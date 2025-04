No cumplió las expectativas: películas de ciencia ficción que decepcionaron al público

Las películas de ciencia ficción siempre atraen la atención de los espectadores, pero también suelen decepcionarlos. En algunos casos, conceptos científicos demasiado atrevidos no logran calar entre el gran público. En otros casos, los directores no consiguen crear un envoltorio argumental atractivo para una idea fantástica o recrear la auténtica atmósfera del material original. Hemos reunido algunas películas de ciencia ficción que decepcionaron al público a pesar de contar con buenos prerrequisitos para el éxito.

Doom

Fecha de estreno: 2005

Clasificación IMDb: 5.2

En 2026, un portal a una antigua ciudad de Marte aparece en medio del desierto americano de Nevada. Para explorarla, se abre una estación de investigación en el «planeta rojo». En 2046, se envía una señal de alarma desde la estación: un enemigo desconocido persigue y mata a los científicos. Un equipo de respuesta rápida de 8 cazas de élite es enviado a investigar la situación. Pero las monstruosas criaturas que los marines encuentran en los laberintos del laboratorio secreto son mucho más fuertes y sanguinarias de lo que nadie podía imaginar.

La franquicia de juegos Doom de id Software es una de las más influyentes de la historia de los videojuegos, protagonizada por Dwayne Johnson, Karl Urban y Rosamund Pike — ¿qué pudo salir mal? Sería fácil culpar del fracaso a la famosa maldición de las adaptaciones de videojuegos. Pero el famoso crítico Roger Ebert culpa al director, que en la última parte de la película abandonó el diálogo y el desarrollo de los personajes, creando algo parecido a un videojuego. Además, es un auténtico crimen invitar a Marte y no mostrar al público en absoluto su superficie: es como ir al mar y no salir de la habitación del hotel.

Jupiter Ascending

Fecha de estreno: 2015

Clasificación IMDb: 5.3

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

En 1999, el dúo Wachowski revolucionó el cine de ciencia ficción al describir la vida humana en la Tierra como realidad virtual. Con la esperanza de repetir su éxito en 2015, los cineastas se han enfrentado a otra ambiciosa superproducción de ciencia ficción, — «Jupiter Ascending». Mila Kunis interpreta a la limpiadora Júpiter Jones, que un día se entera de que es la legítima heredera del gobernante de numerosos sistemas estelares y debe salvar a la humanidad de la destrucción.

Los que esperaban algo conceptual, como otra Matrix, del nuevo trabajo de las hermanas Wachowski se llevaron una gran decepción. Al fin y al cabo, la película se limitaba a situar la vieja historia de Cenicienta en un escenario futurista de ópera espacial. Pero el resto del público disfrutó de una aventura visualmente impresionante que, incluso diez años después, puede calificarse de auténtico festín para los ojos.

65

Fecha de estreno: 2023

Clasificación IMDb: 5.4

Hasta 2022, las películas de la franquicia «Parque Jurásico» han reportado a Universal Pictures más de 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, la idea de combinar dinosaurios y viajes espaciales en una sola película para conseguir un trozo de este pastel parecía bastante tentadora. Así nació el thriller de ciencia ficción «65» sobre el piloto Mills (Adam Driver), que acabó en la Tierra hace 65 millones de años debido a la colisión de su nave con un asteroide. Junto a la niña Koa, que es la única pasajera que sobrevivió al choque, debe escapar de los dinosaurios sedientos de sangre y encontrar el camino de vuelta a casa. A pesar de una idea inicial interesante y de la participación de los guionistas de la exitosa «Un lugar tranquilo», la película fue una completa decepción. El estreno The Observer señala que un gran surtido de dinosaurios no hace «65» menos aburrido. El caso es que las horribles criaturas se muerden casi siempre entre ellas. Y lo peor que le ocurre a Mills es, por ridículo que parezca, caerse de un árbol. Añádase a esto la falta de todo sentido en el tuit final para comprender que es poco probable que ver la película inspire siquiera a los mayores fans de Driver. Alien vs Predator Fecha de estreno: 2004

Clasificación IMDb: 5.7

Un rico industrial organiza una expedición científica para investigar la actividad térmica bajo una capa de hielo de 600 metros en una isla de la Antártida. A su llegada, su equipo descubre un túnel que conduce a una pirámide oculta bajo el hielo. Los jeroglíficos de sus paredes demuestran que los Depredadores llevan miles de años visitando la Tierra. Una vez al siglo, llegan para participar en una cacería de xenomorfos, cuya reina duerme criogenizada en medio de la pirámide. Cuando despierta, los humanos se encuentran de repente en medio de una batalla entre dos razas alienígenas.

A principios de la década de 2000, las franquicias «Alien» y «Predator» estaban en la cima de su popularidad. Cada una de ellas se ha ganado ya un ejército de fieles seguidores. Por lo tanto, la próxima una lucha entre dos monstruos que debía mostrar el crossover, quitó el sueño a los fans de ambas comunidades. Como resultado, «Alien vs Predator» solo les decepcionó, ya que prestaba demasiada atención a la gente y confundía en exceso el ya controvertido lore de cada franquicia.

El Estado Eléctrico

Fecha de estreno: 2025

Clasificación IMDb: 5.9

Basada en la novela ilustrada del artista retrofuturista sueco Simon Stolenhag, «Electric State» tiene lugar en unos Estados Unidos alternativos de 1997. El país ha terminado recientemente una devastadora guerra con máquinas inteligentes, y la mayoría de la gente está obsesionada con el entretenimiento virtual. Con este telón de fondo, una chica rebelde, Michelle (Millie Bobby Brown), conoce de repente a un robot amarillo, Cosmo, que contiene milagrosamente la conciencia de su hermano pequeño, Chris.

El hermano le pide ayuda. Para salvarlo, Michelle forma equipo con un contrabandista llamado Keats (Chris Pratt). La búsqueda les lleva a la zona de exclusión, donde una gran variedad de robots viven exiliados tras la guerra: desde enormes drones de combate hasta animatrónicos de juguete y robots domésticos con elementos de IA.

Si lo miramos en términos generales, la historia de un hombre y una niña que viajan por los Estados Unidos postapocalípticos en busca de un lugar seguro podría compararse con The Last of Us. Pero Netflix y los directores, los hermanos Russo, consiguieron convertir la trama del libro en una torpe comedia por la friolera de 320 millones de dólares. Al hacerlo, ignoraron la atmósfera oscura y misteriosa de la fuente y sus profundas ideas de ciencia ficción para acabar con una entretenida atracción para niños de 8 años.

Trascendencia

Fecha de estreno: 2014

Clasificación IMDb: 6.2

Johnny Depp interpreta el papel de Will Caster, un brillante científico que experimenta con inteligencia artificial. Cuando resulta herido de muerte en un atentado perpetrado por terroristas del grupo antitecnológico RIFT, sus colegas transfieren su conciencia a un superordenador recién desarrollado. Para evitar que RIFT destruya el ordenador, Caster se sube a Internet. Al mismo tiempo, se da cuenta de que sus nuevas capacidades superan con creces la inteligencia combinada de todos los humanos nacidos en la historia, y se le ocurre la idea de sustituir su primitiva base orgánica por nuevos mecanismos para dar a la humanidad una ventaja «decisiva.

La idea de la inmortalidad digital da pie a muchas historias fascinantes. Por desgracia, ni siquiera un concepto grandioso basta para hacer una gran película. Con sus agujeros lógicos, su falta de desarrollo de personajes y sus asombrosas incoherencias, «Superioridad» no logró captar la atención del público durante mucho tiempo. Su principal inconveniente es también el guión, en el que la mayor parte de la historia se presenta como un recuerdo. Debido a esto, vemos un mundo en el que Internet no existe nada más empezar, lo que priva a la historia de la tensión que necesita y convierte en un spoiler gordo cómo acabará todo al final. Sin embargo, los aficionados a la ciencia ficción que se sientan fascinados por el potencial de la inteligencia informática encontrarán algo en lo que pensar después de ver la película.

Elysium

Fecha de estreno: 2013

Clasificación IMDb: 6.6

El thriller de ciencia ficción pseudodocumental «El noveno distrito» prácticamente reabrió el género cinematográfico sobre el contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre, mostró el diseño creativo de los alienígenas gamba y supuso una audaz declaración sobre la xenofobia y la libertad. Por ello, se esperaba que la nueva obra del director Neill Blomkamp, «Elysium», protagonizada por Matt Damon y Jodie Foster, no tuviera menos éxito.

La película está ambientada en el siglo XXI. La gran mayoría de la gente lucha por sobrevivir en los barrios marginales de una Tierra contaminada, mientras que la clase dirigente disfruta de una vida de lujo en la estación orbital Elysium, donde hay aire limpio y atención médica de vanguardia. Tras verse muy expuesto en el trabajo, el protagonista Max se da cuenta de que su única esperanza de supervivencia — es la medicina «Elysium». Así que se embarca en una misión suicida para salvarse a sí mismo y a las personas que ama.

A pesar de su interesante premisa, «Elysium» cambia rápidamente al trillado tropo de la difícil situación de los inmigrantes ilegales y se empantana en la intriga política – de alguna manera Jodie Foster tuvo que encontrar tiempo en pantalla para interpretar a la Ministra de Defensa Jessica Delacourt. En cambio, la película presta una atención mínima a ideas fantásticas, como la construcción de una grandiosa estación espacial que permitiría una vida cómoda a decenas de miles de personas.

La Isla

Fecha de estreno: 2005

Clasificación IMDb: 6.8

La distopía de ciencia ficción de Michael Bay nos traslada a un futuro en el que un grupo de personas ha sobrevivido a una catástrofe global y vive en un complejo residencial cuidadosamente vigilado en medio de un desierto infectado. La administración del complejo cuida mucho la salud de los residentes y celebra un sorteo entre ellos, cuyos ganadores podrán llegar a la «Isla» — el último lugar no contaminado del planeta. Sin embargo, un día, el protagonista Lincoln Six-Luna descubre que él y el resto de habitantes no son más que clones, cultivados para proporcionar a gente adinerada «piezas de repuesto», y decide escapar.

«La isla» incorpora ideas de la literatura distópica y de las películas de ciencia ficción de los años 70, como «Logan’s Run», donde los habitantes de la ciudad bajo la cúpula, que han cumplido 30 años, son destruidos por láser, aparentemente para «renacer en un ardiente carrusel». Pero Michael Bay es conocido sobre todo por sus espectaculares superproducciones «Transformers» y «Armageddon». Quizá por eso se centró sobre todo en la acción, sin prestar la debida atención a toda una serie de ideas apasionantes sobre La clonación y su impacto en la vida humana en el futuro.

Pasajeros

Fecha de estreno: 2016

Clasificación IMDb: 7.0

La nave espacial «Avalon» transporta miles de colonos para establecer una colonia en el planeta Homestead II. El vuelo está diseñado para durar 120 años, por lo que todos los pasajeros y tripulantes están en anabiosis. Pero debido a un fallo del sistema, el mecánico Jim Preston despierta 90 años antes del final del viaje. Ante la perspectiva de vivir y morir solo el resto de su vida, el héroe se arma de valor y despierta a la bella Aurora, a quien, por supuesto, no le hace ninguna gracia.

«El Pájaro Cantor» Jennifer Lawrence y «Star-Lord» Chris Pratt se quedan solos en medio del espacio infinito. La potencia estelar de los actores y la misteriosa premisa ya son intrigantes, así que ¿cómo iba a decepcionar la película al público? «El Despertar» fue muy criticada por su cuestionable historia de amor y su fallido final. El caso es que Jim lo sabía desde el principio: Aurora no sería capaz de volver a dormir.

Así, la condenó deliberadamente al triste destino de pasar el resto de su vida entre los pasillos desiertos de la nave espacial, donde sólo se encuentran androides de servicio. Más tarde, la heroína Lawrence incluso perdonó a Jim y decidió quedarse con él cuando se le dio la oportunidad de volver a la anabiosis. En teoría, esto probablemente debía ser romántico, pero en la práctica, la justificación de las acciones poco éticas de Jim apagó a la audiencia.

Blade Runner

Fecha de estreno: 1982

Clasificación IMDb: 8.1

La película «Blade Runner» está basada en el libro del famoso autor estadounidense de ciencia ficción Philip K. Dick «¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas» y cuenta la historia del mundo de un futuro cercano. Por cierto, que ya llegó hace más de cinco años, en noviembre de 2019. En el mundo de la película, la humanidad ha sobrevivido a una guerra nuclear, ha creado robots replicantes casi indistinguibles de los humanos y está colonizando activamente mundos remotos.

Los replicantes se ven obligados a realizar trabajos duros y peligrosos, y su vida está limitada a 4 años, como si fuera una burla. Por eso, cada vez más humanos artificiales huyen de las colonias espaciales a la Tierra en busca de una vida mejor. Para buscarlos y neutralizarlos, se creó en la Tierra una unidad especial «Blade Runners», en la que sirve el protagonista de la película, Rick Deckard. Tras recibir la orden de eliminar a un peligroso grupo de replicantes del avanzado modelo Nexus 6, se encuentra ante una difícil pregunta: ¿quién puede considerarse realmente humano?

Ahora parece casi increíble, pero en el momento de su estreno, la película de Ridley Scott, que creó una estética ciberpunk de un futuro oxidado y posteriormente ocupó un puesto en el Top 250 de IMDb, no sólo no se convirtió en un éxito de taquilla, sino que simplemente fue pisoteada por la crítica. Los espectadores esperaban ver aventuras heroicas como «Star Wars», pero obtuvieron un neo-noir sombrío que estaba impregnado de numerosas metáforas y reflexiones melancólicas sobre la humanidad y la fugacidad de la vida. Además, mucha gente vio la película sólo como una historia de detectives, sin comprender su verdadera profundidad filosófica.