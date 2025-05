Crítica de la serie «El estudio» / The Studio

El 21 de mayo, el servicio Apple TV+ puso fin a la proyección de hit la serie de comedia satírica «El estudio» fue creada por el veterano tándem formado por Seth Rogen y Evan Goldberg, con Rogen en el papel protagonista. Además del reparto principal, hubo muchas apariciones estelares en pantalla, a veces bastante inesperadas. Estamos listos para contarte más sobre quién deleitará al público con su presencia en la pantalla, de qué se burlan Rogen y compañía y lo bien que lo hacen en la crítica que encontrarás a continuación.

Ventajas: una comedia satírica extremadamente ingeniosa, elegante y de gran calidad; un reparto bien elegido; muchos cameos brillantes; Contras: a veces los tontos personajes de la pantalla, Sarah Polley no te dejará mentir, pueden volver casi loco al espectador; no todos los episodios serán igual de interesantes para algunos; 8.5 /10 Calificación

ITC.ua

«El estudio» / The Studio

Género comedia satírica

Creadores Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Haik, Alex Gregory, Frida Perez

Protagonistas Seth Rogen, Catherine O’Gara, Ike Barinholtz, Chase Sue Wanders, Katherine Hahn, Bryan Cranston, David Krumholtz, Rebecca Hall

Estreno Apple TV+

Año de emisión 2025

Página web IMDb, sitio web oficial

El sueño de un cinéfilo un poco crispado, Matt Remick, por fin se ha hecho realidad: el director general de Continental Studios, Griffin Mill, a quién Matt ha servido fielmente durante muchos años, por fin le ha ascendido al puesto de jefe del estudio. Ahora, todas las decisiones más importantes sobre el lanzamiento de determinados proyectos recaen sobre los hombros de un romántico infinitamente enamorado del arte. La pega es que Mill le ha insinuado claramente a Matt que aquí a nadie le importa realmente el cine como forma de arte: lo fundamental en este difícil trabajo es el resultado en forma de recaudaciones multimillonarias en taquilla.

En concreto, la flamante jefa tendrá que lanzar una superproducción dedicada a la mascota animada de la bebida de sabores Kool-Aid. Tuvo éxito Greta Gerwig con «Barbie» y la competencia con Nolan «Oppenheimer» se ha convertido en un tendencia mega popular, por qué no iba a triunfar en taquilla una historia sobre una alegre jarra antropomórfica? Sin embargo, la misión de Matt de rediseñar la etiqueta de las botellas de refresco es sólo la punta del iceberg, ya que su jornada laboral pronto se convierte en una pesadilla.

Aún tengo fresca en la memoria esta acertada sátira de la superproducción de superhéroes y de la producción en cadena de superhéroes como tales «Franquicia», que se emitió en HBO. Los creadores de la serie, Seth Rogen y Evan Goldberg, que empezaron con las comedias gamberras de los años 2000 «Superbad» (2007) y «Pineapple Express» (2008), van más allá y se cargan toda la tripa de la maquinaria desalmada de Hollywood. Y lo hacen incluso mejor; quizá el cine mainstream se encuentre ahora en un estado en el que la burla sistemática es indispensable.

Ya en el primer episodio, los autores utilizan artillería pesada: el mismísimo Martin Scorsese aparecerá en escena y, durante un breve espacio de tiempo, Charlize Theron, con quien Rogen protagonizó «Long Shot» (2019). Además, el clásico viviente existe no solo por un cameo simbólico — desempeña un papel clave en una historia local que es a la vez demencialmente divertida e infinitamente triste.

La serie tiene una estructura narrativa mayoritariamente vertical, lo que significa que cada episodio es una historia independiente, pero todas ellas están conectadas por el argumento adyacente de Matt Remick y su equipo, un poco agitado. Los creadores no se olvidan de agradables guiños formalistas para quienes estén «en el tema». Por ejemplo, el episodio sobre el rodaje de planos largos es divertidísimo, rodado como sin colas de montaje, y el episodio con la línea detectivesca sobre la película desaparecida está estilizado como un clásico noir.

Rogen y la empresa son conscientes de diversos factores de la industria y de las tendencias cinematográficas actuales.

A Parker Finn no le importa enfrentarse a la película de terror «Wink», que es esencialmente un clon de la suya propia «Smile». El equipo de Remick tiene un miedo absurdo a las acusaciones de racismo, olvidándose por completo de, digamos, cuestiones acuciantes más recientes (relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en la producción cinematográfica) que podrían dañar la reputación del proyecto. Y esto es tan repugnante apocalipsis zombi que aún no ha visto, pero puede utilizarse para crear atractivos productos relacionados.

Todos mienten a los demás, están constantemente en conflicto, son aduladores en su propio beneficio, intentan llevarse la mayor parte posible del pastel y conseguir sus 15 minutos de fama. Parece que el modelo de negocio del sistema de estudios prácticamente no da cabida a la creatividad genuina. Rogen y compañía exponen los entresijos del cine y juegan con numerosos matices con tal facilidad, energía desenfrenada, un vívido sentido del humor y estilo, y lo más importante, ingenio, que es absolutamente imposible no sucumbir a su encanto. Sobre todo si el cine no es para usted un sonido vacío.

Las estrellas de Hollywood y los cineastas más populares no tienen miedo de quedar mal, y a veces hasta en ridículo. El actor Anthony Mackie aparece en la película como un absoluto hipócrita — no tan Cap ha ascendido en Marvel todos estos años. Olivia Wilde es una perfeccionista obsesiva con la que es imposible trabajar. Ron Howard — un ególatra que hace sufrir al espectador medio (aunque en el cine de autor independiente, este enfoque es bastante de agradecer). Además, Zack Snyder anuncia otro montaje del director para su nueva película, Infinity. La estrella «The Boys» Anthony Starr llega a la ceremonia de entrega de premios «Globo de Oro» con un chubasquero, lo cual es un gesto bastante revelador. Y el personaje de Bryan Cranston y Zoe Kravitz como ella misma bajo los hongos (cómo prescindir de ellos en una creación de Rogen-Goldberg) — es algo increíble.

El episodio sobre los «Globos de Oro» es, por cierto, uno de los mejores de la temporada — ¡gracias, Sal Saperstein!

Para ser tan ingenioso en una época en la que el género de la comedia apenas da señales de vida — hace falta verdadero talento. Por eso proyectos como «El estudio» — valen su peso en oro. Además, a lo largo de 10 episodios, cada uno de media hora de duración, podemos ver claramente que la industria cinematográfica atraviesa momentos difíciles. No hay más que preguntarle a Martin Scorsese.