Motorola Moto G75: ¿es un smartphone económico?

Hacía mucho tiempo que no analizábamos un smartphone económico. Al menos así es como se denomina ahora el segmento de dispositivos de menos de 10.000 UAH. Motorola Moto G75 pertenece a este segmento, con un diseño ascético pero reconocible, así como características inesperadas para esta categoría, que suelen ser típicas de la serie insignia. Pero este es un segmento completamente diferente, pero están ahí, lo que hace que el dispositivo muy interesante. Todos los detalles, como siempre, en la revisión.

Motorola Moto G75 Ventajas: diseño moderno adecuado; gran pantalla IPS de 120 Hz; compatibilidad con eSIM; estanqueidad IP68 y estándar MIL-STD-810H; procesador Snapdragon 6 Gen 3 adecuado; 5 años de actualizaciones de Android; grabación de vídeo en ambas cámaras en 4K/30 fps; duración de la batería adecuada; carga inalámbrica de 15 W; excelente relación calidad/precio/prestaciones. Contras: una opción de memoria no será suficiente para algunas personas; no incluye película ni fuente de alimentación; respuesta sencilla de sonido y vibración

Especificaciones técnicas del Motorola Moto G75

Pantalla 6,78 pulgadas, 2388×1080 píxeles, 387 ppp, IPS, 120 Hz, Gorilla Glass 5, brillo máximo 1000 nits Procesador Snapdragon 6 Gen 3 de 8 núcleos, frecuencia de procesador de 2,4 GHz Procesador gráfico Adreno 710 Memoria 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 Ranura para tarjetas de memoria Sí, microSD de hasta 1024 GB inclusive Cámara principal Objetivo principal 50 megapíxeles, f/1,79, Sony LYT-600, 1/1,95″; objetivo ultra gran angular 8 megapíxeles, f/2,2, 119°; objetivo secundario, grabación de vídeo Full HD (1080p) 60 fps, 4K 30 fps, estabilización óptica de imagen, flash Cámara frontal 16 megapíxeles, apertura f/2,45, grabación de vídeo Full HD (1080p) 30 fps y Ultra HD (4K)30 fps Comunicación 5G, 2 nano+e-SIM Comunicaciones y navegación Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.4, aptX Adaptive, chip NFC, aGPS, GPS, GLONASS, Galileo, brújula digital Características Escáner de huellas dactilares en el lateral, sonido estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, reducción de ruido, giroscopio, sensor de luz Batería 5000 mAh, carga rápida Motorola TurboPower de 30 W, 50% en 25 minutos, carga inalámbrica de 15 W Protección Sí, IP68 y MIL-STD-810 Sistema operativo Android 15 Materiales Plástico / cuero o plástico Dimensiones 166,09 × 77,24 × 8,44 mm Peso 208 gramos

Embalaje y equipamiento

El Motorola Moto G75 se vende en una caja ecológica de cartón.

En su interior vemos el propio teléfono sin película en la pantalla, una funda de silicona transparente, un cable USB Tipo-C, documentación y un clip para la bandeja SIM. Como se puede ver, no hay fuente de alimentación.

Diseño y ergonomía

El Motorola Moto G75 tiene un diseño sencillo pero reconocible de la marca: bordes planos, esquinas redondeadas y una pantalla plana sin la más mínima curvatura en los bordes.

Hemos revisado el color negro, pero también los hay turquesa y blanco.

El smartphone tiene un cuerpo totalmente de plástico mate. Las partes brillantes sólo están en el logotipo y en el panel de la cámara. El modelo también tiene protección total contra la humedad IP68 y protección MIL-STD-810 contra caídas y golpes.

En la parte frontal del Motorola Moto G75, vemos biseles laterales delgados y biseles superior e inferior ligeramente más gruesos.

Detrás hay un logo Moto redondo y un módulo de cámara sobresaliente con esquinas redondeadas.

En el lado derecho hay un botón de bloqueo de pantalla con un escáner de huellas dactilares incorporado, así como teclas de volumen. En el lado izquierdo hay una bandeja para dos tarjetas SIM. Y los usuarios tienen acceso a la función eSIM, que no siempre se encuentra en los buques insignia, pero aquí está. Y esta es otra característica importante e inesperada de un teléfono económico. Debajo vemos un micrófono, un puerto USB-C y un altavoz.

Motorola Moto G75 cabe bien en la palma de la mano. Esto no quiere decir que no se deslice en absoluto en la mano, pero tampoco se sale, como ocurre a veces con otros modelos. Así que, por supuesto, es mejor ponerle al menos la funda incluida, que tiene un agarre excelente.

En la versión negra revisada, no hay rastros de uso ni huellas dactilares, pero el polvo se nota enseguida. Creo que en otros colores claros ni siquiera se notará.

Pantalla del Motorola Moto G75

El Motorola Moto G75 está equipado con una matriz IPS de 6,78 pulgadas con una resolución de 1080×2388 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1000 nits. El conjunto está protegido por Corning Gorilla Glass 5.

Si por alguna razón te preocupan cosas como el PWM, entonces este tipo de pantallas son para ti. Es mínimo, pero al mismo tiempo, hay que entender que los colores no son tan saturados como los de las matrices AMOLED, y el negro no es tan negro. Pero esta es la norma para IPS. En cualquier caso, para la categoría de presupuesto, tenemos una pantalla brillante adecuada, la imagen en la que no se desvanece en los ángulos, y los colores incluso se ven bien. Especialmente cuando se seleccionan colores saturados en lugar de naturales en la configuración de la pantalla. Pero a algunos les gustarán estos últimos porque son más suaves.

La pantalla aquí no es LTPO, lo que significa que la frecuencia de refresco no baja a 1 Hz cuando la pantalla está apagada. Pero de nuevo, esta es la norma para esta matriz y segmento. La frecuencia de actualización en sí se puede cambiar entre 60 o 120 Hz, o dejar en modo automático. Yo lo he hecho y, en general, el sistema funciona bien en este caso. Y las aplicaciones que no se adaptan a «automático» se puede ajustar en la configuración.

El brillo máximo es suficiente en la calle en un día soleado, pero te aconsejo que actives el brillo automático, porque siempre es mayor. Se puede trabajar con una pantalla así en esas condiciones sin problemas, se ve todo, se lee todo, etc.

Respuesta acústica y vibratoria

Motorola Moto G75 tiene un motor de vibración de presupuesto, por lo que la vibración es la más simple que puede ser. Esto definitivamente no es una ventaja, pero vibra bien. Y yo no esperaba otra cosa de esta categoría, sobre todo porque no todos los teléfonos inteligentes de gama alta se han metido en ella.

El sonido aquí es estéreo (altavoz principal + auricular), es lo suficientemente normal y alto. Nada zumba a volumen máximo, y eso es bueno. No hay graves ni volumen en absoluto.

Cámaras del Motorola Moto G75

El Motorola Moto G75 está equipado con dos módulos principales, y los cuatro orificios visibles en la plataforma que sobresale también tienen un flash y una lente auxiliar que elimina el parpadeo en el marco.

Por eso el sensor principal es un Sony LYT-600 de 50 megapíxeles, apertura f/1,79 y estabilización óptica. El segundo módulo es un sensor ultra gran angular (119 grados) de 8 megapíxeles con apertura f/2,2 y autoenfoque. Debido a esta última característica, también se utiliza para macro, pero la calidad no es muy buena.

A pesar del precio, la cámara principal resultó ser adecuada. Por supuesto, no está al nivel de los teléfonos con cámara, ni siquiera de la categoría anterior a la superior, pero por 10.000 hryvnias a nuestros precios, esperaba algo mucho peor.

Las fotos son ricas en colores y bastante detalladas. Pero el rango dinámico es escaso, lo que no es sorprendente. Se nota el grave papel del algoritmo — extrae literalmente las fotos, pero los colores son adecuados — modernos, como los de los smartphones, brillantes y poco realistas. Sin embargo, a mucha gente le gusta este formato. Hay una pantalla, y eso está bien. No puedo decir nada especial sobre él, excepto para el estándar — es peor que el módulo principal. Las fotos nocturnas también son decentes, claro que tienen ruido y se nota, pero recuerda el precio y otras características.

La grabación de vídeo está disponible en Full HD (1080p) a 60 fps e incluso puede grabar vídeo 4K a 30 fps. Esto es poco habitual en este segmento. Y lo más importante, la cámara frontal de 16 megapíxeles (apertura f/2,45) puede hacer lo mismo. Que, por cierto, también es muy adecuada e incluso desenfoca el fondo con normalidad cuando hay muchos objetos en él.

Productividad, software y juegos

Motorola Moto G75 está alimentado por un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 8 núcleos de gama media asequible con gráficos Adreno 710. La memoria está disponible en una sola versión: 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Por supuesto, no son las opciones más rápidas, pero tampoco las más lentas. Consideramos que es la norma moderna para los empleados del Estado.

También puedes añadir hasta 8 GB de RAM virtual y, en lugar de una segunda tarjeta SIM, puedes añadir una tarjeta microSD de hasta 1 TB inclusive.

Estas soluciones están disponibles en los módulos de interfaz y navegación: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.4, aptX Adaptive, chip NFC, aGPS, GPS, GLONASS, Galileo, brújula digital. Me gustaría destacar la posibilidad de utilizar e-SIM, que no está disponible para cada buque insignia, pero aquí está.

Por supuesto, el chip Snapdragon 6 Gen 3 no es muy potente, pero hace frío, así que trote ni hablar. Consulta todas las pruebas y los puntos de referencia a continuación.

El smartphone puede ejecutar fácilmente todos los juegos móviles populares como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile o Wild Rift en la configuración máxima, y proyectos como COD Warzone o Genshin Impact en la configuración media a 30-40 fotogramas por segundo. Definitivamente se puede jugar, pero también hay que entender que este no es un smartphone para juegos. Pero, como puedes ver, rinde bien en este aspecto.

El Motorola Moto G75 ejecutaba Android 14 con una carcasa ligera propia. Pero durante las pruebas, el «llegó con la» actualización a Android 15. En general, el fabricante promete cinco años de actualizaciones del sistema operativo más las actualizaciones de seguridad.

El sistema funciona adecuadamente, pero a veces se producen ligeras congelaciones, algo normal en teléfonos de esta categoría. Y sólo se nota si tienes un buque insignia o llevas mucho tiempo usándolos. Todos los demás que sólo usen teléfonos de gama media no sentirán nada de esto. Sobre todo si ajustas la frecuencia de refresco de la pantalla a un valor más alto.

Autonomía del Motorola Moto G75

El Motorola Moto G75 tiene una batería de 5000 mAh, que es lo habitual en la mayoría de los smartphones modernos. Pero lo que no es habitual es la disponibilidad de carga inalámbrica de 15W además de la carga por cable de 30W. Os recuerdo que aquí tenemos un smartphone por 10.000 hryvnias.

Con una batería así, la autonomía es de aproximadamente un día completo con un uso estándar con redes sociales, Internet, además de algunos juegos y vídeos de YouTube. Por supuesto, se puede llegar hasta un día y medio, pero eso es sólo eso. O será para aquellas personas que no ven vídeos en sus teléfonos ni juegan con ellos. Son pocos, pero están ahí.

La prueba PC Mark mostró un buen resultado de 15 horas y 20 minutos.

La carga de 0 a 50% tarda 25 minutos, y hasta el 100% tarda casi 70 minutos. Y déjame recordarte que esto es si tienes una fuente de alimentación de 30W, porque no está incluida.

Experiencia del usuario

Como suele ocurrir con las reseñas, deliberadamente no miro las capacidades de los equipos que me llegan para hacerme mi propia impresión, para sorprenderme o decepcionarme por mi cuenta. En el caso del Motorola Moto G75, fue sin duda una agradable sorpresa.

A primera vista, el teléfono inteligente no hizo una impresión — era un modelo de presupuesto típico, y en un color negro estándar. Y la película no estaba en la pantalla, sino en la caja de alimentación.

Pero luego hubo sorpresa tras sorpresa. ¿Qué? Protección total contra la humedad IP68 y protección militar MIL-STD-810, ¿tengo razón? ¿Este es definitivamente el smartphone adecuado? ¿Qué? ¿Carga inalámbrica? ¿E-SIM? Voy a comprobarlo todo en Internet, porque esto es algo imposible.

Así que, sí, Moto G75 está lleno de cosas buenas que ha recogido de los buques insignia. Y esto definitivamente hace que el dispositivo se destacan de la competencia. Además de una cámara, pantalla y batería adecuadas para su precio.

Precios y competidores

Motorola Moto G75 se vende a un precio de 9000 hryvnias, pero en las grandes redes el precio del teléfono es de 9999 hryvnias. En mi opinión, se trata sin duda de un precio superadecuado para las prestaciones descritas. Tiene competidores, a menudo un poco más caros, pero también los hay más asequibles. En general, el dispositivo se siente adecuado en el mercado, especialmente con sus características adicionales.

Entre los competidores, podemos distinguir un modelo ligeramente más asequible de Motorola — Moto G55 con un precio de 7.500 hryvnias. Esto si quieres algo de esta marca, pero más sencillo. Preste atención a Redmi Note 13 Pro 4G (precio a partir de 7999 UAH) y Redmi Note 14 Pro con un precio de 8899 UAH. Y también hay Realme 12 Pro (precio a partir de 10150 UAH), Samsung Galaxy A25 (precio a partir de 7715 UAH) y Samsung Galaxy M35 5G (precio a partir de 8400 UAH) si necesitas una batería más grande.

8.3 /10 Calificación ITC.ua Autonomía 8 La batería de 5000 mAh dura fácilmente un día de uso estándar. Pantalla 8 Pantalla IPS brillante de 120 Hz. Diseño, ergonomía 8 Sólo un diseño moderno normal y una carcasa de plástico. Software 8 Sólo un caparazón normal con un nivel moderno de personalización. Rendimiento, aceleración 8 El chip ejecuta muchos juegos y no se sobrecalienta. Pero no hay que esperar nada serio de él. Cámara 9 Para su categoría de precio, el smartphone puede tomar buenas fotos, y también graba vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo en las cámaras principal y frontal. En su mayor parte, esta valoración es por esto. Precio 9 Excelente relación calidad/precio/prestaciones.