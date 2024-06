Prueba del Hyundai Sonata: un aumento significativo de la calidad y el espacio

Los coreanos siguen sorprendiéndonos con su diseño. La berlina insignia de la marca por fin vuelve a marcar tendencia, con un buen manejo y un interior de clase business.

Se puede discutir todo lo que se quiera sobre la belleza de la berlina Hyundai Sonata, pero sin duda atrae la atención de un número récord de personas por las calles. Incluso me persiguieron personas que querían mirarlo por todos los lados, incapaces de creer que se tratara sólo de un Sonata y no de una especie de transbordador chino con motor eléctrico. A más gente aún le impresionó que tuviera un sencillo motor atmosférico de gasolina. Sí, no es un coche eléctrico, ni siquiera un híbrido.

Posicionamiento y actualizaciones en el Hyundai Sonata DN8

En 2024, nos encontramos con la octava generación de la berlina coreana en Ucrania, y esta vez en una versión reestilizada. Su predecesor se presentó en 2019 y tenía un aspecto, un motor y una caja de cambios completamente diferentes. La impresión no fue muy buena, y el número de versiones para diferentes mercados fue simplemente un récord y llegó a seis. Pero de alguna manera no cayó bien entre los consumidores e incluso les decepcionó. El Sonata perdió su encanto y resultó demasiado revolucionario o incompleto. Pero los coreanos no tardaron en enmendarlo y lanzaron no sólo un lavado de cara, sino un restyling completo en 2023.

El Hyundai Sonata 2023 (DN8) tiene un capó diferente, guardabarros delanteros diferentes, parachoques diferentes y una iluminación diferente, que ahora es completamente de diodos en todos los lados. En muchos aspectos, se parece al monovolumen Staria y a la berlina Elantra, que fue el primero en recibir estos elementos espaciales. Es lógico que el buque insignia destaque. Por lo tanto, el nuevo diseño se ve rápido, impresionante e impactante, y lo más importante — atrevido. Hay una tira de diodos de luces de posición en la parte delantera y trasera. El logotipo está iluminado, los intermitentes tienen aspecto de cinta y las nuevas llantas son una llamativa luz que contribuye a la impresión general.

La aleación de las llantas de 18 pulgadas es un 16% más resistente, y el diseño de las llantas cambia junto con su tamaño para diferentes configuraciones. Nuestro coche de pruebas tiene llantas de 18 pulgadas

Además, el DN8 ha crecido aún más en comparación con su predecesor: +10 mm en longitud (4,91 m), +1 mm en anchura (1,86 m), y la altura sigue siendo la misma (1,445 metros), al igual que la distancia entre ejes (2,84 m). La altura libre al suelo de serie es de 135 mm, pero si pides la versión todoterreno, aumentará a 155 mm.

Se nos ofrecen cuatro niveles de acabado: Comfort, Style, Premium y Top. La diferencia entre ellos radica sobre todo en las características de confort, el número de asistentes disponibles, el tamaño y diseño de los discos y otras pequeñas cosas. Lo principal es que usted tendrá que pagar por la comodidad, pero la apariencia, incluso en la configuración básica, será impresionante, los asientos cómodos, y el coche es claro en el control. El máximo equipamiento le dará toda la gama de impresiones agradables, desde el ajuste individual de los asientos y el ambiente de la cabina hasta una gama completa de asistentes automáticos a la conducción. Vale la pena añadir que ni siquiera estamos recibiendo el acabado superior, sino sólo el anterior. Al fin y al cabo, ni siquiera nuestro Hyundai Sonata Top dispone de cortinillas traseras, asistente de aparcamiento remoto, proyección del parabrisas o techo panorámico.

El precio no es muy agradable para el consumidor, que ama a los coreanos por su fiabilidad y precio equilibrado. Por lo tanto, para el Hyundai Sonata 2024, se puede pagar la cantidad máxima de UAH 1.581.800 (38.722 USD), para el equipo de partida, piden — 1.210.900 UAH (29.642 USD). Así que hay mucho donde elegir. La disponibilidad de coches en stock en nuestro país es pequeña, pero están disponibles en varias configuraciones.

En nuestro mercado, el Sonata será rival de la gran dama del segmento D, el Toyota Camry. Será interesante ver cómo competirán por sus consumidores. En mi opinión, la berlina coreana será apreciada por el público más joven, más proclive a preferir un diseño no trivial al conservadurismo que ofrece Toyota. Además, ambos están a un nivel decente en cuanto a fiabilidad.

Cómo se conduce el Hyundai Sonata DN8 La impresión de un coche se forma después de conducir al menos 120 km. Así que una breve prueba de conducción nocturna en el concesionario no te lo dirá todo, tienes que estar seguro de lo que eliges. El impresionante aspecto del Sonata no pasa inmediatamente a un segundo plano. Sólo se puede mostrar hasta cierto punto, por lo que es difícil centrarse en cómo se conduce y se comporta el coche. Sin embargo, resulta que la facilidad y el confort están tan bien calculados que te olvidas de que estás conduciendo una berlina de casi cinco metros de largo con un capó largo y una popa elevada. Parece que el coche fue construido alrededor de los pasajeros en la cabina, al igual que con el Hyundai Ioniq 5. Es por eso que entras en este coche casi al instante y no te sientes incómodo con las dimensiones, como siempre fue el caso en las generaciones anteriores de la berlina y todavía existe en otros modelos similares.

Cabe destacar que el Sonata monta un motor de gasolina Theta III 2.5 GDI de inyección directa de tercera generación que rinde 194 CV a 6.100 rpm (246 Nm). Está asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Según el fabricante, rinde 194 CV y 245 Nm de par. La aceleración hasta los 100 km tarda 9 segundos, lo que es bastante realista.

En general, este vehículo es fácil de conducir y de comportamiento dinámico. El tándem entre el motor y el «automático» resultó bastante bueno: la caja coge casi de inmediato y cambia rápidamente al acelerar. El Sonata no me causó ningún comentario durante toda la prueba de conducción. Incluso los adelantamientos a velocidad fueron fáciles y sin estrés. Y esto en modo Normal. Si se cambia al modo Sport, el comportamiento del coche cambia significativamente: el motor empieza a funcionar a más revoluciones y ya se oye en el habitáculo, la caja de cambios reacciona instantáneamente al contacto del pie del conductor con el acelerador, y el volante se llena de esfuerzo y se vuelve muy afilado y pesado. Es agradable cuando un coche permite girar menos el volante «el volante» y cambiar la dirección de movimiento con movimientos pequeños y claros.

Por cierto, hay un modo de conducción más que se une a Eco, Normal y Sport — My Drive. Se trata de un modo personalizado que te permite configurar los mandos a tu gusto. Por ejemplo, puedes establecer el modo de funcionamiento principal en configuración estándar y dejar el volante en modo deportivo o viceversa. Es una forma estupenda de complacer al conductor más exigente.

Se han perfeccionado los cojines del motor y se ha mejorado notablemente el aislamiento acústico del motor y del habitáculo, lo que repercute en la impresión general. El confort acústico del Sonata es ahora casi de nivel premium. Al principio, llegué a pensar que la berlina tenía un motor híbrido y no un motor de gasolina convencional, porque la berlina se mueve de forma muy silenciosa y suave. También llegamos a la suspensión: instalamos un anillo en los amortiguadores delanteros para una mayor absorción de las vibraciones, sustituimos los casquillos de los brazos traseros por otros más resistentes y cambiamos el parachoques del amortiguador trasero para mejorar el rendimiento de la compresión al pasar por baches. Los cambios afectaron incluso al montaje de los retrovisores y las bandas elásticas de las puertas, que resultaron ser importantes.

Y si se conduce en modo suave y pausado y se disfruta de la música del sistema de audio Bose, se puede incluso consumir menos combustible del que promete el fabricante, lo que no es la primera vez que ocurre con Hyundai. Los coches resultan ser mejores de lo que prometen. Parece que se están asegurando contra propietarios muy escandalosos, aunque esto todavía no ha ocurrido. Sigue siendo agradable cuando los datos técnicos dicen — 8,8 litros de consumo de combustible en ciudad, y ves un ordenador de a bordo con una lectura de 8,6 litros. Una nimiedad, pero agradable. Sólo si conduces en atascos o en un modo más alegre y dinámico, entonces el consumo de combustible en ciudad será de al menos 10 litros. Así que no se puede decir exactamente que sea una berlina económica.

Al conducir por autopista, el consumo de combustible empieza a bajar rápidamente. Conseguí alcanzar los 6,4 litros prometidos por el fabricante, pero creo que el Sonata es capaz de cifras aún más bajas.

En autopista, el coche se agarra a la carretera con confianza, monolíticamente. La suspensión es, como de costumbre, independiente en ambos ejes: MacPherson delante y multibrazo independiente detrás. Los ajustes marcan la diferencia. Cuando se conduce a un ritmo tranquilo, la suspensión parece blanda, y sólo desde lejos se notan las imperfecciones de la carretera. No causa ninguna molestia, el chasis funciona al cien por cien, además de que los pasajeros traseros no se balancean, y aquí no encontrarás ningún balanceo, el coche mantiene el equilibrio como un tren en una vía. Como si provocara largos viajes.

Interior del Hyundai Sonata

La mayoría de los coches del mercado de masas no suelen impresionar por su exterior, y a veces el interior no tiene lo suficiente para hacerlo, o viceversa. En el Sonata, al abrir la puerta, puedes silbar de sorpresa si no estás preparado. Porque todo parece familiar, pero completamente diferente. En efecto, el interior se ha rediseñado con el mayor detalle posible, si no en la arquitectura general, seguro que en los detalles.

El torpedo es bastante modesto en tamaño, al igual que el parabrisas, pero los monitores del salpicadero y la pantalla de información multimedia se funden en una única gran tableta, como en los mejores conceptos. Además, todo es bastante funcional.

Nada de imitaciones ni remedos, aquí todo es real y creado según un diseño individual que ya hemos visto en otros modelos de la marca. Sólo que aquí, todo parece aún más completo.

La pantalla multimedia de 12,3 pulgadas es táctil, pero tiene botones físicos duplicados y diales de volumen y radio debajo, lo que es una gran mejora. Hay un montón de ajustes, desde controlar el ambiente del habitáculo en forma de iluminación y encender automáticamente la calefacción o la refrigeración, hasta ajustar el comportamiento y los mandos del coche.

Es agradable que el sistema esté totalmente en ucraniano, incluso la navegación. Aunque habla con un fuerte acento y solo reconoce el 40% de lo que pides o solicitas, es agradable ver tanto cuidado por el mercado.

El máximo equipamiento incluye navegación, un decente sistema de audio con subwoofers bajo la luneta trasera, carga inalámbrica, conexión para smartphone mediante Apple CarPlay y Android Auto, cámaras panorámicas con posibilidad de mover la imagen y diseño personalizable del salpicadero.

Se puede elegir entre dos tipos de salpicadero y varios diseños diferentes. La instrumentación principal estará presente en cualquier caso, de lo contrario se borra la comodidad de que las cámaras laterales aparezcan al girar el intermitente en cualquier dirección. A veces esta es una característica muy conveniente, ya que permite no sólo ver otros coches cercanos, sino también darse cuenta de los baches bajo las ruedas. A la izquierda del salpicadero hay un extraño panel que, de hecho, permite fijar algo a él con imanes.

Me complace ver aquí una palanca de cambios convencional, en comparación con los botones del predecesor. Sin embargo, el Sonata en el nivel de acabado superior en otros mercados tendrá una palanca de cambios bajo el volante, y la consola central estará equipada con un reposamanos adicional para el conductor.

La pantalla de 6 pulgadas del climatizador está situada encima de la consola central y se controla mediante botones giratorios y táctiles. Su sensibilidad es normal y no resulta molesto ni siquiera pulsarlos cuando es necesario, pero esto casi nunca ocurre porque se puede activar el modo de climatización automática bizona y olvidarse de él. Lo único que me molestó al principio fue la refrigeración constante del asiento del conductor, pero resultó que esto se puede configurar en el menú y apagar o encender según sea necesario. El coche lee el clima y activa el modo de calefacción o refrigeración del asiento que sea necesario.

En la configuración máxima, el asiento del conductor puede ajustarse en 8 direcciones, desde el respaldo hasta el apoyo para las rodillas. El asiento del acompañante es más cómodo y tiene 6 direcciones de ajuste.

Por último, Hyundai cuenta con un volante calefactado de dos zonas. Hay asientos delanteros calefactados y refrigerados y calefacción bizona para la fila trasera. Los pasajeros traseros tienen salidas de aire y dos puertos Type-C para cargar gadgets. También hay dos puertos Tipo-C en la parte delantera, que se pueden cambiar para cargar solo o para funcionar con apps de conectividad de smartphones. A veces he echado de menos esta función en los coches, pero ni siquiera pensaba que pudieran implementarla. Al lado hay una toma de mechero de 12 V, que está cubierta con una tapa.

Lo único es que la iluminación interior sigue siendo halógena, lo que resultaba molesto en el contexto de todas las experiencias agradables. Cuántas generaciones han pasado y todo sigue igual. Y ni siquiera la presencia de la iluminación de color por diodos ha cambiado la situación.

En general, es difícil sobrestimar los detalles de confort que ofrece una berlina coreana. Algunas de ellas hacen especiales a los coches Hyundai. Por ejemplo, la apertura del maletero puede ser totalmente automática: el coche te reconoce con la llave en el bolsillo cuando estás cerca del maletero y lo abre. Sólo tienes que acercarte con las maletas y contar hasta tres para que se abra. Es una función muy útil, sobre todo porque si cierras el maletero, el coche puede bloquearse solo.

El acceso sin llave es demasiado seguro. No se abre por ti, tienes que pulsar el botón de la puerta o las llaves y sólo entonces puedes abrir la puerta, pero creo que esto también se puede configurar. Incluso después de una semana de conocer el coche, todavía tengo rincones inexplorados del sistema Sonata.

El acceso al sofá trasero es bastante amplio y espacioso, y hay espacio suficiente incluso para un hombre alto. El techo no sobresale, una persona no se golpeará la cabeza contra el mostrador, y es cómodo sentarse aquí. Hay un reposabrazos con portavasos, bolsillos y una cubierta de plástico para los asientos delanteros traseros para que los niños no manchen la tapicería y las persianas de las ventanas. Lamentablemente, el acceso al maletero sólo se realiza desde el lateral del propio maletero, al igual que el abatimiento de los respaldos de los asientos 1 a 3. Se presiona la palanca, y luego se da la vuelta y se inclina el respaldo del sofá, lo que crea un gran espacio para transportar equipaje largo.

En el restyle de la octava generación, el maletero alcanza los 480 litros, algo menos que su predecesor. Se ha añadido un servomotor para abrir y cerrar el maletero, y los raíles se han ocultado en una carcasa de plástico, lo que resta un poco de espacio, pero añade un plus de comodidad: ya no hay que pensar en que haya cosas que se interpongan en el maletero al cargar. Bajo el piso del maletero, hay una rueda de repuesto y las herramientas estándar necesarias.

Tecnología y seguridad en el Hyundai Sonata

Como en cualquier berlina de alta calidad de la Clase D, el Sonata dispone de todos los componentes necesarios para la seguridad y el confort. Desde airbags por doquier hasta sistemas auxiliares. Y si en el Comfort sólo se ofrecen sistemas de estabilización y otros, con la configuración Premium ya se dispone de asistentes de control y asistencia. Esto permite que el coche mantenga bien el carril, incluso sin la velocidad de crucero adaptativa, y avisa del tráfico cruzado, de la presencia de coches en los ángulos muertos, de obstáculos por delante, etc.

Si activas el Crucero Adaptativo, disponible a partir de 40 km/h, podrás disfrutar de tus vacaciones, porque el coche mantendrá la distancia, el carril, frenará, pero te recordará periódicamente que mantengas las manos en el volante.

Lo bueno es que la óptica es completamente de diodos, y los faros se dividen en diferentes zonas, por lo que las dimensiones son por su cuenta, y el faro — por separado. Puede ajustar la zona de luz en función de la carga del coche. Y en la carretera, se puede disfrutar del sistema de conmutación automática de luces altas y bajas.

También merece la pena mencionar el sistema propio para alertarte y recordarte cosas o pasajeros en la fila trasera. El coche te pedirá que mires detrás y te asegures de que no has olvidado a nadie allí.

Fiabilidad en la berlina Hyundai Sonata

En general, desde mi experiencia de trabajo en un centro de servicio y la recopilación de estadísticas sobre la reparación de varios coches, Hyundai Sonata se encuentra entre los cinco primeros en términos de fiabilidad y durabilidad de las unidades y piezas, incluso la suspensión. Los mecánicos han conocido coches con un kilometraje de más de 500 mil kilómetros con amortiguadores y palancas originales, un motor que funciona sin queja alguna, y era la séptima (LF) generación del modelo.

Así que todas las tecnologías que el consorcio está instalando actualmente ya han pasado la prueba de cientos de miles de kilómetros, y cuando veo un motor atmosférico moderno, estoy seguro de que durará mucho tiempo, y el mantenimiento no le costará dinero al propietario.

En resumen, no hay que preocuparse por nada especial hasta los doscientos mil kilómetros. Los problemas comunes ya se han identificado y solucionado en las generaciones anteriores, y los nuevos aún no se han manifestado. Lo principal aquí es no olvidarse del mantenimiento programado, que debe realizarse puntualmente, y seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a la calidad de los líquidos y las piezas de recambio.

Conclusiones de la prueba de conducción

Personalmente, mi impresión del coche es sólo positiva, porque el coche está hecho a la perfección y ofrece muchas características de confort agradables que realmente facilitan la conducción y la comunicación con el coche. Lo mejor es que todo funciona sin fallos, lo cual es una rareza hoy en día, a diferencia de la riqueza de equipamiento.

Sinceramente, intenté encontrar fallos e identificar cualquier error, pero resultó ser una tarea difícil. Podemos decir que el plástico brillante alrededor del perímetro del cuerpo no es una solución práctica en absoluto, pero se ve bien. Por supuesto, también se pueden encontrar críticas sobre el motor y la caja de cambios y decir que podrían haber hecho el coche más económico o más potente y dinámico. Sólo aquí la fiabilidad y la comodidad pasan a primer plano, y el Sonata está bien con ellas.

El nuevo Hyundai Sonata combina un diseño moderno, tecnología avanzada y décadas de confort. La mayoría de sus características han sido probadas y contrastadas. Los motores y las cajas de cambio son familiares en las estaciones de servicio y no tienen enfermedades de marca. Por tanto, la fiabilidad de los coches coreanos crece cada año, por no hablar del diseño.

Sólo el Mazda 6 puede ofrecer algo más digno en cuanto a diseño y riqueza en términos de confort, pero actualmente no se importan a Ucrania. Entre los dignos competidores están el Skoda Superb, con su austero diseño germano-checo, o el conservador Toyota Camry — líder del segmento desde hace muchos años. Pero todos ellos carecen del encanto general y la verdadera audacia de diseño que ofrecen los coreanos.

PROS: diseño, confort, manejo, riqueza de equipamiento.

CONTRAS: precio, plástico brillante en la carrocería, consumo de combustible.

Características técnicas del Hyundai Sonata Top