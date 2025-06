Prueba del MG HS 2025: clase business económica

Por fin, el crossover de la Clase C ha madurado y ha pasado a un nuevo nivel, donde viven los mejores representantes del segmento. Cuidados refinamientos, cambios detallados, una nueva imagen general y un enfoque en el confort hacen del MG HS 2025 una interesante oferta en el mercado.

Me gusta ver cómo evolucionan los coches con el cambio de generación. El año pasado, parecía que el HS en la versión top Trophy ofrecía mucho y tenía buen aspecto, pero le faltaban prestaciones y tecnologías modernas de las que ya presumían otros representantes de la marca británica. No hablo ya de los «fallos», que tenía muchas ganas de quitar. Y ahora, por fin, tenemos un digno buque insignia que impresiona no solo por sus frescas actualizaciones, sino también por el trabajo realmente estupendo y minucioso del equipo para mejorar los detalles y llevar el coche a un nivel de calidad superior.

Volver a dibujar

El concepto general de la MG HS 2025 ha cambiado radicalmente. No sólo en términos de dimensiones, sino también en muchos detalles. El enfoque de la nueva generación fue meditado y comenzó por lo básico. Se ha mejorado la resistencia y la ligereza de la carrocería. Como resultado, hay un plus en aerodinámica, peso y la impresión general de un diseño fresco. Y además, aún más seguridad: acero de alta resistencia, 7 airbags por defecto y 5 estrellas Euro NCAP.

La transición a la segunda generación ha dado lugar a cambios globales en el aspecto y los componentes técnicos. El MG HS ganó 26 mm (4636 mm) en longitud, — 14 mm en anchura y — 28 mm (2750 mm) en distancia entre ejes. Sólo en altura perdió 21 mm (1664 mm), pero al menos la altura libre al suelo no se vio afectada y se mantiene en 145 mm.

Los cambios exteriores son fáciles de detectar, porque el MG HS 2025 no se parece en nada a su predecesor, y si no fuera por las siglas, podrías preguntarte qué tipo de bestia es durante mucho tiempo. Contornos más suaves, silueta de coupé, un mínimo de detalles innecesarios, pero bastante plástico brillante, incluso en el exterior, algo de lo que adolecen ahora muchas marcas como Hyundai o Toyota. Pero MG no ha apostado por el diseño cúbico, sino por la suavidad y la concisión.

Todo estaría bien si no hubieran retorcido las mismas ideas en las que se inspiraron. Si la parte delantera se ajustaba a la identidad corporativa general, la trasera añadía un poco de individualidad en los faroles, haciéndolos al estilo de cristales rotos, como el concepto del famoso rascacielos The Shard de Londres, si se mira de abajo arriba. Es una característica interesante, por lo que tiene aún más encanto por detrás que por delante. Además, el aspecto deportivo se complementa con las salidas de escape deportivas falsas.

Casi clase business

El MG HS esconde más de su encanto en el interior. También aquí se ha realizado un gran trabajo. El interior de color caramelo en combinación con el negro tiene un aspecto lujoso. La sobriedad del diseño y el laconismo de la arquitectura sólo se ven realzados por la cuidada y competente combinación de materiales y colores. Tras el pretencioso diseño de su predecesor, aquí descansa la mirada.

Cualquier espalda mostrará un gran aprecio por estas sillas increíblemente cómodas. Tapicería suave, relleno elástico que parece adaptarse a usted, envolviendo y absorbiendo vibraciones y sacudidas. El uso de varias capas de tapicería con espuma inteligente y componentes adicionales hace el truco.

La arquitectura general ha cambiado, hay más espacio, hay más aire y la sensación táctil es, en general, agradable. Hay tapicerías suaves por todas partes, como en las berlinas caras de Range Rover. Creo que perdería todo su encanto en negro. E incluso el plástico brillante parece armonioso junto a los estanques de aluminio mate.

La nueva palanca de cambios, según el fabricante, está diseñada para parecerse a una estación espacial. No está del todo claro qué tiene que ver el espacio con esto, pero tiene un aspecto agradable y es cómoda de sujetar. A su lado están los botones del freno de mano, a los que conviene prestar atención porque la caja de cambios permite balanceos al aparcar, y esto puede jugarte una mala pasada si no mantienes la distancia. Así que aquí es donde debes usar la sujeción extra al aparcar.

Los grandes monitores se combinan en un único espacio y miden 12,3 pulgadas. Los gráficos son buenos, los colores sobrios, pero la elección del tipo de salpicadero se limita a sólo dos opciones y, además, se puede cambiar la información del ordenador de a bordo. Las funciones también son bastante limitadas, me gustaría ver más información diferente, al menos una visualización adicional del motor, el aceite, la caja de cambios y la carga de la batería. Así que todavía queda trabajo por hacer. Por otra parte, la conexión de los teléfonos inteligentes Apple CarPlay y Android Auto en nuestra versión es sólo por cable, y no hay navegación incorporada. La disposición de las teclas del volante no es muy cómoda. A la izquierda está el control de crucero adaptativo y una tecla adicional para ajustes personales, para que con ella puedas establecer las transiciones necesarias en el menú multimedia. Por ejemplo, puedes cambiar el control de crucero adaptativo a normal o al límite. Porque no habrá una tecla separada. A la derecha, el control del joystick se da a multimedia, y puede cambiar la información del ordenador de a bordo sólo con un botón separado, y puede cambiar su aspecto general sólo en el menú de la pantalla principal, así como cambiar los modos de conducción. Aunque puedes programar otro botón independiente para esto último.

También me pareció que el multimedia carecía de información. Los ajustes son limitados y confusos, y llegar al clima es toda una búsqueda, sobre todo si tienes activada la sincronización con tu smartphone. Esto sólo se puede hacer a través del menú, una tecla separada se dedica sólo a encender o apagar el clima y no cambia al menú de control. Y para cambiar la temperatura, todavía hay que trastear. Pero la situación con la radio siempre encendida al arrancar el coche se ha solucionado, y ahora el coche recuerda qué estaba conectado y qué música estaba sonando.

El sistema de audio es decente y ofrece ocho altavoces, lo que es suficiente para un sonido agradable. Lo principal es que han hecho un gran trabajo con el aislamiento acústico. La mayoría de los ruidos no penetran en el habitáculo. Sólo el motor es apenas audible durante la aceleración. Es agradable encontrar esto en el segmento económico.

Mover el cargador inalámbrico más cerca del reposabrazos es una solución interesante e incluso conveniente, si no fuera por los portavasos justo delante de los conectores USB, que definitivamente interfieren con el uso.

Hay mucho espacio para los pasajeros en la parte trasera, y la gran luneta panorámica de nuestro acabado Lux aporta luminosidad al habitáculo. La cortinilla se cierra automáticamente pulsando un botón y puede detenerse en cualquier momento. El propio cristal abre el gran techo solar hasta la mitad del panorama. Es una auténtica pasada poder colocarse detrás del reposabrazos y asomarse al cristal abierto — como en una limusina. Además, no hay tonneau central y nada se interpone en el camino de tus piernas.

En la parte trasera hay un reposabrazos con portavasos, pero no hay acceso al maletero, ni tampoco regulación de los respaldos de los sofás, algo que se echa mucho de menos, porque son casi verticales. Tampoco hay calefacción, sólo dos salidas USB y deflectores de aire. Hay grandes bolsillos en las puertas y en los respaldos de los asientos.

El maletero del MG HS 2025 no es impresionante, pero en realidad es suficiente para cualquier cosa. Hay 507 litros y 1484 litros con los respaldos del sofá abatidos. Son 44 litros más que su predecesor, pero menos que competidores como el Citroën C5 Aircross (580 litros) o el Ford Kuga (526 litros).

No hay ganchos, pero hay topes de malla en los laterales para objetos pequeños, y bajo el piso hay espacio adicional para guardar las herramientas necesarias y una jaula antivuelco bajo ellas. Es agradable que los laterales estén tapizados con un fieltro bastante duradero, que evitará que las cosas rayen rápidamente los laterales, como suele ocurrir, y la alfombra engomada adicional es algo muy práctico.

Seguridad intuitiva

Si hablamos de practicidad, el MG HS ya puede competir con rivales más experimentados como el Nissan Qashqai o incluso el Toyota RAV4, porque el interior ya les ha alcanzado y en algunos aspectos incluso superado, pero cuestión aparte es el funcionamiento de los sistemas de seguridad, que hasta ahora ha estado muy por detrás en fiabilidad entre los fabricantes chinos. Ahora el MG Pilot se ha vuelto más sofisticado y su funcionamiento no es tan duro, y su presencia se siente casi constantemente.

Un sistema único en el MG HS — es la activación de las cámaras durante los giros bruscos a baja velocidad. La cámara se activa en el lado en el que se enciende el intermitente y se gira el volante.

Resulta muy cómodo de conducir, sobre todo en los patios, donde se pueden golpear los bordillos. Hyundai tiene una función similar, pero resalta los ángulos muertos, y aquí es el paso cerca de las ruedas para no rayar los discos.

El paquete LUX es hasta ahora el único en Ucrania que ofrece una gama completa de sistemas, desde cámaras 360 hasta crucero adaptativo con mantenimiento de carril y distancia con otros coches. Y funciona con cuidado, suavemente, sin asustarte con bruscos retornos al carril, como ocurría en el MG Marvel R. Pero es la cámara frontal lo que definitivamente se echa en falta aquí, como en un coche eléctrico: ayudaba al salir de una intersección en T y mostraba un ángulo un 50% mayor de lo que el conductor puede ver.

Sin embargo, el aviso de límite de velocidad es un poco molesto y hay que desactivarlo cada vez que te pones al volante. Por desgracia, esta función concreta aún no es útil en nuestro país, porque a veces las señales no están en el lugar adecuado y otras veces no están en el sitio correcto.

Pero la óptica LED es ahora agradable. Aunque no hay luz matricial, la luz adaptativa suele ser más que suficiente. Y aquí los faros funcionan por todo lo alto

Ligereza de modales y agradable potencia

El MG HS 2025 solía ser un placer de conducir, pero se sentía pesado. Después de Conocer MG One Se convirtió para mí en un modelo del comportamiento de estos británicos chinos y durante mucho tiempo me pregunté por qué todos los coches de la marca no seguían este concepto y configuración. Ahora, por fin, el gran representante de la marca reúne todas las cualidades y más.

Sigue bien el volante, que es bastante ligero pero lleno de esfuerzo y tiene una buena respuesta. Hay un cero claro y una sensación de entender el comportamiento de las ruedas y su dirección en cualquier superficie — y esto es quizás más importante que el número de revoluciones del volante.

Los ajustes electrónicos pueden variar en función del modo de conducción: Sport, Eco, Normal o Cliente. El único cambio apreciable será en el funcionamiento de la caja de cambios, que reaccionará de forma más brusca al acelerador y mantendrá el motor a más revoluciones, o viceversa. El volante no cambia mucho su comportamiento y la suspensión no reacciona en absoluto, por lo que los modos no son tan relevantes.

Además, este convertidor de par de 9 velocidades hace su trabajo con facilidad. La combinación del motor de gasolina GL31 HP de 2 litros con 231 CV y 370 Nm de par es un acierto. Este motor — ha sido desarrollado durante mucho tiempo por SAIC y ofrece las mejores características de rendimiento. Aquí, hemos trabajado con él para mejorar la inyección de combustible, la bomba de aceite y la refrigeración. Como resultado, se ha vuelto más eficiente en términos de par y potencia, y cuando se combina con el «automático», ofrece un consumo de combustible de sólo 7,4 litros, lo que es bastante razonable. A veces incluso he conseguido bajar a 5,6 litros a los 100 kilómetros, pero solo cuando conducía a un ritmo muy pausado por autopista.

No sé si las cifras de aceleración son correctas, no las he comprobado, pero a mí me bastó con que nunca fallara en arrancadas bruscas o adelantamientos. Incluso acelerar desde una velocidad de 120 km/h es fácil, y ni siquiera tuve que cambiar al modo manual o utilizar las levas de dirección, que están disponibles. Es más para una conducción brusca y dinámica, y con el tipo de balanceo que tiene este crossover, es mejor no jugar con él.

El MG HS 2025 tiene la misma configuración de chasis que la generación anterior, pero con mejoras significativas. Los cambios afectan tanto a la suspensión delantera como a la trasera. La mayoría son ajustes en los soportes y los casquillos, que ahora trabajan para ofrecer el máximo confort.

De hecho, el crossover solía tener una suspensión bastante amortiguada, pero rebotaba en los baches. Ahora hay un cojín entre tú y la carretera. Por supuesto, puedes sentir los baches, pero en algún lugar en la distancia, discretamente. Las pequeñas imperfecciones se tragan sin sentirse en absoluto, y la suspensión sólo puede romperse por un bache grave en el asfalto. Así que es más probable que pinches una rueda que que sientas cualquier problema.

El único inconveniente de este confort es la presencia de balanceos. Y por mucho que los diseñadores intentaron evitarlos, no se pudieron evitar. Así que es incluso peligroso entrar en las curvas a velocidad. Hay un cierto ángulo en el que el control parece empezar a desaparecer, y sólo los sistemas auxiliares evitan que el crossover se salga de la trayectoria. Parece que con tracción a las cuatro ruedas sería más fácil controlar esas maniobras, pero hasta ahora el bidet sólo tiene tracción monoplaza.

Conclusiones y posicionamiento

El MG HS entró en el mercado en silencio y no causó sensación, aunque podría haberlo hecho. La segunda generación demostró ser más atractiva no sólo en términos de equipamiento, manejo y confort, sino también con un precio de 30.400 $ (1.263.809 UAH). Ningún otro digno competidor puede ofrecer este nivel de prestaciones por un precio al menos similar. Esto convierte al nuevo HS en una oferta muy atractiva en el mercado.

Sin duda, ha saltado muy por delante de los asiáticos Chery Tiggo 7 Pro o Changan Uni-K en términos de prestaciones, claridad de manejo y fiabilidad, cuando no de equipamiento. Pero aún no se ha labrado una reputación decente ni siquiera en comparación con los coreanos Hyundai Tucson o Kia Sportage, por no hablar del Nissan Qashqai o el Honda CR-V, que sin duda están por delante del MG en términos de manejo y fiabilidad.

El MG HS también se diferencia en que sólo ofrece un motor de gasolina sin integración de propulsión eléctrica. Sin embargo, está disponible bajo pedido una versión PHEV, que cuenta con un motor eléctrico y una batería de 24,7 kW que trabajan conjuntamente con un motor turbo de gasolina de 1,5 litros y un generador de arranque adicional de 48 V. La potencia total de esta versión es de 295 CV, y la autonomía eléctrica es — 100 km. Sin embargo, el coste del crossover aumentará hasta los 38.000 dólares.

En Europa, también hay una combinación de un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con una caja de cambios DCT de doble embrague y 7 velocidades, como en la generación anterior, pero con un diseño completamente refinado. El motor es ahora más eficiente y produce más potencia, y la caja de cambios es ahora «seca» en lugar de «húmeda», lo que mejora notablemente su rendimiento y suavidad. Quizá esta versión pueda ser aún más asequible. Y si hay demanda, el importador se planteará suministrarlas a Ucrania.

Mientras tanto, tenemos lo que parece ser una oferta equilibrada en la categoría precio/calidad. Para mí, el indicador de un buen coche es que te comportas con él casi sin dudarlo al segundo día de conocerlo. Cumple todas las funciones necesarias para el día a día, acelera cuando lo necesitas, ofrece comodidad y facilidad de comunicación. Y lo que es más importante, pensar en un largo viaje con tráfico denso o recorriendo largas distancias no provoca resistencia interna ni deseos de evitarlo. Y si el HS anterior adolecía de esos defectos que resultaban molestos y cansinos, y la dirección era bastante difícil y el consumo de combustible elevado, ahora todo es diferente.

La segunda generación del MG HS se centra aún más en el confort que sus competidores, tambaleándose en el borde de la manejabilidad y la suavidad. Puede que el comportamiento dinámico del coche falle un poco en este aspecto, pero se compensa con creces con la comodidad del habitáculo, la facilidad de conducción, la capacidad de ofrecer seguros cuando es necesario y la forma intuitiva de comunicarse con el coche.

PROS: confort, estilo interior, dinámica, consumo de combustible, coste.

DESVENTAJAS: interfaz multimedia pobre, sin ajuste del respaldo del sofá del pasajero.