La 44ª Brigada de Artillería Separada, que lleva el nombre del Hetman Danylo Apostol, ha recibido una nueva versión del obús autopropulsado ucraniano Bohdana con carga semiautomática y una cabina blindada que protege contra el fuego de armas ligeras, drones «Lancet» y fragmentos de artillería, garantizando la seguridad de la tripulación. Un reportaje sobre ello a principios de mayo publicado canal de televisión estatal Army TV. Hablamos de las prestaciones y características técnicas del Bohdana mejorado.

Los combates en Donbás del 15.20.2014 demostraron el papel dominante de la artillería pesada. En este contexto, el arsenal existente de sistemas soviéticos de artillería autopropulsada de 152 mm resultó completamente insuficiente. Y la única fuente de artillería autopropulsada y proyectiles adicionales procedía de los países de la OTAN. Por eso a Ucrania no le quedó más remedio que desarrollar obuses más modernos para el calibre 155 mm estándar de la OTAN.

Las obras del sistema ucraniano de artillería autopropulsada de estilo occidental comenzaron en 2015. Y el 24 de agosto de 2018 se presentó el primer prototipo El sistema de artillería autopropulsada de ruedas de 155 mm Bohdana participó en un desfile militar en honor del Día de la Independencia de Ucrania. El prototipo se construyó sobre el chasis del camión KrAZ-63221 de la Fábrica de Automóviles de Kremenchuk y recibió un cañón de 155 mm de longitud y calibre 52 desarrollado en la Fábrica de Maquinaria Pesada de Kramatorsk.

Los diseñadores del Bohdana se apartaron de la tradición soviética de construir vehículos blindados de transporte de tropas tipo tanque con torretas blindadas. Siguiendo a los franceses con su CAESAR, utilizaron el concepto TMG (Truck Mounted Gun), según el cual el cañón se monta abiertamente en el chasis de un camión todoterreno. Además de una gran movilidad, esto garantiza un coste significativamente inferior en comparación con los cañones autopropulsados sobre orugas.

Desafortunadamente, una desafortunada disputa entre la planta de Kramatorsk y el Ministerio de Defensa sobre quién debía comprar los proyectiles de 155 mm necesarios para disparar en el extranjero detuvo el trabajo en el Bohdana durante dos años. Durante las pruebas de tiro realizadas en enero de 2022, el sistema disparó 450 proyectiles y demostró un alcance de 42 km sin el uso de proyectiles activo-reactivos.

Al comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, el Estado Mayor ordenó la destrucción del único prototipo en la base de almacenamiento de Kramatorsk para evitar que cayera en manos del enemigo. Sin embargo, el sistema de artillería autopropulsada desmontado fue retirado por partes de la línea del frente y entregado a las Fuerzas Armadas.

#Ukraine: As Russians rapidly withdraw from the famous Snake Island, the Ukrainian army shows how they regularly targeted it- here we see a Ukrainian-developed Bohdana 155mm self-propelled howitzer destroying Russian positions on the island with fire correction from a TB2 drone. pic.twitter.com/oUq6AUSiQi

— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) June 30, 2022