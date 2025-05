Las nuevas series más interesantes de mayo de 2025

En mayo, la pequeña pantalla contará con marcas como «The Librarian», «Love, Death and Robots», «The Walking Dead» y «Star Wars». Sin embargo, entre otras, destaca la nueva ciencia ficción de Apple TV+ «The Murderbot Diaries» basada en la serie de libros homónima de Martha Wells. Puede obtener más información sobre los estrenos de series de televisión de mayo y las renovaciones de programas populares en nuestro artículo tradicional.

Nueva serie

«Las Cuatro Estaciones» / The Four Seasons

Género: comedia

Fecha de estreno: 1 de mayo

Liberación: Netflix

La historia se centra en tres parejas de mediana edad que llevan muchos años pasando juntas las vacaciones. Este año, sin embargo, el equilibrio del grupo se rompe cuando una de las parejas anuncia su separación y, más tarde, el hombre aparece con una nueva compañera mucho más joven. Esto pone a prueba la cohesión del grupo.

La serie ha sido escrita por un equipo femenino de guionistas, entre los que se encuentran Tina Fey, Lang Fisher y Tracy Wigfield, y es un remake de la comedia romántica homónima de Alana Alda, estrenada en 1981. Tina Fey, Coleman Domingo, Will Forte y Steve Carell interpretarán la vieja historia de una forma nueva, y la película se estrenará en Netflix el primer día del mes y el último día del mes — en HBO y Max.

«Star Wars: Tales of the Underworld»

Género: antología de cortos animados, ficción de aventuras

Fecha de estreno: 4 de mayo

Liberación: Disney+

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

«Tales of the Underworld» — la tercera parte de una serie de cortos animados «Tales» dedicados a varios personajes del universo de culto. Sólo un recordatorio «Cuentos de los Jedi» (2022) complementó la historia Ahsoka Tano y el Conde Dooku, y «Cuentos del Imperio» (2024) — Morgan Elsbeth y Barriss Offee.

Siguiendo el ejemplo de sus predecesores, el nuevo capítulo se dividirá en dos arcos argumentales y contará la historia de los cazarrecompensas Asajj Ventress y Cad Bane. El estreno está previsto para el 4 de mayo, que es el día no oficial de «Star Wars», al igual que «Tales of the Empire» se estrenó el año pasado.

«Duster»

Género: thriller policiaco

Fecha de estreno: 15 de mayo

Liberación: Max

La acción se desarrolla en el suroeste de Estados Unidos en 1972. Es la historia de la primera mujer negra agente del FBI que intenta detener a un sindicato del crimen con la ayuda de un talentoso conductor de huidas. En mayo, tendremos la oportunidad de recordar no sólo «Star Wars», sino también a J.J. Abrams, que en su día estuvo muy involucrado en la saga espacial, ya que él, junto con la guionista y productora LaToya Morgan, son acreditados como los creadores de la serie. Josh Holloway, Rachel Gilson, Keith David y Greg Grunberg aparecerán en la película. «Sobrecompensación» / Overcompensating Género: comedia dramática

Fecha de estreno: 15 de mayo

Liberación: Prime Video

Para encajar mejor, un antiguo jugador de fútbol americano de instituto decide salir del armario como homosexual y entabla una inesperada amistad con un estudiante marginado. Entre los productores ejecutivos locales figura el nombre del famoso actor de comedia Jonah Hill, al que rara vez se ve en pantalla últimamente — el último proyecto de Hill hasta la fecha es la comedia de bajo perfil «You People», que se estrenó en Netflix hace más de dos años.

«Secrets We Keep» / Reservatet

Género: drama criminal, thriller policíaco

Fecha de estreno: 15 de mayo

Liberación: Netflix

Cuando el ama de llaves de un vecino desaparece en un suburbio adinerado, Cecile se propone encontrar la verdad y descubrir secretos que destruyen su mundo perfecto. La miniserie policíaca danesa «Cosiness» estará disponible en Netflix a partir del 15 de mayo.

«Murderbot»

Género: ciencia ficción, comedia, acción

Fecha de estreno: 16 de mayo

Liberación: Apple TV+

Un guardaespaldas ciborg que se hace llamar en secreto Killerbot debe ocultar su capacidad de pensar libremente. A pesar de su propósito principal, que es llevar a cabo una serie de tareas peligrosas durante una misión de exploración espacial, Killerbot se siente atraído por los humanos y a la vez asustado por su debilidad.

El argumento de la serie, que parece ser la novedad más interesante del mes de mayo, se basa en la serie de libros «The Murderbot Diaries» de la escritora estadounidense Martha Wells. Los showrunners son los creadores de «American Pie» Chris y Paul Weitz, y Alexander Skashgård interpreta el papel principal.

«Sirenas» / Sirens

Género: comedia negra

Fecha de estreno: 22 de mayo

Liberación: Netflix

La historia se desarrolla a lo largo de un explosivo fin de semana en una lujosa finca frente al mar. La serie se describe como «una conmovedora, sexy y oscuramente divertida exploración de las mujeres, el poder y las relaciones de clase». Devon DeWitt está preocupada por la espeluznante relación de su hermana Simone con su nuevo jefe, así que decide que es hora de intervenir de una vez.

Aquí la showrunner fue Molly Smith Metzler, autora de la obra de teatro «Elemeno Pea», de 2011, que sirvió de base para la trama. Julianne Moore, Millie Alcock, Kevin Bacon y Megan Fegi, sobre los que escribimos recientemente en nuestra crítica del thriller de suspense «Drop». Margot Robbie es una de las productoras ejecutivas.

«The Librarians: The Next Chapter»

Género: aventura fantasía

Fecha de estreno: 25 de mayo

Liberación: TNT

Un bibliotecario del pasado se encuentra atrapado en el presente. Junto con un equipo de bibliotecarios del presente, intenta solucionar el lío que armó al desatar la magia por todo el continente.

The «Next Chapter» es un spin-off de la franquicia de aventuras y fantasía «Librarian» protagonizada por Noah Wiley, que comenzó en 2004 y consta de la trilogía de películas «Quest for the Spear» (2004), «Return to King Solomon’s Mines» (2006) y «The Curse of the Judas Chalice» (2008), así como de la serie «Librarians» protagonizada por Rebecca Romijn. Esta última se estrenó en 2014 y se emitió en Turner Network Television durante 4 temporadas, hasta 2018. Está previsto el estreno de dos temporadas, la primera de las cuales, con 12 episodios, comenzará el 25 de mayo.

«Adultos» / Adultes

Género: comedia

Fecha de estreno: 28 de mayo

Liberación: FX, Hulu La serie cuenta la historia de un grupo de cinco amigos veinteañeros que viven en Nueva York. Parece algo que ya hemos visto antes, sólo que eran seis amigos y un poco mayores. Además de los cinco actores principales, cuyos nombres probablemente no te digan nada, la primera temporada contará con apariciones estelares como invitados. En concreto, Julia Fox, el muy activo Ray Nicholson (ya está lista y se publicará en breve una crítica del thriller cómico «Fanatic» con él como antagonista) y un temerario renacido Charlie Cox.

«The Better Sister»

Género: thriller

Fecha de estreno: 29 de mayo

Liberación: Prime Video

Dos hermanas, Chloe y Nikki, viven separadas, pero se ven obligadas a reunirse después de que el marido de una de ellas es asesinado. Es una adaptación de la novela homónima de 2019 de Alaafer Burke. Jessica Biel y Elizabeth Banks interpretarán a las hermanas.

Continuación de la serie

«The Walking Dead: Ciudad Muerta » / The Walking Dead: Dead City

Género: drama postapocalíptico, terror zombi

Fecha de estreno: 4 de mayo

Liberación: AMC

Temporada: 2

La sinopsis oficial de la temporada 2 de Dead City dice lo siguiente: «En la guerra por el control de la ciudad de Nueva York, Maggie y Negan se encuentran encerrados en lados opuestos de las barricadas. A medida que sus caminos se entrelazan, se dan cuenta de que la salida es más complicada y dolorosa para ambos de lo que jamás imaginaron».

La segunda temporada de uno de los spin-off de culto de AMC tendrá dos episodios más que la primera, y constará de 8 capítulos. Lauren Cohen y Jeffrey Dean Morgan regresan como actores principales y productores ejecutivos, y Cohen también dirigirá dos episodios — episodios cuatro y seis.

«Pensar como un criminal: Evolución» / Criminal Minds: Evolution

Género: procedimiento policial, drama criminal

Fecha de estreno: 8 de mayo

Liberación: Paramount+

Temporada: 18

La serie cuenta la historia de un grupo de criminólogos que trabajan en la Unidad de Víctimas Especiales del FBI y utilizan el análisis del comportamiento y la elaboración de perfiles criminales para investigar delitos y encontrar sospechosos.

La primera temporada de esta serie de éxito comenzó hace casi 20 años, en otoño de 2005, y sigue en marcha. Ahora estamos esperando el estreno de la 18ª temporada, pero incluso antes de que empezara en marzo, se anunció que también llegaría la 19ª.

«Pokerface»

Género: detective cómico

Fecha de estreno: 8 de mayo

Liberación: Peacock

Temporada: 2

Esto es lo que Ryan Johnson y Natasha Lyonne han dicho sobre la segunda temporada de la exitosa serie: «Charlie Cale vuelve a huir, y en la segunda temporada hemos llevado su viaje al siguiente nivel, resolviendo un misterio de asesinato a la vez». Desde las ligas menores de béisbol hasta las grandes tiendas, pasando por funerarias, granjas de caimanes e incluso concursos de talentos de escuelas primarias, Charlie lleva a cabo su viaje existencial de resolución de crímenes con un ingenio inquebrantable, compasión humana y su característica habilidad sobrenatural para detectar mentiras».

La primera temporada se convirtió en un éxito de crítica y público, ganando múltiples premios, entre ellos una nominación «Emmy» a la Mejor Actriz de Serie de Comedia» para su actriz protagonista, Natasha Lyonne. La segunda temporada también seguirá la serie de detectives al revés popularizada por el legendario «Colombo» y contará con varias apariciones de invitados. A lo largo de 12 episodios, la pantalla contará con: Aquafina, Method Man, Cynthia Erivo, David Krumholtz, Giancarlo Esposito, Geraldine Viswanathan, Haley Joel Osment, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Simon Rex y muchos otros.

«Amor, Muerte y Robots» / Love, Death & Robots

Género: antología de animación, ciencia ficción

Fecha de estreno: 15 de mayo

Liberación: Netflix

Temporada: 4

10 nuevas historias cortas con el característico estilo animado, que combinan terror, ciencia ficción y humor. La exitosa y galardonada antología animada «Amor, muerte y robots» regresa con su cuarto volumen y se estrenará en Netflix el 15 de mayo. Más detalles sobre la nueva temporada y cada episodio aquí.

«Nueve perfectos desconocidos» / Nine Perfect Strangers

Género: drama, thriller policíaco

Fecha de estreno: 21 de mayo

Liberación: Hulu

Temporada: 2 La primera temporada de «Nueve perfectos desconocidos» se basó en el libro homónimo de Liane Moriarty y se estrenó en Hulu en 2021. En la segunda temporada, Masha Dmitrichenko dirigirá un nuevo conjunto de nueve extraños que buscan refugio de sus vidas problemáticas. En esta ocasión, los personajes pasarán 10 días en un complejo turístico de los Alpes suizos.

Nicole Kidman actúa mucho últimamente y se ha convertido en una habitual de varias series de televisión. Algunas de ellas han recibido críticas ITC — mencionamos títulos como «Special Ops: Lionnes» y «The Perfect Couple». Tal vez tal actividad sea muy del agrado de los fans de la estrella, pero este papel de la actriz rusa no es definitivamente un punto culminante de su ya rica filmografía.

«Boca Grande» / Big Mouth

Género: comedia de animación

Fecha de estreno: 23 de mayo

Liberación: Netflix

Temporada: 8 En la octava temporada de «Big Mouth», los adolescentes de Bridgeton se enfrentan a nuevos retos en el instituto, como la conducción, las drogas, la inexperiencia sexual, el porno, la cultura de la cancelación, sus cuerpos cambiantes y el miedo al futuro que les espera. La octava temporada promete ser la última.

«Rick y Morty» / Rick and Morty

Género: comedia animada de ciencia ficción

Fecha de estreno: 25 de mayo

Liberación: Adult Swim

Temporada: 8

Otra comedia de animación para adultos muy popular «Rick y Morty» también entra en su octava temporada, continuando las caprichosas aventuras intergalácticas de los personajes titulares y secundarios.

Como recordatorio, en enero de 2023, Adult Swim «cancelado» Justin Roiland, co creador de la serie de animación, por acusaciones de violencia doméstica, que, sin embargo, fueron finalmente archivadas eliminado por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Roiland fue acusado de agresión sexual, aunque el caso aún no ha llegado a los tribunales. Sea cual sea el desenlace de esta historia, una cosa es cierta — la carrera de Royland está irremediablemente arruinada.