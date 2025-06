Los nuevos juegos más interesantes de junio de 2025

Aunque la época estival suele ser más de anuncios de grandes proyectos que de su lanzamiento, este mes de junio estará inusualmente cargado de novedades: desde un MMO a gran escala en el universo Dune hasta la esperada secuela de Death Stranding. Además, este mes verá el lanzamiento de la nueva generación de la portátil Switch junto con varios títulos importantes para la consola de Nintendo.

Rise of Industry 2

Género: Tycoon

Date: 3 de junio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

Rise of Industry 2 traslada al jugador a los Estados Unidos de los años 80 — una época de feroz innovación, rápida globalización y beneficios sin precedentes. El juego ofrece construir tu propio imperio industrial desde cero: construir fábricas, centrales eléctricas, granjas, empresas mineras y otras industrias. El juego prestará la misma atención a la creación de contratos con socios comerciales de todo el mundo y al desarrollo de negocios en el mundo de los medios de comunicación — podrás producir televisores, ordenadores e incluso consolas de videojuegos.

El proyecto interesará sobre todo a los aficionados a las estrategias económicas y las simulaciones de negocios como Tropico. El juego cuenta con una campaña con 15 escenarios únicos y un modo sandbox en toda regla, para que los jugadores puedan completar desafiantes tareas de crecimiento empresarial o simplemente experimentar con sus propios sistemas de producción.

La secuela del exitoso original de 2018 también ofrecerá nuevos modos de control, gráficos mejorados y un modelo económico modificado: la noticia menciona que los desarrolladores quieren añadir más flexibilidad al diseño de las fábricas.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Nintendo Switch 2

Date: 5 de junio

La esperada nueva generación de la consola portátil de Nintendo traerá potentes mejoras técnicas respecto a la Switch original. Las principales novedades incluyen una pantalla 1080p más grande (ahora de 7,9 pulgadas), la posibilidad de mostrar imágenes 4K en un televisor y compatibilidad con HDR y velocidades de fotogramas de hasta 120 FPS. La nueva base de conexión y los Joy-Con 2 actualizados con enganche magnético permitirán jugar con aún más variedad — por ejemplo, en muchos juegos se pueden usar como ratón. Curiosamente, Nintendo ya ha anunciado juegos exclusivos para Switch 2: por ejemplo, una nueva parte de Mario Kart y otros proyectos que no estaban disponibles en la antigua consola.

También se sabe que la consola proporcionará trazado de rayos por hardware y algoritmos especiales de IA para mejorar la imagen, lo que se traducirá en un aumento significativo del rendimiento gráfico en comparación con la antigua Switch. Esto permitió adaptar a la consola títulos AAA como Cyberpunk 2077 y Split Fiction, que saldrán a la venta el día de lanzamiento de la consola.

Mario Kart World

Género: Kart racing

Date: 5 de junio

Plataformas: Nintendo Switch 2

Mario Kart World es una nueva entrega de la legendaria serie de carreras arcade creada específicamente para Nintendo Switch 2. El juego continúa con las tradiciones establecidas de la divertida serie: se ofrecerá a los jugadores no solo pistas, sino un mundo abierto que combina varias ubicaciones conectadas. Por ejemplo, el modo Grand Prix consta ahora de cuatro circuitos conectados, en los que los participantes podrán competir con 24 coches a la vez — el doble que en Mario Kart 8 Deluxe. También habrá nuevos modos disponibles: Knockout Tour (un viaje a través de carreras consecutivas en las que se elimina a los peores clasificados) y Free Roam — en el que los jugadores pueden explorar por su cuenta los espacios entre las pistas. El juego debería interesar sobre todo a los fans de Mario Kart y a los jugadores aficionados a las competiciones casuales. El multijugador para hasta 4 personas en una consola, la compatibilidad online y los controles sencillos lo hacen accesible para niños y principiantes. La nueva generación de proyectos AAA de Nintendo tiene su precio: Mario Kart World se venderá por 80 dólares, lo que ha causado polémica — porque hasta ahora los grandes exclusivos de Switch se vendían por 60 dólares. Nintendo argumenta que se debe al coste de los contenidos y a la presencia de un mundo abierto a gran escala. El juego presenta un mundo en el que se puede conducir libremente fuera de la pista, buscando secretos y compitiendo con amigos en línea.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Género: Simulation

Date: 5 de junio

Plataformas: Nintendo Switch 2

El Nintendo Switch 2 Welcome Tour es una excursión al mundo de la nueva consola. Básicamente, se trata de un breve conjunto de minijuegos y actividades interactivas que muestran todas las características de la Switch 2. La idea es similar a Astro’s Playroom de PS5. Sin embargo, Nintendo ha decidido lanzar Welcome Tour como juego independiente por 10 dólares.

Quienes quieran entender cómo funcionan los nuevos mandos o la cámara encontrarán consejos interactivos paso a paso, y los jugadores familiarizados con los juegos clásicos de Nintendo se deleitarán con sorpresas en forma de miniquest secretas. De hecho, se trata de una especie de tour digital por la consola desde dentro.

Dune: Awakening

Género: Survival, MMO, RPG

Date: 10 de junio

Plataformas: PC

Este ambicioso juego de supervivencia multijugador, con licencia del icónico universo de Frank Herbert, se anuncia como el mayor juego «Dune» de la historia. En la historia, te encuentras en el planeta desértico Arrakis tras la misteriosa desaparición de los Freemen y tienes que luchar por sobrevivir bajo el sol implacable.

El juego lleva varios años en desarrollo y se inspira en gran medida en los clásicos del género. Durante su desarrollo, el proyecto se inspiró en juegos como Star Wars: Galaxies (por su estilo MMO) y Minecraft (por la posibilidad de construir estructuras).

Stellar Blade

Género: Action-adventure, hack and slash

Date: 11 de junio

Plataformas: PC

Stellar Blade es una estilizada aventura de acción centrada en el combate rápido desarrollada por Shift Up. En ella, la protagonista Eva lucha contra un grupo de aterrizaje de alienígenas Naïtib hostiles que han esclavizado la Tierra destruida.

La versión para PC, que aparecerá un año después del lanzamiento para PlayStation 5, promete compatibilidad con el antialiasing Nvidia DLSS 4 (con generación de fotogramas), AMD FSR 3, tasas de fotogramas desbloqueadas y compatibilidad con monitores ultrapanorámicos de hasta 32:9. También habrá nuevos trajes, mapas e incluso segmentos de diálogo que no estaban en el original.

The Alters

Género: Survival

Date: 13 de junio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

The Alters es un nuevo juego de supervivencia con historia de 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine). La idea original es que el jugador se encuentra en un planeta hostil con un único objetivo — sobrevivir. Pero la peculiaridad es que cada elección significativa del jugador crea versiones alternativas de sí mismo. Con el tiempo, tendrá que gestionar todo un grupo de alters, cada uno de los cuales ha implementado una elección de vida diferente. La tarea del jugador es equilibrarse entre ellos, construir un campamento, gestionar la relación de los alters entre sí y consigo mismo — de hecho, sobrevivir dentro de su conciencia.

El juego interesará especialmente a los aficionados a las historias sobre realidades alternativas y supervivencia en condiciones difíciles. The Alters te hace pensar en cómo nuestras decisiones dan forma a nuestras vidas. Además, 11 bit studios añade tradicionalmente una fuerte profundidad narrativa y emocional: cada versión del héroe tiene su propio drama y carácter, y la historia tiene la moraleja de que cada elección es importante.

El jugador explorará un planeta con terroríficas anomalías, luchando cada noche contra la radiación y fenómenos extraños. Al mismo tiempo, los desarrolladores hacen hincapié en que la correcta relación con uno mismo es la clave del éxito: las nuevas versiones del jugador ayudarán a reunir recursos y alejar la base del sol abrasador (o viceversa, provocando conflictos).

TRON: Catalyst

Género: Action-adventure

Date: 17 de junio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch

Un juego de acción y aventura isométrico ambientado en el universo de la franquicia de culto TRON ofrecerá un mundo virtual de neón con gráficos arcade planos. Las principales mecánicas de juego combinan el combate cuerpo a cuerpo y a distancia y las clásicas carreras de motos ligeras a alta velocidad, así como puzles basados en el tiempo.

El juego cuenta con la misma música clásica de la banda inglesa Depeche Mode y una profunda paleta de tonos azules neón que recuerda inmediatamente a TRON: Legacy.

REMATCH

Género: Sport, Indi

Date: 19 de junio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

REMATCH — es un juego de fútbol multijugador no estándar en el que controlas a un solo jugador de un equipo de 5 contra 5. El partido se desarrolla desde una perspectiva tridimensional — ves a los jugadores justo delante de ti y puedes regatear, pasar, saltar y disparar a portería. No hay fueras de juego, faltas ni paradas — el juego literalmente no te da tiempo a descansar. Todo está pensado para el ritmo rápido y el trabajo en equipo, sin menús ni habilidades complicadas. Además de online, el juego contará con multijugador con amigos en la misma pantalla para hasta 4 jugadores.

Rematch está siendo desarrollado por Sloclap (Sifu y Absolver), así que puedes esperar una jugabilidad fluida y entretenida. Es una especie de respuesta a Rocket League — solo que con una pelota de verdad y sin coches. Rematch promete una competición justa: aquí solo ganará la habilidad y el trabajo en equipo sin necesidad de mejorar las habilidades de los personajes. El juego estará disponible en Game Pass tras su lanzamiento.

Death Stranding 2: On the Beach

Género: Action-adventure

Date: 26 de junio

Plataformas: PS5

El principal lanzamiento del mes, por supuesto, será la esperada secuela del diseñador de juegos de culto Hideo Kojima. Death Stranding 2: On the Beach continúa la historia de Sam Porter Bridges 11 meses después de los acontecimientos del primer juego. Tras ayudar a unir las Ciudades Unidas de América, Sam abandona el gobierno y viaja a México a petición de Fraujail. Allí se ve envuelto en un incidente que le lleva a Australia, donde una vez más asume la tarea de unir a una sociedad dividida, esta vez como parte de una organización privada.

En cuanto a la jugabilidad, el juego promete más variaciones que el original: los jugadores podrán elegir entre el combate directo, el sigilo o evitar a los enemigos utilizando nuevas herramientas y artilugios. Los jugadores podrán ayudarse mutuamente de forma asíncrona, por ejemplo, construyendo puentes, dejando recursos o ayudando a transportar cargamentos. Estas opciones fomentan el sentido de comunidad, que ya era una característica del primer Death Stranding.

Death Stranding 2 no solo continúa el espíritu experimental del original — lo reimagina, haciendo que el reparto de carga no solo sea menos aburrido, sino también realmente divertido. Por lo que hemos visto hasta ahora, el juego equilibra la tranquilidad de los viajes solitarios con escenas cinemáticas frenéticas, como una batalla contra un mech rojo o una tensa infiltración en campamentos enemigos.