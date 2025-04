The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — profunda puesta a punto del juego de culto

Todos los jugadores tienen un juego que no sólo es memorable, sino que les ha quedado grabado. The Elder Scrolls IV: Oblivion es un juego con el que crecimos, luchamos, nos reconciliamos y, finalmente, volvimos a enamorarnos de él. Y ahora, en 2025, Bethesda nos pone delante el remaster como si fuera un viejo álbum familiar: desempolvado, con RTX añadida, pero con el mismo retrato del emperador que te mira y susurra: «Tú — el elegido». Es nostalgia por el bombo o algo más? ¡Lo descubriremos cuando volvamos de nuevo a Syrodil!

Ventajas: Se ha conservado el alma del original; actualizaciones visuales con cariño; banda sonora y diseño de sonido; mejoras en la interfaz y en la calidad de vida; jugabilidad adictiva. Contras: el umbral de entrada de la vieja escuela no es para principiantes; el autonivelado está vivito y coleando; las animaciones de los PNJ siguen siendo «torcidas»; no es un juego nuevo, sino un remaster. 8 /10 Calificación

El original de The Elder Scrolls IV: Oblivion

Corría el año 2006. El legendario sistema operativo Windows XP reinaba en nuestros escritorios, Linkin Park sonaba a todo volumen en cada Winamp y los jugadores más hardcore — se unían al gremio de la Hermandad Oscura. Así nació «Oblivion» — una epopeya en formato .exe, una sinfonía de patetismo al nivel de «El Señor de los Anillos».

Fue el primer RPG en el que, literalmente, te pasabas una hora configurando correctamente la cara de tu — personaje sólo para que pareciera un caballero sin miedo ni reproche en el juego (hasta que huía de cangrejos de nivel 30+, je). Pero esto no nos detuvo.

Oblivion — es sobre la atmósfera. Se trata de caminar hacia la siguiente misión, sólo para encontrarte en las ruinas de Isle of Isles, donde te comieron los mismos cangrejos. Se trata del momento en que robas un tenedor y toda la guardia del imperio te pisa los talones. Y no, no es un bug: es un puñetero juego de rol.

El mundo del juego llamaba la atención por su diversidad: las ciudades de Syrodil con columnas de piedra blanca y estatuas monumentales, densos bosques donde el peligro acechaba tras cada arbusto, y las mismísimas puertas de Oblivion — en llamas, formidables pero inolvidables. Y todo ello con unos gráficos que dejaban boquiabierto en 2006 (y también en PC). El desenfoque HDR era más potente que incluso el Half-life 2. Y, por supuesto, el verde — como color dominante.

Las misiones en Oblivion son un poema en sí mismas. Desde unirte a la Hermandad Oscura (a la que te invitan tras la primera muerte «PNJ equivocado») hasta el alocado DLC sobre Sheogorath, donde los quesos y la paranoia mandan — el juego fue generoso con tramas extrañas pero brillantes.

Recuerdas la misión «¿Quién?» — en la que tenías que matar a cinco invitados en una mansión sin delatarte? Estilo Hitman y vibraciones de Agatha Christie según el camino elegido.

Oblivion — un juego en el que las mecánicas eran perfectamente… raras. Tenías una escala de habilidades para todo, desde «Elocuencia» (donde la conversación parecía una Rueda de la Fortuna) hasta «Atletismo», que bombeabas simplemente corriendo de esquina a esquina.

Y luego está el autonivelado. Sí, el infame sistema en el que con cada nivel que ganabas, todos los enemigos también subían de nivel, y el duende andrajoso empezaba a llevar armaduras de alto nivel. ¿Equilibrio? No, no lo hemos oído.

Si has jugado a Oblivion sin mods — eres un superhombre o un mártir. «Mejores caras», «Parche no oficial», «Reflejos mortales»… Y, por supuesto, Thomas the Tank Engine — es sagrado. Aunque esto es Skyrim. Un recuerdo de antaño. Ya sabéis lo que hay que hacer.

La moda no se limitaron a mejorar los gráficos — crearon literalmente un juego nuevo. Y Bethesda, como verdaderos filósofos, lo permitió. Al final, se convirtieron en el ADN de la serie TES.

Sí, Oblivion está desfasado. Pero sigue teniendo algo de lo que carecen muchos juegos modernos — calidez. Su torpeza, su patetismo, su sincera escala ingenua — todo ello convierte al juego en un auténtico recuerdo de los tiempos en que los RPG dominaban la industria.

Es divertida, ruidosa, pero sincera. Y la queremos por eso. Características de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasterizado Y ahora — 2025y tenemos Oblivion Remastered. ¿Qué es? Es como volver a casa — a un extraño pero sincero mundo de fantasía donde los demonios dan jazz y te eligen de entre las celdas de la prisión. Y ahora está en 4K, con RTX, DLSS 4.0 e incluso casi (exagero un poco) caras de PNJ vivos que ya no parecen muñecos de una feria espeluznante. Pero, ¿es esto suficiente para que vuelvas a enamorarte de Syrodil? Esto no es un remake. No es un reinicio. Es un cuidadoso pero afinación profunda de un producto de culto. Se mantienen las misiones familiares, el humor y las animaciones de los PNJ, que son un poco torpes (y ahí está el encanto), pero todo ello aderezado con tecnologías modernas: desde el trazado de rayos hasta DLSS 4 y 60 fps estables incluso en plena batalla en la Puerta a Oblivion.

Oblivion Remastered no debe percibirse como un intento de reescribir el pasado, sino como la restauración de un fresco imperial: se ha limpiado la suciedad, se han refrescado los colores (¡un poco controvertidos!), pero el significado y las sensaciones permanecen.

El emperador sigue muriendo al principio. Sólo que de una forma más cinematográfica. Y seguimos sumidos en el caos. E incluso los mismos guardias siguen gritando tras él: «¡Alto ahí, escoria criminal!».

Para los fans de TES, es un regreso a casa. Y para los recién llegados, es una oportunidad de sumergirse en el juego que marcó la pauta de los RPG en los años venideros.

El juego comienza de forma clásica para juegos en el motor Unreal Engine 5 — desde la compilación de shaders. Es un poco largo, pero este procedimiento es de una sola vez a diferencia de los otros proyectos de juego. El menú ha recibido un rediseño «ardiente». La música es antigua, pero con una remasterización de sonido sin pérdidas.

Oblivion nunca ha sido una fantasía oscura. Siempre ha sido una mezcla de épica, grotesco y humor sutil. Y el remaster sigue esta línea. Por el contrario, hace hincapié en que no sólo se salva el mundo, sino que se hace con caballerosa ironía.

Desde los primeros momentos, el juego insinúa: «Estás en casa». Los muros de piedra de la prisión imperial, el rostro del emperador, en quien confías, aunque lo veas por primera vez, y la voz de Patrick Stewart — todo vuelve a aparecer. Y al cabo de 10 minutos, estás de nuevo en el menú de creación de personajes, eligiendo entre argoniano y bretón.

Gráficos y sonido de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

El remaster hace lo que llevábamos esperando casi 20 años: ajusta el estilo visual del juego a tus recuerdos de la época, no a la realidad de 2006. Los paisajes de Cyrodiil parecen la portada de la revista National Geographic, sólo que con wargs peludos y magos por todas partes. Y cuando el amanecer se abre paso a través de la niebla sobre el lago Rumare, quieres encuadrar la captura de pantalla.

El uso de RTX resultó muy delicado — el claroscuro no es «frontal» como en algunos remasters, sino que enfatiza suavemente las estructuras: los rayos del sol atraviesan las vidrieras de la capilla de la Ciudad Imperial, los reflejos bailan sobre las olas en el puerto de Anvil y aparecen sutiles reflejos (y algo más de emoción que antes) en los ojos de los PNJ. Las sombras ya no «saltan», sino que se mueven suave y naturalmente — esto se nota especialmente en los bosques densos, donde los rayos del sol dibujan vivos patrones en el suelo.

El diseño de sonido es otro triunfo. La música de Jeremy Saul se volvió a grabar con un nuevo máster, pero no se estropeó — sigue siendo tan conmovedora como hace 19 años.

Al mismo tiempo, se han actualizado los efectos de sonido: ahora el bosque está vivo, puedes oír las ramas bajo tus pies, la diversidad de flora y fauna, el susurro del viento — todo ello crea una inmersión total.

Los PNJ recibieron nuevas voces para los diálogos secundarios, pero las voces principales permanecieron inalteradas. Esto ha tenido el efecto de hacer que el juego se sienta como una vieja obra que acaba de ser ligeramente restaurada y puesta en escena en un nuevo teatro.

Las animaciones de movimiento, aunque siguen teniendo «la misma vibración que», se han vuelto más claras. Esto se nota especialmente en las batallas — los golpes de espada ya no parecen un abrazo de borracho con el frío acero atravesado. También se han mejorado las reacciones a los golpes. Se han añadido nuevas animaciones para lanzar magia.

La interfaz ya no parece una búsqueda de supervivencia — cómodos filtros, búsqueda y adaptación a gamepad o ratón/teclado sobre la marcha. Una cosa tan pequeña — pero qué gran diferencia en un juego de más de 100 horas.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasterizado

Oblivion siempre ha sido una extraña mezcla de RPG clásico y sandbox experimental. Es un juego en el que puedes salvar el mundo… o pasarte 12 horas robando quesos en Bravila. Y el remaster no sólo ha conservado esto, sino que lo ha enfatizado. Eres libre de interpretar cualquier papel.

El sistema de combate de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sigue siendo reconocible — «bloqueo/golpe/retirada», pero se ha mejorado ligeramente. Hemos añadido una sensación de peso del golpe, y las animaciones de los ataques críticos se han vuelto más espectaculares. Pero no tan dinámicas y adrenalínicas como, por ejemplo, en Avowed. Por fin, los golpes se sienten como golpes, no como golpes fantasma. ¡Y la sangre de los enemigos en nuestras armas!

El sistema de desarrollo de personajes de Oblivion Remastered mantiene el principio clásico de TES: sacas lo que usas activamente. Pero ahora hemos añadido nuevas mecánicas: obtienes «bonificaciones pasivas» por ciertas actividades. Por ejemplo, si corres mucho, tu resistencia aumenta y, con el tiempo, te vuelves más rápido y resistente. El juego realmente «ve» tu comportamiento y reacciona ante él, lo que hace que el desarrollo de tu personaje sea aún más personalizado.

El sistema social (todas esas conversaciones con la rueda de las emociones) sigue ahí — pero se ha rediseñado. Los menús son ahora más claros, las emociones de los personajes están sincronizadas con sus expresiones faciales y la persuasión se ha convertido en algo parecido a un minipuzzle. Pero lo más importante es que ahora puedes ganar reputación no solo por gremios, sino también por regiones.

Las misiones. Son la columna vertebral de la jugabilidad de Oblivion. Y aquí no se ha estropeado nada. Pero lo principal es que el remaster ha conservado el espíritu del experimento. Todavía puedes conseguir una misión simplemente leyendo un libro por accidente.

La verdadera magia de Oblivion siempre ha estado no en la búsqueda principal, sino en las historias secundarias, y aquí es donde The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hace una reverencia a los fans. La misión con el gremio de asesinos ya no es solo oscura y moralmente ambigua — es terroríficamente atmosférica, con una banda sonora y una variabilidad estelares. Puedes matar a la víctima, envenenarla, manipular a otros o… cambiar de opinión. ¡Y además cuenta!

La búsqueda «Mundo Pintado» (aquella en la que el héroe entra en el cuadro) — ahora no es solo una sorpresa visual, sino un arco en toda regla con tres finales alternativos.

Y lo más importante — libertad. Por eso se amaba Oblivion. En el remaster, no sólo se mantuvo: se potenció. Más interacción con los objetos, más física, más reacciones del mundo ante ti. Puedes matar a un personaje importante y el juego se adapta. Puedes completar el juego con poca sangre, como un diplomático. Usted no puede completar el juego en absoluto — y simplemente vivir Oblivion Remastered — la vida en otro mundo, donde la trama es sólo uno de los caminos elegidos.

Estilo visual, remasterización y parte técnica

El juego no sólo se ha vuelto más bello al utilizar el motor gráfico Unreal Engine 5 como base. Ha conservado su estilo artístico. Ese «renacimiento europeo de alta fantasía» con colores suaves, castillos elegantes y bosques pintorescos sigue ahí. Pero ahora todo parecen ilustraciones de un libro que ha cobrado vida. Y hay algunos inconvenientes: un sucio filtro naranja ha sustituido al verde. Pero los creadores de moda están de enhorabuena Fix it.

Tecnológicamente, el remaster es agradable a la vista del jugador. La geometría de los paisajes se ha rediseñado por completo, con nuevos picos, vegetación y objetos. Ahora las montañas son realmente altas, los ríos son profundos y rápidos, y las mazmorras son laberintos en los que puedes perderte una hora. Sin embargo, es un poco aburrido.

Los árboles reaccionan al viento, el agua tiene refracción y corrientes reales. Incluso los animales tienen física — un ciervo puede caer si resbala en una pendiente. Sí, esto está al nivel de Red Dead Redemption 2.

Los personajes también han sufrido una metamorfosis: piel realista, intentos de expresiones faciales, una mirada que no se limita a lanzarse al abismo, sino que te mira con comprensión (o asco si has robado algo de la estantería). El sistema de personalización de los personajes no es tan impresionante. Está a medio camino entre Baldur’s Gate 3 і Cyberpunk 2077.

Sin embargo, la belleza es un recurso. Y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered los absorbe insaciablemente. El autor de estas líneas lo jugó tanto en un PC como en un portátil. En el primer caso, AMD Ryzen 7 2700, 2×8 GB DDR-4, y Zotac Geforce GTX 1080 Ti. Ajustes gráficos medios y resolución 1080p. Por supuesto, sin rayos ni DLSS. Pero conseguí 45 fps en localizaciones abiertas, y los 60 fps en la misión de introducción.

«Dragón» portátil con la RTX 5090 de Falgman, que pronto recibirá su propio análisis en la ITC, a ajustes ultra en resolución 3840×2400 — produjo 47-50 FPS. Se seleccionó DLSS Balanced con la generación de fotogramas activada. Los futuros parches mejorarán la situación, pero lo cierto es que para sacarle todo el partido se necesita un hardware de gama alta.

Y luego están los mods. Ah, los mods. Bethesda no se ha olvidado de sus fans y ha negado oficialmente… la posibilidad de portarlos desde el original. Pero, ¿qué detendrá a la comunidad de mods? La pregunta es, por supuesto, retórica.

Por cierto, el juego no tiene localización ucraniana. Esto puede ser un problema, pero la comunidad ya ha lanzado las primeras versiones Ukrainiser. Una opción rudimentaria pero satisfactoria. Para los que lo quieren aquí y ahora.

A pesar de su potencia gráfica, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered casi nunca se bloquea.

Es decir, por primera vez, Bethesda ha hecho no sólo un juego bonito, sino también técnicamente adecuado. No es Starfield, pero es algo que no da vergüenza. Sí, hay bugs — esto es Oblivion. Pero son divertidos, no criticables, e incluso… nostálgicos.

Precios de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered está disponible en Steam y Xbox, y ya está disponible en la versión para PC de Game Pass. Esta semana se ha añadido a la Servicio en la nube GeForce NOW.

Para la versión digital estándar del juego en Steam, se le pide que pague 1.799 UAH y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition 2.199 UAH.

El contenido de esta versión es el siguiente:

Juego base digital;

Nuevas tareas para conseguir conjuntos digitales únicos de armadura, armas y coraza para el caballo Akatosh/Mehrunes Dagon;

Libro de arte digital y banda sonora;

Añadidos argumentales Shivering Isles y Knights of the Nine;

Contenido descargable adicional: Fortaleza del Luchador, Tomos de Hechizos, Guarida Vil, La Navaja de Mehrune, La Guarida de los Ladrones, La Torre del Mago, La Orrería y Manada de Caballos Ar.

«Horse Pack Ar» es una irónica alusión de los desarrolladores a la industria moderna, donde incluso los objetos cosméticos o los complementos menores se venden por dinero real en todas partes. Es como una broma que se burla de la tendencia a la comercialización de los juegos a través de microtransacciones. Pero es una broma que no va a desaparecer.

El pack de expansión Horse Armour para el juego original The Elder Scrolls IV: Oblivion marcó un hito en la historia al ser el primer DLC cosmético para juegos de consola. En 2006, Bethesda ofreció a los jugadores una armadura de caballo por 2,50 dólares, lo que provocó un aluvión de críticas por lo excesivo del precio para un elemento puramente decorativo.