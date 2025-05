Reseña del reproductor de vinilos FiiO TT13 BT: Plug and Play de alta calidad y económico

Hoy analizamos el primer tocadiscos de vinilo de la marca FiiO, que solía asociarse exclusivamente con reproductores portátiles, DAC y auriculares, pero el fabricante está entrando poco a poco en otros segmentos de equipos de audio. El modelo FiiO TT13 BT es un giradiscos totalmente automático accionado por correa con un preamplificador de fono integrado y una cápsula Audio-Technica AT3600L MM incluida.

FiiO TT13 BT 12 990 грн. Ventajas: sonido, funcionalidad, diseño, ergonomía, controles, equipo, pastilla, diseño del tóner, aislamiento de vibraciones Contras: cable RCA completo

El giradiscos tiene Bluetooth integrado con soporte para códecs aptX/aptX HD y funciona nada más sacarlo de la caja sin necesidad de ajustes adicionales. No vamos a llamarlo un asesino de Crosley y similares «maletas», pero es un serio competidor que cuesta significativamente menos que la mayoría de las marcas japonesas y europeas y suena mejor de lo que cabría esperar por el dinero. Así que echemos un vistazo más de cerca a sus características, construcción, sonido y uso.

Embalaje y contenido del FiiO TT13 BT

El tocadiscos se suministra en una caja de cartón doble: una exterior para el transporte y otra interior con impresión en color. El interior del tocadiscos está protegido con espuma, la tapa se cubre adicionalmente con una película protectora y todos los elementos se fijan de forma segura.El paquete del FiiO TT13 BT es bastante completo, sobre todo teniendo en cuenta el formato Plug & Play. La caja contiene todo lo que necesitas para empezar:

Reproductor BT FiiO TT13;

cartucho Audio-Technica AT3600L preinstalado;

Placa de apoyo y anillo colector de aluminio fundido;

cable de alimentación;

Cable de audio RCA con toma de tierra;

Mando a distancia por infrarrojos;

tarjeta de garantía;

Adaptador para discos de 7 pulgadas (agujero grande, 45 rpm).

El mando a distancia permite iniciar y detener la reproducción a distancia, ajustar la retroiluminación y cambiar de pista.

La tapa es robusta, con bisagras, no juega y se bloquea en posición abierta, lo que resulta cómodo para el uso diario; el logotipo de la marca es de metal en el centro de la tapa.

Cartucho: Audio-Technica AT3600L

El FiiO TT13 BT viene preinstalado con un cartucho Audio-Technica AT3600L, uno de los cartuchos MM más comunes y asequibles del mercado. Se trata de un modelo básico pero probado con el tiempo que se suele utilizar en giradiscos económicos y de gama media.

El AT3600L no ofrece un detalle ni una profundidad de escenario extraordinarios, pero suena suave, sin acentos ásperos y sin riesgo de dañar sus discos, siempre que lo utilice correctamente. Es suficiente para la escucha diaria o para el primer contacto con el formato de vinilo: perdona las imperfecciones de grabación y los errores de configuración, por lo que es muy adecuado para principiantes. Se trata de un compromiso entre precio y calidad que encaja bien con el concepto general del FiiO TT13 BT como dispositivo de escucha doméstico fácil de usar.

Diseño

El giradiscos tiene un aspecto minimalista y elegante: una carcasa de aluminio negro mate, un tóner igualmente negro mate y un peso. Lo único que delata el presupuesto es un portacartucho de metal brillante fabricado en plástico barato, la solución más extraña en el contexto de la calidad general de los materiales y el montaje.

Sin embargo, FiiO TT13 BT tiene un aspecto minimalista hasta que se enciende la retroiluminación de colores del disco y el logotipo, pero es bastante comedido, sin los efectos de todos los colores del arco iris, como ocurre con los dispositivos de juego, y el blanco, como una de las opciones posibles, tiene un aspecto comedido.

Además, la retroiluminación puede atenuarse o apagarse por completo.

El tonearm de aluminio está preconfigurado con un contrapeso preestablecido, por lo que el usuario no tiene que hacer nada y puede reproducir discos nada más sacarlo de la caja.

El plato accionado por correa es bastante pesado y también de aluminio. En general, la calidad de construcción es buena para este presupuesto, aunque el plástico barato del cartucho estropea la impresión general. Los pies amortiguadores de vibraciones hacen su trabajo a la perfección y, además, nivelan automáticamente el tocadiscos sobre la superficie en la que está colocado: el usuario puede no darse cuenta de que los muebles de su casa no están nivelados, pero para un tocadiscos, ese desnivel imperceptible es muy significativo. Los pies amortiguadores, que suelen instalarse en el tocadiscos por encima del segmento inicial, resuelven este problema. El FiiO TT13 BT también está disponible en blanco y sin Bluetooth, de lo que hablaremos más adelante. Gestión y configuración del FiiO TT13 BT La reproducción del disco es totalmente automática: basta con encenderlo y pulsar start. El tóner y la aguja se levantan del mecanismo de bloqueo, el plato empieza a girar, el tóner desciende sobre el disco y comienza la reproducción. Lo mismo ocurre en el orden inverso. Esto resulta muy cómodo, sobre todo para los usuarios inexpertos que pueden rayar accidentalmente el disco o dañar la aguja.

Pero la automatización total también tiene una desventaja: la reproducción no se puede pausar, sólo se puede levantar la aguja para moverla. Sin embargo, el disco seguirá girando y sólo se detendrá cuando se apague por completo (el tonearm también volverá a su posición original). No es una opción crítica y raramente necesaria, pero aún así.

El mando a distancia suministrado permite encender y apagar el giradiscos, ajustar la retroiluminación, activar la repetición y, de forma inesperada, cambiar de pista a distancia: el tonearm salta automáticamente a la pista siguiente o anterior; a veces falla un poco, pero en general, el golpe es bastante claro.

Características y especificaciones técnicas FiiO TT13 BT

Tipo Reproductor de vinilos Marca FiiO Modelo TT13 BT White Color Blanco Conexión Bluetooth, RCA Alimentación Desde la red Etapa de fono integrada Sí Soporte para velocidades 33 1/3, 45 rpm Razón Correa Cartucho de bobina móvil Audio-Technica AT3600L Portada Transparente, extraíble Además Transmisor Bluetooth integrado

Arquitectura de audio

El TT13 BT presenta una arquitectura de audio totalmente analógica con dos amplificadores operacionales JRC5532 de alta calidad. Un preamplificador de fono integrado con un nivel de salida de hasta 800 mV@1kHz 0dB permite conectar el reproductor directamente a altavoces activos sin necesidad de un preamplificador externo.

Construcción y diseño

La carcasa es de aleación de aluminio. El peso total es de unos 3,85 kg, lo que, junto con los pies antivibración, garantiza una reproducción estable sin la influencia de vibraciones externas.

Iluminación y control

El TT13 BT incorpora retroiluminación de siete colores con la posibilidad de atenuarla o apagarla por completo. También se incluye un mando a distancia por infrarrojos para controlar las funciones del reproductor.

Alimentación

El reproductor admite dos opciones de alimentación: CA 100-240 V o CC 12 V/1 A, lo que permite utilizarlo en diversas condiciones.

Conexión Bluetooth

La versión TT13 BT es compatible con Bluetooth 5.2 con códecs aptX, aptX Low Latency y aptX HD.La conveniencia de las interfaces inalámbricas en los reproductores de vinilo es una característica bastante cuestionable, pero hay situaciones en las que un tocadiscos se compra más bien por la parte estética – entonces hay un problema con la ubicación y el gran número de cables, que puede ser resuelto por el Bluetooth incorporado.De lo contrario, sería más lógico conectar el sistema de altavoces mediante un cable, porque la esencia de escuchar vinilos es la máxima fisicidad del proceso.

Sonido

En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de un giradiscos básico orientado al segmento de gama media, por lo que no hay que esperar de él un nivel de detalle máximo. Pero en el contexto de una solución Plug & Play económica y totalmente automática, el sonido del FiiO TT13 BT es una agradable sorpresa.

La etapa de fono incorporada funciona de forma neutra, el reproductor suena sin adornos evidentes, con un ligero desorden en las altas frecuencias, lo que hace que la presentación sea más cómoda para una escucha prolongada. Los graves no son profundos, pero sí densos, el medio está un poco amortiguado, pero las voces suenan naturales y no intrusivas. Las frecuencias altas son suaves, sin detalles especiales, es decir, sin énfasis en los matices, pero resulta agradable escucharlas y no hay sensación de emborronamiento.

El sonido Bluetooth sólo debería usarse por desesperación: la señal se comprime, se pierde la dinámica y la experiencia se reduce al nivel de escuchar servicios de streaming, pero en vinilo. Por otro lado, la conexión es estable, casi no hay lags, y es más que suficiente para música de fondo en una fiesta.

El giradiscos FiiO TT13 BT se probó en pareja con altavoces activos FiiO SP3 BT, Edifier R1700BT y Klipsch R-50PM. Con una conexión por cable, el sonido demuestra un buen nivel de detalle y saturación, lo que permite disfrutar del sonido del vinilo, pero cuando se utiliza una conexión Bluetooth, se pierde notablemente parte del detalle y la profundidad del sonido.

Emparejado con unos sencillos altavoces activos, obtenemos un sonido equilibrado y agradable, muy adecuado para reediciones de vinilo, jazz, soul, pop indie y todo lo que no requiera analítica. Para música más complicada, es aconsejable cambiar el cartucho, ya que el Audio-Technica AT3600L incluido es más adecuado para un primer contacto con el formato.

Precio y competidores

Precio FiiO TT13 BT es 12.990 UAHy el precio de la versión sin Bluetooth FiiO TT13 es 11.990 UAH. Pruebas acústicas FiiO SP3 BT cuesta actualmente unos 17.990 UAH.

Entre los competidores directos se encuentran TEAC TN-180BT para 11 349 UAH, Lenco LBT-188 para 14 590 UAH y Audio-Technica AT-LP60XUSB para 11 520 UAH o AT-LP60XBT para 15 220 UAH (el mismo reproductor, pero con Bluetooth). Estas opciones pueden ser consideradas, pero como en el pasado con los reproductores de audio, parece que FiiO tiene la misma estrategia con los reproductores de vinilo: hacer mejor y más barato que los competidores que han estado en el mercado durante mucho tiempo, establecerse como un fabricante de calidad y luego empezar a producir versiones más caras de los dispositivos. Porque todos los giradiscos anteriores serán inferiores al FiiO TT13 BT.

Si nos fijamos en un segmento algo más interesante, pero correspondientemente más caro, estos serán los modelos:

TEAC TN-280BT para 18 949 UAH — chasis de MDF denso, etapa de fono MM integrada, Bluetooth, plato de aluminio pesado, tóner directo equilibrado estáticamente, pastilla Audio-Technica AT3600L (por cierto, la misma cápsula básica que en el FiiO TT13), sistema antideslizante.

Rega Planar 1 para 17 380 UAH – tóner recto de aluminio de una pieza de 9 pulgadas Rega RB110, cartucho Rega Carbon MM, caja de MDF con laminado acrílico, plato de 23 mm de grosor, motor eléctrico síncrono de 24 voltios con bajo nivel de ruido y vibraciones, conmutación manual de la velocidad del plato. Sin embargo, el cable RCA está integrado en la carcasa, lo que puede ser una desventaja, y no hay preamplificador de fono integrado, por lo que se trata de un dispositivo de categoría superior.

Pro-Ject T1 EVO OM10 para 18 450 UAH – disco de cristal sin resonancia, motor de bajo ruido, cartucho Ortofon OM 10 Moving Magnet, tóner directo de una pieza con cartuchos reemplazables. Pero no hay etapa de fono.

8.4 /10 Calificación ITC.ua Diseño, ergonomía 8.5 Diseño versátil, buena ergonomía y facilidad de uso. Calidad de montaje, materiales 8.5 Excelentes materiales y calidad de construcción, pero el portacartuchos estropea la impresión general. Calidad del sonido 8.5 Sonido interesante, claro y agradable, especialmente para un reproductor económico. Opciones 8 Es un paquete completo, una buena aguja de arranque, una cubierta antipolvo resistente y un mando a distancia opcional. Me gustaría ver un cable RCA de mejor calidad.