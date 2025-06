Prueba del Hyundai Kona Hybrid 2025: talentos ocultos

Mientras otros representantes de la marca compiten por premios de diseño, el SUV más pequeño Hyundai Kona Hybrid 2025 va a su aire, ofreciendo la mayor practicidad y usabilidad.

Realmente me gustaría estar entre bastidores del departamento de diseño cuando tomaban decisiones sobre los bocetos finales del nuevo Kona. Aunque este crossover parece bastante decente y atrevido en los bocetos, evoca emociones muy contradictorias como modelo acabado. Si el Ionic 5 parece salido de «Star Wars», este compacto es de «RoboCop».

Aunque a mí me recuerda más a un Pokémon malvado de aspecto extraño y talentos ocultos. Y el Hyundai Kona Hybrid 2025 esconde habilidades no menos controvertidas. Y en la segunda generación se han añadido nuevas características a su hucha.

Nuevo estilo

El mundo vio la próxima generación del crossover del segmento B en 2024. El Hyundai Kona Hybrid de 2025 está construido sobre la nueva plataforma K3 y la comparte con su hermano, el Kia Niro. Las dimensiones han aumentado en todas las proporciones: la longitud se ha incrementado en 175 mm (4.355 mm), la altura (1.575 mm) y la anchura (1.825 mm) — unos 20 mm, y la distancia entre ejes en 60 mm (2.660 mm). El aspecto también ha cambiado en consecuencia. Parece que el Kona se ha hinchado, pero esto no le ha perjudicado en absoluto, sino todo lo contrario.

Ahora los faros tienen otra forma, más triangular, y ópticas LED por todas partes, incluso en el base, y los dos últimos acabados tendrán luces largas adaptativas. Aún no es matricial.

El exterior del Kona continúa la tendencia de Hyundai de producir los diseños más excéntricos, aunque esta vez es difícil encontrarle una explicación y, en general, este estilo es para aficionados. En cualquier caso, impresiona por su cuidado, integridad y atención al detalle. No me canso de aplaudir al equipo de diseño dirigido por Sangyup Lee, que nunca deja de crear soluciones audaces.

Los intrincados estampados de la carrocería sirven realmente para algo, al igual que el alerón trasero con luz de freno integrada. Puede que el coeficiente aerodinámico no sea asombroso, pero es un agradable 0,27, que está entre los mejores. Las ópticas funcionan a la perfección incluso en un lugar poco habitual, nada que envidiar a las de cualquier otro representante de la marca, y los paneles de la cámara y el radar están tan armoniosamente integrados en este complejo diseño que ni siquiera se notan. Ahora bien, las franjas generales están conectadas por una única tira que brilla por la noche, y lo mismo ocurre con la parte trasera. Su aspecto es definitivamente moderno y un poco futurista.

El Kona nos llega ahora en la versión tope de gama N-Line. No, no es una N deportiva, sino simplemente estilizada, es como el Red Bull sin cafeína. La versión tope de gama viene con faldones negros delante y detrás con un estilo más agresivo, una parrilla negra, retrovisores negros, pasos de rueda del color de la carrocería, llantas de 18 pulgadas y puntas de escape dobles deportivas.

Atención al detalle

En cuanto a mí, el Kona nunca ha reclamado la corona de reina de la belleza, sino más bien su practicidad, que se conservó y destacó en la última generación. Como en el caso del Ionic, el diseño se recompuso en torno a la versión eléctrica y, por tanto, en torno al interior. Así que hay aún más cambios en el interior, y esto es inmediatamente evidente.

Si el antiguo Kona era un pequeño dormitorio, el Hyundai Kona Hybrid 2025 ya es un espacio abierto con un MacBook: dos pantallas, retroiluminación, espacio. Y todo huele a nueva vida.

La arquitectura general del Hyundai Kona Hybrid 2025 sigue siendo clásica, pero la organización del espacio es única y está diseñada para maximizar el espacio de almacenamiento y el confort. A pesar del sutil toque anticuado y la sencillez de algunos plásticos, el ambiente es de bastante calidad. El diseño no es demasiado extravagante, por lo que hay pocas distracciones. A pesar de las grandes tabletas conectadas de 12,3 pulgadas, la mayoría de las funciones se encuentran bajo el monitor y en la consola central. Esta referencia a los clásicos es muy agradable, porque no resulta tan cómodo pulsar el monitor mientras se conduce. Aunque no oirás de mí ninguna queja sobre la interfaz. Todo es conciso, claro y en tres clics — regla «facilidad de uso» diseño. Me gusta el nuevo estilo del Hyundai Kona Hybrid 2025. La palanca de cambios se ha desplazado bajo el volante, como en los últimos modelos de la marca, se ha hecho un gran nicho para objetos pequeños en el centro en lugar de los portavasos estándar, y los portavasos simplemente se deslizan hacia fuera según sea necesario. Hay dos huecos portaobjetos bajo el reposabrazos, y la carga inalámbrica es bastante cómoda y sujeta firmemente el smartphone, aunque se sobrecalienta un poco. El nuevo torpedo ofrece un hueco adicional sobre la guantera, y los deflectores de aire parecen integrarse en el estilo general.

Hay que agradecer especialmente la conservación del climatizador, que es bizona y tiene tres niveles de modo automático. Un botón separado para cambiar sólo el climatizador al conductor es una característica interesante. Además, la especificación superior tendrá asientos calefactados para todos los asientos y ventilación para los delanteros.

En el acabado N-line, el habitáculo parece la habitación de un jugador, con un estilo en negro y rojo, asientos de cubo deportivos, pedales metálicos, materiales suaves y ricos, y tapicería de los asientos eco-accentara, que es un 65% de plástico reciclado.

Los cargadores de smartphone Type-C tienen un botón de encendido independiente, o cambian de carga a conexión al sistema. Sólo Hyundai ofrece estas ventajas. Curiosamente, hay dos salidas más para conectar gadgets detrás, que están integradas de forma interesante en un hueco para objetos pequeños. Hay bolsillos en los respaldos de los asientos y fundas de plástico para evitar que los niños se ensucien. Además, hay acceso al maletero si abates la parte central del sofá trasero.

El cuadro de instrumentos ofrece una vista general e información variable de los sistemas del vehículo y del ordenador de viaje. Los cambios se controlan en el volante, a la derecha, y la velocidad de crucero adaptativa puede activarse a la izquierda.

Si alguien se quejaba de la falta de espacio en el crossover anterior, ahora la situación es completamente distinta. Y el aumento de tamaño ha beneficiado a los pasajeros traseros al añadir espacio para las piernas y la cabeza. Incluso puedes sentarte cómodamente en medio del sofá. El maletero también se ha ampliado, y es bueno ver que incluso en un coche eléctrico, el espacio no se desperdicia.

El maletero del Hyundai Kona Hybrid 2025 tiene un volumen de 466 litros y ofrece el máximo espacio incluso comparado con competidores como el Ford Puma (456 litros) o el Peugeot 2008 (434 litros). Dispone de dos niveles en el suelo, donde se puede ocultar un kit de reparación debajo en lugar de un tablón, y también se pueden esconder herramientas. El maletero en sí no tiene laterales, lo que es cómodo por un lado, pero por otro, si se cae algo, se caerá.

Agresión engañosa

Estamos acostumbrados a que los híbridos ofrezcan el doble de potencia y dinámica que los vehículos eléctricos combinados con un motor de combustión interna, pero el Hyundai Kona Hybrid tiene una visión diferente. Este crossover compacto es para los que quieren parecer un piloto pero conducir como un contable de Pryluky. Tiene un total de 141 CV y 147 Nm de par, y está a 4.000 rpm, como si machacara todo lo que puede.

Y esto está realmente justificado en nuestra versión, porque el medio ambiente establece sus propios límites y empuja a los fabricantes hacia ellos. Hyundai, habiendo tomado la dirección de la rápida integración en el respeto al medio ambiente, distribuyó las tareas entre una amplia gama de modelos. Y fue al Kona al que le tocó la carta de la practicidad y el confort. Sucedió desde el momento de su aparición que su rendimiento ha sido incluso mejor de lo que todos esperan. Su fama le precede, y se ha forjado toda una reputación.

Así que esta generación no ha hecho más que aumentar esa sensación. La principal ventaja del Hyundai Kona Hybrid no es tanto su respeto por el medio ambiente como su utilidad y economía. El sistema híbrido no ha cambiado y cuenta con una pequeña batería, un motor eléctrico y puede recorrer distancias cortas sólo con electricidad, pero incluso a gran velocidad cuando se conduce a ritmo de rodadura. Sin embargo, estos sistemas suelen perder prestaciones y ahorro de combustible cuando se circula por autopista.

Con el Hyundai Kona Hybrid 2025 ocurre lo contrario: incluso cuando el motor de gasolina turboalimentado de 1,6 litros circula entre 90 y 110 km/h, reduce el consumo de combustible. Mis cifras en ciudad fueron de 5,0-5,7 litros de consumo, y circulando por autopista conseguí bajar a 4,2 litros, y a veces incluso a 3,2 litros, lo que supone un récord para los híbridos. Ni siquiera el Honda ZR-V, con su moderna cadena cinemática híbrida, puede presumir de tales cifras, por no hablar de Toyota o Lexus.

Pero conducir un carro tan «no es muy divertido, porque la dinámica es perezosa, y a velocidad de aceleración puede incluso hacerte tropezar al adelantar. La caja de cambios 6DCT con dos embragues se pierde un poco a altas revoluciones y no es muy voluntariosa a la hora de reducir marchas. Y estos segundos de retraso pueden llegar a asustar. Sí, y el motor es reacio a revolucionar y no encuentra suficiente potencia, lo que no es sorprendente.

El volante, aunque suficientemente firme, no derrocha precisión y respuesta. Sólo los modos de conducción pueden ayudar un poco, pero no cambian significativamente la situación con la dinámica, incluso en el modo Sport. Sin embargo, todavía no he descubierto la utilidad del modo Nieve en tracción monoplaza, quizás los sistemas de asistencia empiecen a actuar un poco más activamente.

Sólo la suspensión es digna de elogio por su resistencia y absorción de baches. Es multibrazo y garantiza que los pasajeros experimenten vibraciones bastante contenidas. Absorbe bien los pequeños baches y responde con un poco de dureza a los más grandes, pero no de forma crítica y sin averías.

Pero lo más importante que hay que mencionar es el sistema híbrido revisado y las partes de las unidades que tenían algunos fallos en el predecesor ahora se han corregido y todo es bastante sencillo y duradero. Todos los coches que se consideran irrompibles se basan en su facilidad de mantenimiento y fácil acceso a las piezas principales del motor, generador, chasis, etc. Y ahora todo en el Kona cumple con el estatus de fiabilidad.

Seguridad en las prestaciones

Además de la eficiencia, la seguridad está a la vanguardia del diseño del Hyundai Kona, ya que cuenta con la última generación de Hyundai Smart Sense. No se trata simplemente de un sistema de crucero adaptativo, sino de un conjunto de sistemas que trabajan para controlar la situación a tu alrededor. El sistema utiliza sensores y radares para garantizar una conducción segura y ajusta automáticamente la velocidad. Funciona junto con el asistente de conducción en carretera, que también supervisa los datos de los mapas para garantizar una conducción segura y ajusta automáticamente la velocidad.

Durante la conducción, te ayuda con notificaciones sobre objetos en los ángulos muertos e incluso te impide cambiar de carril si hay un coche en medio. Es bastante agresivo y persistente, así que hay que tener cuidado. A veces no se da cuenta de que ya le están adelantando. Lo mismo ocurre con el mantenimiento del carril cuando se sortean baches.

Y, por supuesto, los acabados superiores ofrecen un incomparable sistema de cámara en los retrovisores que transmite la imagen directamente a los pozos del salpicadero cuando se activa el intermitente. El gran angular permite ver claramente los ángulos muertos y la presencia de otros usuarios de la carretera. También ayudan mucho al conducir por calles estrechas o en patios. En general, las cámaras 360 son excelentes y ofrecen una amplia gama de ángulos de visión entre los que puedes elegir.

Y por primera vez, el Hyundai Kona estrena el sistema de navegación inteligente Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), así como la función Hyundai Digital Key 2 Touch, que permite abrir el coche a través del smartphone o del Apple Watch1. El coche también responde a la proximidad de la llave e incluso puede abrir el maletero por sí solo cuando te acercas.

Además, todos los sistemas están integrados al máximo, desde las actualizaciones en la nube hasta el control del coche a través de la app Bluelink. Funciona sobre todo para la versión eléctrica, pero también puede ofrecer algunas funciones para coches convencionales. Permite bloquear o desbloquear el coche a distancia, guarda la ruta y datos sobre el estado del coche.

Conclusiones y posicionamiento

En Europa, el Hyundai Kona ofrece la gama más amplia de sistemas de propulsión, pero hasta ahora sólo hemos recibido la versión híbrida, y quizá sea la más interesante de todas, tanto en términos de economía como de seguridad y confort. A juzgar por las cualidades del Hyundai Kona, podemos afirmar sin lugar a dudas que se trata de uno de los crossovers más avanzados tecnológicamente de la categoría, con especial atención a la seguridad y el ahorro.

Sólo se puede contrastar con el Toyota Yaris Cross, que también tiene un alto nivel de seguridad y eficiencia. Pero es mejor en manejo, aunque pierde en espacio interior. El Corolla Cross se queda fuera de la competencia porque no puede ofrecer modernidad y tecnología, pero tiene mucho espacio interior.

El Peugeot 2008 también competirá a un alto nivel, pero no tiene propulsión híbrida, sino sólo eléctrica analógica. Por lo tanto, Kona tiene todas las posibilidades de hacerse con sus consumidores, que estarán dispuestos a pagar de 31 a 36 mil dólares por un crossover compacto de este nivel.

PROS: eficiencia, seguridad, practicidad, tecnología, confort interior, espacio.

DESVENTAJAS: bajo rendimiento, a veces molestos sistemas de ayuda.