universo — con tiroteos, misiones, viajes, batallas con sables láser, posibles mentores, etc.

Es una historia compacta y moderadamente atractiva que muestra los intentos de Asajj Ventress por poner fin a su vida pasada y su voluntad de echar una mano a los necesitados. También hay una trama secundaria que transmite el mensaje de que a veces es difícil dejar atrás la guerra si has estado en ella tanto tiempo que ya no sabes vivir de otra manera. Este tema resonará entre el público ucraniano.

Los tres segundos episodios tratan sobre Cad Bane. Se trata de un brutal cazarrecompensas que trabaja para el mejor postor y es un tirador extremadamente hábil. Su primera aparición en las pantallas tuvo lugar en el mismo «The Clone Wars» de 2008, y más tarde se pudo ver al personaje en «The Bad Batch». A diferencia de Ventress, Bane no se limitó a proyectos de animación y apareció en «El libro de Boba Fett».

«Tales» ofrece la historia de fondo del despiadado mercenario, empezando por su hambrienta infancia, y luego sigue la historia con la versión adulta del tonto de ojos rojos en cuadro. De hecho, esto no es más que el recorrido de la formación del villano, hecho con el espíritu de los westerns clásicos, hasta en los primeros planos de los ojos de los tiradores. Es difícil llamar a esto un descubrimiento, la historia es más bien formulista, aunque no exenta de cierto encanto. Y para muchos, el propio Cad Bane es un personaje lo suficientemente vívido como para no lamentar el tiempo invertido.

Los creadores de la tercera temporada están cayendo en el mismo rastrillo que con su predecesora Jedi — una vez más, un arco corre el riesgo de parecer más interesante que el otro (escribe en los comentarios cuál te ha gustado más), pero al mismo tiempo, no queremos hacer ninguna crítica significativa a Filoni y compañía.